Krize v ČT: Na odstřel je Xaver Veselý i další problematický radní

Z Rady ČT by měl být podle zástupců koaličních stran odvolán nejen kontroverzní radní Lubomír Xaver Veselý, ale i jeho kolega Pavel Matocha. Ovšem na rozdíl od Veselého může Matocha zůstat v klidu, podle politiků je prakticky nemožné stihnout jeho odvolání projednat do konce tohoto volebního období.

Už minulý týden přišli Piráti s tím, že by měl být kromě Lubomíra Xavera Veselého z Rady ČT odvolán i Pavel Matocha. A to kvůli střetu zájmů. Matocha i Veselý se podle Pirátů ve veřejném prostoru vyjadřují tak, že to zpochybňuje jejich nestrannost. Pokud jde o Veselého, jeho návrh na odvolání leží ve sněmovně už více než rok - a politici jsou odhodláni to ještě do léta projednat na plénu dolní komory.

Tento týden k odvolání obou uvedených radních vyzvaly politiky také občanské spolky Milion chvilek pro demokracii a Vraťte nám stát. Jejich zástupci materiál zaslali všem koaličním politikům a Pirátům. Kromě již dříve zveřejněných informací se v něm opírají o investigativní zjištění Deníku N z tohoto týdne, ve kterém se mimo jiné píše, že Pavel Matocha přivedl v roce 2022 k miliardáři Pavlu Tykačovi tehdejšího ředitele ČT Petra Dvořáka - a naléhal na něj, aby rezignoval.

"Článek dále mapuje úzké vazby Pavla Matochy na Pavla Tykače a další jeho snahy o prosazování zájmů soukromých podnikatelských subjektů v ČT či přímo v Radě," uvádějí autoři výzvy s tím, že takové jednání je v prokazatelném rozporu se zákonem o České televizi. Ten mimo jiné radním ukládá, že musí být zcela nezávislí.

A byť Jan Jakob z TOP 09 ve čtvrtek na jednání mediálního výboru ostatní politiky vyzval, aby se aktivitami Pavla Matochy standardně a v rámci všech zaběhnutých procedur zabývali, v rozhovoru pro Aktuálně.cz pak přiznal, že je skeptický. Nejen podle něj je totiž prakticky nemožné Matochův případ projednat tak, aby se stihl dostat na plénum dolní komory ještě do léta, kdy se koná poslední řádná schůze.

Předseda mediálního výboru Patrik Nacher navíc míní, že by se tím politici měli zabývat až poté, co Rada ČT zvolí nového generálního ředitele. Což je plánováno na druhou polovinu června. Nacher nechce, aby to působilo tak, že politici vykonávají směrem k radním nějaký nátlak v čase, kdy rozhodují o nástupci odvolaného Jana Součka. Jakob mu ale namítl, že to může být i obráceně. "Pokud nenaplníme zákonnou povinnost, může to vrhnout stín na volbu generálního ředitele."

A celá věc má ještě jeden zajímavý kontext. Zástupci koalice vyčítají Pirátům, že se k tématu sice horlivě vyjadřují, avšak bez toho, aby si ho odpracovali. "Je to poměrně jednoduché a i Piráti to samozřejmě dobře vědí," uvedla pro Aktuálně.cz předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Odvolání radního Veselého, protože porušuje zákon a jeho chování je nepřijatelné, navrhla TOP 09," připomněla.

Zdůraznila přitom, že návrh na odvolání Veselého leží ve sněmovně už rok, prošel patřičným výborem a lze ho tudíž projednat do konce volebního období i na plénu. Ovšem jen pokud hlasování nezablokuje opozice, což se během toho rok již několikrát stalo. "Dlouhodobě jej blokuje opozice. A sami Piráti v posledních měsících často po boku hnutí ANO a SPD jsou těmi, kdo zdržují sněmovnu dlouhými projevy k pořadu schůzí. Tudíž i oni přispívají k tomu, ze se sněmovní jednání táhnou a nedostává se na řadu priorit," kritizuje Pekarová Adamová Piráty.

A pokud jde o Pavla Matochu, připomíná, že celou věc musí nejdříve projednat právě mediální výbor. "Což i Piráti dobře vědí a postup znají, takže kdyby jim opravdu šlo o věc, tak to mohli iniciovat. Místo toho jen plácají prázdnou slámu a skrze média lacině vyzývají, ale návrh na odvolání dle správného postupu nepodali. Z toho je naprosto evidentní, že jim jde jen o gesta a zviditelnění. Ne o výsledek," tepe předsedkyně TOP 09 své bývalé vládní partnery.

Podle ní to ale neznamená, že to koalice vzdala. Naopak, nejen ona, ale i další vládní politici tvrdí, že Veselý už dávno neměl být členem Rady ČT. Závěr je prostý: Zatímco o odvolání Lubomíra Xavera Veselého nejspíš poslanci do letních prázdnin hlasovat budou, Pavel Matocha může být v klidu. S ohledem na to, že se blíží konec volebního období se skoro jistě na jeho případné odvolání v dolní komoře už nedostane.