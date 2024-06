Jak obejít evropská cla? Číňané hledají cestu, aby jejich elektromobily nezdražily

Jak obejít vysoká evropská cla na elektromobily z Číny? To je otázka, nad kterou si lámlou hlavu renomovaní i Evropanovi prozatím neznámí výrobci. Tesla už třeba oznámila, že Model 3 bude muset zdražit, podobně k tomu přistoupí i další především evropské automobilky. Čínští výrobci, kteří v posledních měsících stále více cílí na Evropu, mají ale jinou strategii. Lokální výrobu.

"Novodobý Maluch", objevovalo se v titulcích začátkem června v nejednom českém médiu. V Tychách, kde se legendární fiátky rodily, totiž začala výroba levného čínského elektromobilu značky Leapmotor. Pětidveřový hatchback velikosti Dacie Spring se jmenuje T03, má 70kW elektromotor a na jedno nabití ujede 280 kilometrů.

Právě levný elektromobil do města ukazuje cestu i dalším čínským automobilkám, jak se vyhnout vysokým clům, které chce Evropská komise od července zavést na dovoz elektromobilů z Číny. Podle toho, jestli značka spolupracuje či nikoliv, mají nad rámec stávajících deseti procent dosáhnout až 38 procent (Leapmotor by měl být v 21procentním pásmu). Jako bonus pak v Evropě dělané elektromobily dosáhnou i na lokální pobídky i tam, kde by jinak ostrouhaly. To je třeba případ Francie.

Do Leapmotoru před časem investoval Stellantis, startovací pozici tak měl ulehčenou, protože mu nadnárodní konglomerát poskytl výrobní prostory v Polsku, kde je navíc výroba nepoměrně levnější než například v Itálii. Má také výhradní práva na výrobu, vývoz a prodej jeho aut mimo Čínu. Zatím se T03 vyrábí ve zkušebním režimu, ale od září má jít o již produkci sériovou. A brzy se přidá i zatím nepředstavené malé SUV A12.

Itálie ale bude dost možná hrát klíčovou roli u jiné čínské automobilky, která je na domácím trhu partnerem francouzské části Stellantisu. Dongfeng totiž také zvažuje stavbu továrny v Evropě na až 100 tisíc aut ročně. A přestože nedělá jen elektromobily, ale i modely se spalovacím motorem, na něž se ale cla nevztahují, dá se očekávat, že by většinu produkce obstarávaly právě bateriové vozy.

Šéf Dongfengu Čchien Sie se nechal slyšet, že právě Itálie je pro něj místem, kde by továrna mohla vyrůst. Politika aktuální italské vlády v čele s Giorgiou Meloniovou má přitom za cíl navýšit roční produkci aut v zemi až na 1,3 milionu (loni jich nebylo ani 800 tisíc). Stellantis sice počítá s tím, že bude v Itálii vyrábět nově třeba hybridní verzi Fiatu 500, to ale k dosažení cíle zřejmě stačit nebude. Čína by tak mohla být zajímavou alternativou.

O čem Dongfeng zatím sní, BYD v Maďarsku v okolí Segedínu pomalu realizuje. Už loni ke konci roku jeden z největších výrobců elektromobilů na světě o výstavbě továrny v Maďarsku informoval, postupně se přidaly i podrobnosti a podle spekulací by dokonce výroba aut mohla začít ještě před koncem příštího roku. Vláda vedená Viktorem Orbánem automobilku nalákala mimo jiné i na štědré pobídky a další ústupky.

Segedín by navíc nemusel zůstat osamocený, protože agentura Reuters s odvoláním na evropského šéfa BYD Michaela Šu počátkem května napsala, že by automobilka mohla někde postavit ještě druhou továrnu. Rozhodnutí by mohlo ovlivnit i to, jestli se prodeje BYD v Evropě zvednou. Pomoci by v tom mohl malý elektromobil Seagull s cenou v přepočtu kolem půl milionu korun.

Trochu jinou cestou se vydal další z čínských automobilových gigantů Chery. Ten se dohodl s vlastníkem bývalé továrny Nissanu v Barceloně, kde ještě před koncem roku začne vyrábět elektromobily i benzinové modely své značky Omoda, která postupně míří na významné evropské trhy. Následně se přidají i auta značky Jaecoo. Viceprezident Chery Charlie Čang se ale také nechal slyšet, že kapacita španělského závodu středně- a dlouhodobým cílům automobilky stačit nebude. Zvažuje tedy stavbu další továrny, ale bez nějakého upřesnění, píše Reuters.

O stavbě továrny v Evropě, navzdory zásadní restrukturalizaci a zavření své evropské centrály, mluví stále také Great Wall, který se zapsal především modely značek Wey a Ora. Great Wall už si mimochodem výrobu v Evropě kdysi zkusil, jeho modely se vyráběly v Bulharsku. V roce 2017 ale tamní podnik zkrachoval.

Nad vlastní továrnou v Evropě uvažuje i SAIC, který je v Evropě zastoupený především úspěšnou značkou MG. Přitom ještě před několika lety se auta této značky vyráběla ve Velké Británii. Neúspěšně, nutno podotknout, protože se i z hlediska nákladů více vyplatilo vyrábět jen v Číně. Mohl by nový závod stát v místě toho historického v Longbridge, které má s MG Roverem neodmyslitelně spjatou historii? To asi ukáže až čas.