Co čeká nové europoslance v Bruselu? Budou brzdit Green Deal a řešit AI i obranu

Ondřej Plevák, Euractiv.cz

Priority Evropské unie vychází z toho, co považují za klíčové její členské země. Prezidenti a premiéři se koncem června na summitu v Bruselu shodli na tom, že pro příštích pět let budou zásadní tři oblasti: svobodná a demokratická Evropa, prosperující a konkurenceschopná Evropa a silná a bezpečná Evropa. Co si pod tím představit?