Škoda bude vyvíjet benzinové motory pro celý koncern VW. Najme kvůli tomu 150 lidí

Škoda Auto bude pro celý koncern Volkswagen vyvíjet benzinové motory řady EA 211. Doposud byli v Mladé Boleslavi zodpovědní jen za atmosférickou větev této rodiny s označením MPI, do roku 2027 se k ní postupně přidají i přeplňované jednotky TSI. Automobilce by to mělo přinést také nová pracovní místa.

Motory řady EA 211 aktuálně pohání na padesát modelů sedmi značek koncernu Volkswagen (včetně Audi nebo čínské Jetty). Napříč uložené benzinové agregáty mají tři nebo čtyři válce a objem od 1,0 do 1,5 litru. Jsou to tak mimo jiné i ve škodovkách hojně rozšířené tříválce 1.0 TSI s výkonem 70 či 81 kW nebo čtyřválce 1.5 TSI o výkonu 110 kW. Některé se dodávají i jako mild-hybridy, případně se spalováním CNG. Do rodiny přeplňovaných jednotek pak spadá i 1.4 TSI používaná v plug-in hybridních modelech, mimo jiné Octavii a Superbu. Související S normou Euro 7 skončí Kamiq, Scala a Fabia, tvrdí šéf škodováckých odborů Povšík "Převzetí odpovědnosti za vývoj celé motorové řady EA 211 je pro automobilku Škoda jednoznačným potvrzením vysoké úrovně její technické kompetence," uvedl člen představenstva značky za oblast technického vývoje Johannes Neft. Dodal také, že se tímto krokem zvyšuje důležitost mladoboleslavské automobilky v rámci celého koncernu. Automobilka v tiskové zprávě upozornila, že více zodpovědnosti za vývoj nebude automaticky znamenat rozšíření výrobních kapacit. Dodejme, že v Mladé Boleslavi se už některé motory EA 211 vyrábějí, doposud jich vzniklo přes čtyři miliony kusů. Přesto bude rozšíření vývoje znamenat více pracovních míst. Do oddělení technického vývoje tak chce značka přijmout na 150 nových lidí. "Převzetí kompletní odpovědnosti za technický vývoj obnáší nejen samotný technický návrh konceptů motorů, ale také vyhotovení potřebné dokumentace a sériovou realizaci včetně emisních, funkčních a dlouhodobých zkoušek," popisuje Škoda Auto v tiskové zprávě. Kromě verzí pro Evropu bude okřídlený šíp samozřejmě vyvíjet varianty motorů řady EA 211 také pro Čínu, Indii, Jižní a Střední Ameriku a Jižní Afriku. Kromě motorů EA 211 je Škoda od roku 2021 v rámci koncernu VW odpovědná také za vývoj globální platformy MQB A0 Global, která nahradí stávající MQB A0 IN. Nová generace Passatu, která se představí už jen jako kombi ještě letos, pak bude vycházet z nové Škody Superb. Oba vozy se budou vyrábět na stejné lince v Bratislavě.