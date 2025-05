"Zamrzne" pendolino? Kvůli závadám klíčového dílu se České dráhy přou s Alstomem

Alstom hledá spoustu výmluv. Tak hodnotí Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah, probíhající vyjednávání. Po uplynulé zimě, kdy sníh a námraza bezdůvodně zastavovaly lokomotivy vybavené zabezpečovačem ETCS, národní dopravce požaduje, aby francouzská firma zjednala rychlou nápravu. Řešení se podle Krapince nehledá tak rychle, jak by České dráhy potřebovaly.

Po letošním Novém roce, kdy na kolejích v tuzemsku začal ostrý provoz pod dohledem evropského zabezpečovače ETCS, stačilo pouhých pár dnů, aby se objevil zásadní problém, s nímž dopředu nikdo nepočítal. Při sněhu a námraze vlaky bezdůvodně zastavovaly.

Zimní počasí totiž neblaze působilo na mobilní část ETCS umístěnou na lokomotivách. Konkrétně šlo o část systému zvanou Dopplerův radar. Zařízení ukotvené v podvozku "mašin" měří rychlost. Je-li obalené sněhem, přestává fungovat. A zabezpečovači tak nezbývá nic jiného než lokomotivu preventivně zastavit.

"To je problém celé Evropy. I Švýcarsko má obrovský problém. Má to daleko k bezvadné technologii," krčí rameny Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah. "Vychytává se to za provozu," pokračuje v rozhovoru s Aktuálně.cz.

Technické týmy ČD prý jednají jak s firmou Siemens, výrobcem lokomotiv, tak s francouzskou společností Alstom, která své mobilní části systému ETCS do železničních vozidel dodává. Právě ta podle Krapince namontovala svou - a v zimě poruchovou - technologii už do "nižších stovek lokomotiv" Českých drah.

Judita Urbánková, mluvčí společnosti Alstom ČR, tvrdí, že ke komplikacím systému došlo v zimě i kvůli tomu, že s provozem v tomto ročním období neměla zkušenosti.

"Společnost Alstom byla přizvána k testování systému v květnu 2024 a systém ETCS byl uveden do ostrého provozu 1. ledna 2025. Jednalo se o období klimatických podmínek, za kterých se s námi netestovalo. Naše technologie vykazovala spolehlivost 99,4 procenta, nyní 99,7 procenta," reaguje Urbánková.

"Jednání neprobíhá podle očekávání"

Na podobné argumenty vedení Českých drah nechce přistupovat. "Alstom, jak je to technologická vyspělá firma navenek a v prospektech, tak jednání s nimi neprobíhá podle našeho očekávání. Jde to velmi složitě, firma hledá řadu výmluv, proč ona technologie má nižší spolehlivost, než bychom očekávali," kritizuje šéf ČD Michal Krapinec.

Jedním dechem dodává, že se snaží francouzskou společnost dotlačit k rychlému řešení situace. Prý to ale drhne. "Je nutné si uvědomit, že Alstom je natolik silný subjekt, že primárně soustředí pozornost na větší hráče, jakými jsou například Deutsche Bahn. Ale jsme připravení podniknout všechny kroky k tomu, abychom příští zimu kvůli námraze na Dopplerově radaru nestáli," oznamuje Krapinec mnohoznačně.

Judita Urbánková však tvrdí, že názor generálního ředitele není správný. "České dráhy jsou pro nás velmi důležitým zákazníkem. Spolupracujeme již déle než 20 let a vždy jsme se snažili poskytovat ČD naše služby v maximální kvalitě," vzkazuje za Alstom.

Podle jejích slov představí firma řešení zásadního problému ještě letos v červnu: "Dopplerův radar funguje správně. Vyžaduje však správnou kalibraci a údržbu. Připravujeme pokyny, které včas poskytneme příslušným smluvním partnerům."

Vyřeší se to do zimy? "Doufáme"

Nicméně záruku, že potíž se podaří do konce roku dořešit, Alstom nedokáže dát. Podle Urbánkové firma pouze "doufá, že tato úprava bude dořešena do začátku zimy".

Pokud se situace nevyjasní, hrozba takzvaných tripů - tedy náhlých a prudkých zastavení vlaků - se vznáší nejen nad klasickými soupravami složenými z lokomotiv a vagonů, ale také i nad ucelenými jednotkami včetně těch vlajkových. "Pendolino prošlo zástavbou zkraje roku, věříme že tam tu příští zimu nebudeme mít odstavy kvůli námraze na Doppleráku," přeje si Krapinec.

Zatímco u běžných "mašin" vychází instalace mobilní jednotky na nejvýše dvacet milionů korun, v případě vlaku Pendolino šlo o sumu 69 milionů na každou jednu soupravu.

Například na jaře roku 2019 tak České dráhy uzavřely kontrakt za 1,4 miliardy korun, v rámci něhož mělo sdružení ČD-Telematika a AŽD Praha vybavit technologií ETCS minimálně 102 lokomotiv.

"Nejsme oprávněni tyto informace zveřejňovat, je to součástí našich smluvních ustanovení," odmítá Urbánková upřesnit, kolik mobilních systémů Alstom do hnacích vozů ČD doposud nainstaloval.

Správa železnic, jež se o kompletní chod zabezpečovače stará, tvrdí, že pokud jde o potíže mobilní části ETCS, jde o zodpovědnost dopravců. "Správa železnic se na hledání řešení technických komplikací podílí a můžeme říct, že jednání jsou na dobré cestě," řekla deníku Aktuálně.cz už dřív Nela Eberl Friebová, mluvčí správců.



Ze slov generálního ředitele Michala Krapince je ovšem zjevné něco jiného.

Test ETCS - zastavení při nedodržení rychlostního limitu (15. 8. 2024)