Nadšení z elektromobilů pomalu opadává. Automobilky oddalují konec spalovacích motorů

Ještě před pár lety vyvolávaly kroky automobilek zdání, že spalovací motory jsou definitivně mrtvé. Jedna za druhou oznamovaly transformaci nabídky výhradně na elektromobily dlouho před rokem 2035. Prodeje elektromobilů nicméně zpomalují, což nejednoho výrobce vede k přehodnocování smělých plánů.

Ačkoliv Škoda Auto termín, po němž bude nabízet už jen elektromobily, nikdy neřekla, počítalo se s tím, že to bude dříve než později. Ostatně plány okřídleného šípu v oblasti elektromobility nadále počítají s uvedením až čtyř novinek do roku 2026. Jenže obsahují také prodloužení života malých modelů Fabia, Scala a Kamiq až do roku 2030. Původně měly přitom skončit mnohem dříve.

"Reagujeme na to, co si žádají spotřebitelé. V tuto chvíli vidíme, že se elektrifikace zpomalila. I když poptávka po naší rodině vozů Enyaq zůstává silná, celkový trh s novými elektromobily je slabší. Chceme tedy udržet nabídku, kterou zákazníci požadují," řekl v rozhovoru Hospodářských novin šéf Škoda Auto Klaus Zellmer. Poptávka po menších vozech se spalovací motory je podle něj i nadále vysoká. "Když jim auta, po kterých je poptávka, nenabídneme my, nabídnou jim je jiní výrobci," dodává.

Ve své podstatě tak Zellmer vystihl bolehlav většiny automobilek. Po razantním nástupu se poptávka po elektromobilech v Evropě zastavila. Analytická společnost Jato Dynamics v poslední době pravidelně reportuje meziroční zpomalení růstu nebo rovnou propad prodejů elektrických aut.

Za první pololetí letošního roku například trh jako takový rostl rychleji než prodeje elektromobilů. Evropští zákazníci zaregistrovali necelých 950 tisíc elektroaut, to je o dvě procenta více než loni. Jedničkou zůstává Tesla Model Y, druhá je Tesla Model 3. Roste poptávka po elektromobilech čínských značek, těch bylo skoro 70 tisíc.

V následujících měsících se však dá čekat nárůst cen těch nejlevnějších bateriových aut: do částek za čínské modely se začnou promítat evropská dovozní cla, všímá si také globální analytik Jato Dynamics Felipe Munoz. "Bez konkurenceschopných cen z Číny budou zákazníci čelit vyšším cenám, což může v následujících měsících vést k poklesu poptávky," říká. Zatím jsou cla přechodná, do konce roku by ale mělo být jasné, jestli budou permanentní.

V některých státech se změnila i dotační politika, třeba Němci už pobídky na nákup elektroaut neposkytují vůbec. Elektromobilům v neposlední řadě trochu podkopávají nohy také nedávné volby do Evropského parlamentu. Ačkoliv strany nakloněné Green Dealu udržely většinu, partaje stavící se proti němu posílily. V roce 2026 přitom bude v parlamentu probíhat revize celého "zeleného údělu", jehož součástí je i faktický zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035.

"Může dojít k dílčím změnám například v otázce schvalování konkrétních cílů do roku 2040 nebo zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem do roku 2035," řekl ke složení parlamentu po volbách webu Seznam Zprávy analytik Mats Engström z panevropského think-tank Evropská rada pro zahraniční vztahy.

Zellmer uvedl, že koncern VW s evropskými orgány kontinuálně jedná. To, že by se měly emisní flotilové limity zmírnit, ale nekomentoval. "Pokud jde o sankce za emise CO2, měli bychom si uvědomit, že výrobci budou muset platit za to, že spotřebitelé se neadaptují na elektroauta tak rychle, jak se plánovalo," řekl šéf Škoda Auto.

Mimochodem právě Škoda dostala v loňském roce na starost vývoj benzinových motorů TSI řady EA 211 pro celý koncern VW. Doplnila tím tak i atmosférické jednotky stejné motorové řady.

Plány nicméně přehodnocují i další automobilky. Třeba Ford byl jeden z prvních, který chtěl prodávat v Evropě jen elektromobily už do konce dekády. Teď nicméně své plány mírní, a pokud o ně zákazníci budou stát, bude auta se spalovacími motory nabízet i po tomto datu. "Pokud bude silná poptávka, třeba po plug-in hybridech, budeme je nabízet," řekl Automotive News Europe šéf evropské divize osobních Fordů Martin Sander.

Výrazně své vyhlídky přepracoval i Mercedes-Benz, který dokonce do vývoje spalovacích motorů (konkrétně ve třídě S) teď investuje více peněz, než původně plánoval. Chce totiž zůstat konkurenceschopný. Už začátkem roku upravil své plány, podle nichž měly mít elektromobily a plug-in hybridy poloviční podíl na celkových prodejích už příští rok. Teď je to do konce dekády.

Šéf Mercedesu Ola Källenius je mimochodem k zákazu spalovacích motorů v roce 2035 relativně skeptický, podobně jako třeba šéf BMW Oliver Zipse. Naopak šéf Volkswagenu Oliver Blume by změnu ve vytyčeném kurzu neuvítal a prosazuje kontinuitu, tedy držení se plánu o zákazu spalovacích motorů v roce 2035. Psali jsme o tom zde.

Dlouhodobě zdrženlivé jsou ohledně kompletního přechodu na elektrický pohon japonské automobilky. Asi tak není příliš překvapivé, že koncem května oznámily Toyota, Subaru a Mazda, že budou spolupracovat na vývoji nových spalovacích motorů, které však budou připravené na elektrifikaci a také spalování uhlíkově neutrálních paliv. Nicméně tam, kde by to dávalo smysl, by Toyota ráda nabízela už jen elektromobily ještě dříve než v roce 2035.

Francouzské automobilky pro změnu ve velkém věří hybridům. Nabídka Renaultu je proto rozkročená do tvaru písmene V: na jedné straně jsou elektromobily jako Megane, Scenic nebo R5, na straně druhé hybridy jako Symbioz, Captur, Rafale nebo Espace. Na hybridy či mildhybridy sází hodně také francouzsko-italský Stellantis, do roku 2026 jich chce v Evropě nabízet třicet napříč všemi svými značkami.

Vidět to je na aktuálně uváděných novinkách. Citroën C3 a C3 Aircross, Fiat Grande Panda a 600, Opel Frontera a Grandland nebo Peugeot 3008 a 5008: vedle elektrických verzí budou nebo jsou v nabídce také jako mildhybridy. "Tato technologie nejenže zvyšuje účinnost spalovacích motorů, ale pohání nás k nízkoemisní budoucnosti, delšímu dojezdu a celkové dostupnosti zákazníkům," řekl k hybridům Uwe Hochgeschurtz, který je provozním ředitelem Stellantisu pro evropský region.

Hybridům věří i korejský Genesis, spadající pod Hyundai, který jimi postupně osazuje celou svou nabídku a doplňuje tak čisté elektromobily. Jeho šéf Mike Song dokonce řekl podle Top Gearu, že značka předpokládala rychlý nástup elektromobilů, zákazníci však chtějí aktuálně více právě hybridy než elektromobily.