Vzdali byste se svého auta za 15 tisíc? Pobídka má auta nahradit MHD a vlaky

Vzdejte se svého auta a dostanete za to roční jízdenku na veřejnou dopravu po celé zemi. Přesně takovou výměnu začal počátkem července svým obyvatelům nabízet Frankfurt nad Mohanem. Nápad je to sice neortodoxní, očekávání ale ani tak nejsou příliš vysoká.

"Nashledanou, auto, ahoj jízdenko po Německu." Tak přesně tímto sloganem uvozuje radnice Frankfurtu nad Mohanem svou nejnovější kampaň, která má z ulic města dostat další automobily. Koalice ve složení Zelení, sociální demokraté (SPD), svobodní (FDP) a Volt tím pokračuje "v tažení proti autům". Loni třeba v ulicích v centru města snížila nejvyšší rychlost na 20 km/h, postupně se zmenšují a budou zmenšovat i počty parkovacích míst.

"Jsme město krátkých vzdáleností, neustále rozšiřujeme cyklistickou síť a máme hustou hromadnou dopravu, která je obyvatelům dostupná každý den," říká radní pro dopravu Wolfgang Siefert za Zelené. Právě proto nevidí problém v tom, aby se ti obyvatelé, kteří tak ještě neučinili, vzdali svého osobního auta.

Funguje to vlastně jednoduše, stačí mít trvalý pobyt ve Frankfurtu nad Mohanem, více než osmnáct let a vůli sešrotovat, prodat nebo darovat své stávající osobní auto se spalovacím motorem. Je potřeba tak učinit teď, nebo doložit, že tak člověk učinil maximálně před třemi měsíci. Protože iniciativa platí od 1. července, znamená to nejpozději v dubnu.

Za posledních dvanáct měsíců také nesmí mít občan na sebe nově registrované žádné auto a v následujících dvanácti měsících ani nesmí žádné registrovat. Pokud tyto podmínky splní a k tomu si oběhne administrativní kolečko zahrnující třeba výpis z registru vozidel nebo vyplnění příslušné žádosti, dostane takzvaný Deutschlandticket na rok zdarma.

Je to jízdenka, s níž je možné využívat všechny vlaky i městskou dopravu po celém Německu bezplatně. Koupit si jí může samozřejmě každý, na měsíc stojí 49 eur, ročně tak 588 eur, necelých 15 tisíc korun. Přesně to je také výše dotace, kterou město za výměnu auta za hromadnou dopravu nabízí. Siefert kromě cyklistické a hromadné dopravy zmiňuje také možnost místo auta využít sdílená kola či auta.

Vzdali byste se svého auta výměnou za 15 tisíc korun? Jak budou reagovat obyvatelé Frankfurtu, je otázka. Nicméně poskytovatelé hromadné dopravy mají zatím střídmá očekávání. "Čekáme 50 až 60 žádostí měsíčně," řekl magazínu Hessenschau ředitel městského poskytovatele dopravy traffiQ Tom Reinhold.

Podle něj je na podporu výměny auta vyčleněno půl milionu euro, což by stačilo na 850 aut. Ve Frankfurtu je jich přitom registrovaných kolem 350 tisíc aut. Po roce si chce radnice projekt vyhodnotit.

Ačkoliv je Frankfurt prvním ze skutečně velkých německých měst, která s podobnou iniciativou přišla, úplně první není. Třeba Marburk dává svým obyvatelům, kteří se vzdají auta dokonce až 1250 eur (přes 31 tisíc korun) ve formě kreditů nejen na hromadnou dopravu v podobě jízdenky po Německu, ale také carsharing nebo třeba nákup potravin či placení v restauracích.