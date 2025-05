Smrtící zbraň vzniká díky západním součástkám. Rusko dramaticky navýšilo výrobu

Rusko má v plánu letos vyrobit více než 600 řízených střel Ch-101. To je víc než desetinásobek toho, co vyrábělo ještě před několika lety. Velká část součástek, které Rusové při výrobě používají, je západní výroby, případně pocházejí z Číny, Běloruska, Íránu a dalších spřátelených zemí. Naznačují to dokumenty, které zveřejnila ukrajinská televize 24TV.

Záběry ukazují, jak bombardéry TU-95M vypouštějí rakety Ch-101 | Video: Youtube/Ministerstvo obrany Ruska