Projeli jsme se v první české Tesle Cybertruck. Shrnujeme vše, co byste měli vědět

V Česku jezdí první Tesla Cybertruck. Má značku na přání a povolení k provozu získala díky daleko benevolentnější individuální homologaci na národní úrovni. Jezdit s ní po Praze není nic pro stydlivé povahy, zajímá i policisty.

Jezdit se Cybertruckem se dá aktuálně těžko k něčemu přirovnávat. Hranatý pick-up vyvolává v pražských ulicích senzaci. Jak uvádí Hospodářské noviny, z lidí se stávají japonští turisté. Všichni si ho fotí, sahají na hrany karoserie z nerezové oceli, zkoušejí, jestli je otevřený, a chtějí do něj nasednout. Do řeči se s námi dávají i policisté, chtějí poklábosit o výkonu, nabíjení i jak se s ním parkuje.

3:08 Test první Tesly Cybertruck v Česku | Video: Jakub Zuzánek, Eva Srpová

Tesla Cybertruck by se oficiálně do Evropy dostávala těžko, a to kvůli přísnějším podmínkám homologace pro velké série. Když ale vůz přihlašujete díky benevolentnější individuální homologaci na národní úrovni, odpadá například povinnost nárazových testů.

Cybertruck tak šlo přihlásit na značky poměrně snadno. Na ostré hrany nerezové oceli se dodala černá ochranná páska. Na dveřích ale chybí a svislá hrana dveří je vážně docela ostrá.

Dále se přidaly oranžové blinkry na zadní kraje auta a ty červené na standardním místě mezi víkem korby se zalepily černou páskou. Při homologacích amerických aut se obvykle odpojuje elektrika, tady to tak jednoduše nešlo. A ještě se přidalo lepší světlo zpátečky a dodala se zadní mlhovka.

Na kolik celá homologace vyšla, sice nechce majitel auta Norton Slovák z projektu cybertruck.cz prozradit, ale podle odhadů jde o nižší stovky tisíc korun. Homologaci mu zajišťoval odborník, který se specializuje na dovoz amerických aut. "Výrazně se prodražila především přeprava, protože první český Cybertruck jsme dopravovali letecky, aby byl doma dřív než lodí," dodává Slovák.

Do Česka se auto dopravilo zhruba před dvěma měsíci, homologaci získalo začátkem července. Na vozidlo dle vyjádření Hospodářským novinám čekal dlouho, rezervaci provedl už v roce 2019, kdy Tesla oznámila plány na Cybertruck. Během loňského roku, kdy se začaly vyrábět první kusy, čekatelům v seznamu postupně začaly chodit výzvy k zaplacení závazné objednávky. "My jsme ji dostali letos v lednu, v dubnu bylo auto připravené k dodání," popisuje Slovák.

Co musíte oželet

Ne všechno ve voze ale funguje, například nemá aktuálně funkční autopilot. A mapa sice běží, nezadáte si ale cílovou destinaci do navigace. Řešení je odložit si mobil s navigací na středovou konzoli a jet podle ní. Apple CarPlay i Android Auto by teoreticky šly zařídit prostřednictvím třetích stran, lepší je ale samozřejmě funkční navigace přímo od Tesly. "Tohle ale teď řešíme a brzy by navigace mohla fungovat. Už nyní jsme zprovoznili připojení k internetu, ve voze funguje hotspot," říká Slovák.

K autu je potřeba mít také redukci na nabíjecí port, která je kompatibilní s evropskými CCS konektory. "Někdy je ale nabíjení oříšek. Těžké kabely rychlonabíječek spolu s redukcí udělají docela páku, a tak je potřeba zaparkovat u stojanu co nejpřesněji," popisuje Michal Hanák, jeden z řidičů, který Cybertruckem v rámci zápůjčky firmou Grandwin Casino aktuálně jezdí.

Vůz využívají na marketingové účely, proto je polepené reklamou kolem dokola. Asi si nemohli aktuálně vybrat lepší pojízdný poutač, který na sebe strhává pozornost všude, kde se objeví.

Hanák ale připouští, že se ho lidé také doptávají na hmotnost auta a zda vůbec plní legislativu. Provozní hmotnost je 3025 kg, pokud by tedy řidič naložil 1,3 tuny, které unese korba pick-upu, nebo by zkrátka jen do vozu nasedli také čtyři další pasažéři, už se hmotnost přehoupne přes 3,5 tuny, které jsou hraničním limitem pro řidičák skupiny B. Evropský parlament už navrhl zvednout váhový limit na 4,25 tuny, řeší se, zda pouze pro elektromobily, nicméně ke změně ještě nedošlo.

Grandwin Casino má auto v zápůjčce zhruba na měsíc, poté by tedy pick-up mohl zase změnit polepy. Majitel auta Norton Slovák chce pronájmem vozu částečně splatit částku, za kterou auto pořídil. V minulosti například vypsal na Donio.cz projekt, kde bylo možné finančně podpořit nákup Cybertrucku, cílová částka 420 tisíc korun se ale nevybrala.

Samotná jízda je však lepší, než byste čekali. Díky natáčecí zadní nápravě se dá s vozem dobře manévrovat a hlavně parkovat, ačkoli má na délku 5,7 metru a na šířku 2,2 bez zrcátek. Má i velmi strmý převod s maličkým volantem.

Uvnitř vypadá jako Model 3 Highland, tedy přísně jednoduchému interiéru dominuje jedna obří obrazovka. Spotřeba se podle palubního počítače pohybuje dle posledních jízd současných pronajímatelů mezi 24 a 30 kWh / 100 km podle stylu jízdy.