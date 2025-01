V USA explodoval Cybertruck plný benzinu. Nikdy jsme nic takového neviděli, říká Musk

Cybertruck plný kanystrů s benzinem a ohňostrojů explodoval na Nový rok před hotelem v Las Vegas. Ten patří bývalému a zároveň nadcházejícímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, šéf Tesly Elon Musk přitom patří mezi jeho nejbližší spolupracovníky.

Podle policie v Las Vegas přijel útočník v Cybertrucku do města ve středu 1. ledna zhruba o půl osmé ráno. Následně přes hodinu jezdil po městě, až kolem 8:38 zaparkoval před hotelem Trump. Krátce poté auto, jehož ložná plocha byla plná kanystrů s benzinem a ohňostrojů, explodovalo.

1:03 Před hotelem Trump v Las Vegas explodoval Cybertruck | Video: Reuters

Jeden člověk, pravděpodobně útočník, v něm zůstal sedět a při výbuchu zemřel, dalších sedm lidí bylo zraněno. Podle úřadů jsou ale ve stabilizovaném stavu.

Policie na tiskové konferenci následně uvedla, že útočník si auto půjčil v Coloradu. To je zhruba jedenáct hodin cesty od Las Vegas. Jeho totožnost díky tomu zná, dokud se však nepovede ztotožnit mrtvého ve voze, jeho identitu médiím sdělit nechce.

Šerif Kevin McMahill uvedl, že použití Cybertrucku pomohlo limitovat škody. Auto totiž pohltilo většinu výbuchu, ten podle něj nevysklil ani vstupní dveře do Trumpova hotelu. "Musím Elonu Muskovi poděkovat," dodal podle CNN McMahill.

Musk, který měl policii poskytnout po výbuchu řadu důležitých informací, na své sociální síti X zveřejnil, že vedení Tesly výbuch vyšetřuje. "Nikdy před tím jsme nic takového neviděli," uvedl. V dalším příspěvku napsal, že si útočníci vybrali pro teroristický čin špatné auto. Odkazoval tím na fakt, že Cybertruck většinu výbuchu pohltil.

Americký podnikatel přitom patří mezi blízké spolupracovníky budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa, před jehož hotelem Cybertruck explodoval. V jeho budoucí vládě dokonce bude zastávat post spolušéfa nového oddělení kontrolujícího efektivitu vlády, také do předvolební kampaně Trumpa vložil podle amerických médií 277 milionů dolarů (přes 6,7 miliardy korun).

Spojení Trumpa a Muska, vzhledem k tomu, kde se výbuch stal a jaké auto k němu bylo použito, si jsou úřady podle McMahilla vědomy.

Americká televize CNN cituje zvláštního agenta FBI Jeremyho Schwartze, který případ vede, podle nějž je teď v řešení, jestli se jednalo o teroristický útok. Schwartz ale jedním dechem také dodal, že podle FBI šlo o izolovaný útok a veřejnost by neměla být v ohrožení.

Zpráva o výbuchu pick-upu přitom přišla jen několik hodin po útoku v New Orleans. Tam do davu najel neznámý pachatel v autě a zabil nejméně patnáct lidí a další desítky zranil. Policie při následné přestřelce útočníka zastřelila. Oba útoky spojuje fakt, že pachatelé si auto při nich použité půjčili přes půjčovnu Turo. Policie podle deníku The Washington Post aktuálně vyšetřuje, jestli oba útoky nemohou být nějakým způsobem propojené.