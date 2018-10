Šéf Škody Bernhard Maier: Dokázali bychom vyrobit o 200 tisíc aut víc, nemáme ale kde

Hledá se továrna nebo jiné prostory, kde vyrábět. O škodovky je totiž zájem, ale výrobní kapacity jsou na maximu. Velké investice putují také do elektrifikace. To jsou hlavní zprávy z rozhovoru vedeném na pařížském autosalonu s šéfem Škody Auto Bernhardem Maierem.

Na pařížském autosalonu jsme vedli rozhovor s šéfem Škody Auto Bernhardem Maierem. Ten Aktuálně.cz nastínil strategické plány do budoucna.

Hned dvě karosářské varianty dostane chystaný elektromobil Škoda na platformě MEB. Obě se představí v roce 2020, zatím ale není jasné, o jaký typ karoserie půjde. S největší pravděpodobností ale bude alespoň jedno z aut SUV. "Druhá karoserie rozproudí krev a emoce," uvedl šéf české automobilky.

Elektrifikace a spolu s ní i digitalizace je ostatně to hlavní, co bude Škoda v příštích letech propagovat. "Do těchto oblastí chceme v nejbližších pěti letech investovat dvě miliardy eur," zopakoval na pařížském autosalonu Maier. Tak vysoká investice je nutná kvůli zachování dostatečného růstu, který vykompenzuje rostoucí náklady.

Ruku v ruce s problematikou růstu značky jde také navyšování výrobních kapacit. "Poptávka po našich vozech je tak vysoká, že bychom příští rok dokázali prodat o 200 tisíc aut více, než vyrobíme," upozornil Maier. Současné továrny jsou podle něj vytíženy na 119 procent, přičemž ještě zvýšit poptávku by měla chystaná produktová ofenziva. Ta zahrnuje až 20 nových modelů do konce roku 2020.

"Obecně můžeme říct, že od začátku další dekády budeme jen pro Evropu potřebovat minimální kapacitu v objemu 400 tisíc aut," říká Maier. Již delší dobu se tak spekuluje o tom, že Škoda postaví nejspíše mimo Českou republiku další výrobní závod.

Podle šéfa mladoboleslavské automobilky je ale zatím ve hře spíše využití kapacity jiných továren koncernu. Aby se českým závodům ulevilo, již dnes se vozí 60 tisíc Fabií na lakování do Osnabrücku a ve stejném závodě se bude rovněž montovat asi 45 tisíc Karoqů.

Hledají se také alternativy v rámci vlastních závodů značky. Jednou z nich je například navýšení směn, v krajním případě až na osmnáct. Pracovat by se tak mohlo šest dnů v týdnu, přičemž aktuálně je provoz patnáctisměnný s jednou směnou navíc. Tato alternativa ale zahrnuje mimo jiné vyjednávání s odbory.

"Pokud se nám v koncernu nepodaří najít výrobní možnosti, tak bychom museli přemýšlet o stavbě nového závodu," říká Bernhard Maier. Lokality zatím nespecifikoval, ve hře je však celá řada alternativ. Co by také mohlo pomoci, je možný přesun výroby Superbu do německého Emdenu po bok Volkswagenu Passat, o čemž se neustále spekuluje.

Šéf Škody tuto možnost připustil, ale pokud by se tak stalo, tak až v souvislosti s nástupcem. Definitivní rozhodnutí nicméně nepadlo a současný model se bude i nadále vyrábět v Kvasinách. To rozhodnutí o stavbě nového závodu by mohlo přijít dříve. "Na začátku příštího roku bychom chtěli mít hotové plány na následující dva roky. Do té doby musíme skutečně mít jasno," řekl Maier.

Celá budoucnost značky nicméně neleží jen v elekromobilitě. "Spalovací motory budou ještě potřeba, a abychom vyhověli dnešním emisním normám, budeme potřebovat silný a čistý diesel," potvrdil šéf největší české automobilky. Zároveň nicméně zopakoval, že z finančních důvodů skončily naftové agregáty v Rapidu a neobjeví se ani v jeho chystaném nástupci.

Ten se představí ještě před koncem letošního roku, v příštím roce bude následovat minimálně omlazený Superb, navíc poprvé s plug-in hybridním pohonem, a po něm i elektrické Citigo. To nabídne dojezd téměř 300 km.

Od roku 2020 se pak budou v Mladé Boleslavi vyrábět dva již zmíněné elektromobily na platformě MEB. Naopak osud Fabie Combi, o jejímž konci se i v souvislosti s chystaným malým SUV neustále spekuluje, zůstává nejasný.

Cílem Škody pro letošní rok je překonání loni vyrobených 1,2 milionu vozů. Milion už se značce s okřídleným šípem povedlo vyrobit a Bernhard Maier potvrdil, že ve zbývajících měsících očekávají překonání loňského výsledku.