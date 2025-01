Řidič najel v New Orleans do davu lidí oslavujících nový rok, deset jich zemřelo

Deset lidí zemřelo a další tři desítky osob utrpěly zranění ve městě New Orleans poté, co nákladní auto vjelo do davu lidí, kteří ještě slavili příchod nového roku. Informovala o tom agentura AP a další americká média. Stanice CNN s odvoláním na policii uvedla, že najetí do lidí bylo zřejmě úmyslné. Starostka města čin označila za "teroristický útok", nicméně dodala, že stále probíhá vyšetřování.

"Muž řídil pickup a jel po Bourbon Street velmi rychle, bylo to velmi úmyslné chování," řekla Anne Kirkpatricková z neworleanské policie. Podle ní se muž snažil přejet co nejvíce lidí. Dodala, že nebyl pod vlivem alkoholu a že postřelil dva policisty. Jejich zdravotní stav je stabilizovaný. Neuvedla, zda je muž ve vazbě, či zda byl také zraněn. Většina ze 30 zraněných jsou podle ní místní obyvatelé, nikoli návštěvníci města. Auto vjelo do davu lidí asi tři hodiny po půlnoci místního času (kolem 10. hodiny středoevropského času) na ulici Bourbon Street, která je proslulá rušným nočním životem. Stanice CNN uvedla, že město New Orleans se večer také chystá na čtvrtfinále akce Sugar Bowl, v něm se utkají týmy dvou univerzit v zápase amerického fotbalu.