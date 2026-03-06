Brno zaplnily motorky. Motosalon zahájila jízda Sršně či Matáska. Liška jel na Černé svini

Motorkářská sezona v Česku začala. Brněnský veletrh Motosalon otevřela jízda halou se známými osobnostmi v sedlech motorek, mezi nimi nechyběli Pepa Sršeň, Igor Brezovar nebo Pavel Liška. Největší domácí motocyklová akce láká na premiéry nových strojů, velké expozice světových značek i novinky české Jawy a do neděle očekává až 70 tisíc návštěvníků.
Motorkářská sezona v Česku oficiálně začala. Na brněnském výstavišti ve čtvrtek odstartoval veletrh Motosalon, největší domácí akce věnovaná motocyklům a příslušenství. Jeho zahájení doprovodila jízda motorek jednou z hal se známými osobnostmi za řídítky.
Do sedel strojů usedli například motocyklový instruktor Pepa Sršeň, známý cestovatel Igor Brezovar nebo herci Pavel Liška a Jan Révai. Právě Liška vyrazil na start na netradičním stroji – malém „fichtlu“ pokřtěném na Černou svini. Motorka vznikla v rámci reportáže z Tábora pionýrů, kterého se účastnila také redakce.
Jízdy se zúčastnil také herec David Matásek, člen motorkářského gangu Havloids, který vyrazil jako velký fanoušek značky Vespa na skútru. Cestovatel Igor Brezovar se projel na svém BMW, známý veteránista a lakýrník Petr Kenny Burian vyvezl Čezetu zvanou „Prase“. Kolona strojů tak symbolicky zahájila novou sezonu, která se po zimní pauze znovu rozjíždí.
Motosalon patří k největším motocyklovým akcím v Česku. V několika pavilonech brněnského výstaviště se představují desítky značek motocyklů, doplňků i vybavení pro jezdce. Organizátoři letos očekávají až 70 tisíc návštěvníků.
Veletrh je otevřený až do neděle a kromě prezentací novinek nabízí také doprovodný program, přednášky nebo setkání s jezdci. Součástí akce je i tradiční anketa Motocykl roku, v níž mohou fanoušci hlasovat pro nejlepší stroj sezony.
Velkou pozornost letos přitahuje stánek české značky Jawa. Ta v Brně odhalila nové modely - stroj Jawa 730 Twin, který má značce pomoci oslovit novou generaci jezdců. Vedle něj se představila také Jawa 1000, limitovaný projekt inspirovaný historií značky. Podle výrobce by se právě tento model mohl stát vyhledávaným sběratelským kusem. Více info o litrové Jawě si přečtěte v samostatném článku.
Jednou z největších expozic na veletrhu má BMW Motorrad. Značka do Brna přivezla širokou nabídku cestovních, sportovních i adventure modelů. Hlavním lákadlem je premiéra nového modelu F 450 GS, který rozšiřuje rodinu dobrodružných motorek GS a míří na jezdce hledající lehčí stroj vhodný pro silnici i terén.
Tradičně velký zájem je také o stánek Harley-Davidson. Americká značka zde představuje nové modely pro nadcházející sezonu i řadu upravených custom motocyklů. Návštěvníci se zároveň mohou dozvědět více o chystaném festivalu Prague Harley Days, na který výrobce do Prahy zve fanoušky z celé Evropy.
Silnou expozici má i Honda. Japonská značka do Brna přivezla mimo jiné cestovní novinku CB1000GT a zároveň ukazuje první kroky směrem k elektrifikaci motocyklů. Zaujme také stánek Royal Enfield, kde je k vidění nový model Himalayan 450, dobrodružné enduro určené pro dlouhé cestování i jízdu mimo asfalt.
Nepřehlédnutelná je také prezentace britské značky Triumph. Ta připomíná svůj rekordní prodejní rok a návštěvníkům představuje třináct nových modelů, které přicházejí na trh v nadcházející sezoně.
Vedle velkých značek nabízí Motosalon také řadu lákadel pro motorkářské nadšence. Návštěvníci mohou zamířit například na přednášku cestovatele Igora Brezovara nebo se zastavit u stánku Vandráků Pavla Lišky a Jana Révaie, kteří zde představují své výpravy na motorkách.
Zajímavostí je také takzvaná „ulička zlatých českých ručiček“. Ta sdružuje menší české firmy, řemeslníky a nadšence, kteří ukazují poctivou domácí práci – od renovací historických motocyklů přes výrobu dílů a nádrží až po originální přestavby nebo unikátní konstrukce strojů vzniklé často v garážích.
„Chceme ukázat, že Česko není žádná montovna, ale je tu plno šikovných lidí, kteří něco umí,“ říká renovátor a lakýrník Petr Kenny Burian, který s nápadem na „uličku“ přišel a oslovil své známé. Největším lákadlem tu byl projekt Jawa Kalif, o němž redakce připravuje samostatný článek.
Expozice tak připomíná, že motorkářská scéna nestojí jen na velkých výrobcích, ale i na šikovnosti a vynalézavosti domácích tvůrců.
