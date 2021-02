Prodeje aut do zásuvky v Evropě raketově rostou. Prohlédněte si nejoblíbenější modely

Prodeje elektromobilů a plug-in hybridů v Evropě raketově rostou. Mezi lety 2019 a 2020 se jejich objem téměř zdvojnásobil a pomalu se blíží k hranici 1,5 milionu prodaných kusů. Hvězdou mezi čistě elektrickými automobily je nově Volkswagen. Téměř každý čtvrtý prodaný elektromobil spadá do německého koncernu.

Podle analytické společnosti Jato Dynamics se loni v Evropě prodalo 1,42 milionu plug-in hybridů (PHEV) a elektromobilů, souhrnně tedy aut do zásuvky, která umí ujet minimálně několik desítek kilometrů jen na elektrickou energii. Tento počet vychází z dat pro 23 evropských trhů včetně těch největších, tedy Německa, Itálie, Francie nebo Velké Británie. Nechybí mezi nimi ani Česká republika.

Oproti roku 2019, kdy se prodalo dohromady 575 tisíc kusů automobilů obou zmíněných kategorií, se jedná o 147procentní nárůst. A podepsalo se to i na podílu plug-in hybridů a elektromobilů na celkových prodejích nových aut,který je nyní podle Jato Dynamics na úrovni necelých dvanácti procent. Nejoblíbenějším palivem nadále zůstává benzin.

Důvodem rychlého nárůstu popularity může být především tlak evropských orgánů na snižování flotilových emisí CO2. Celoevropský limit je stanovený na průměrných 95 g CO2 / km, výrobci si jej však upravují podle průměrné hmotnosti prodaných aut. Za každý gram nad limit se platí 95 eur na prodaný vůz.

A právě emise oxidu uhličitého elektromobily a plug-in hybridy s nulovými, respektive velmi nízkými papírovými hodnotami výrazně snižují. Automobilky tak v poslední době představily řadu automobilů s jedním z těchto druhů pohonu (často i na úkor klasických spalovacích variant především s naftovým pohonem), mnohé země také poskytují štědré dotační programy na jejich nákup (více o tématu evropských emisních limitů se dočtete tady).

Mezi elektromobily je prodejní hvězdou německý koncern Volkswagen. Až každé čtvrté loni prodané auto s čistě elektrickým pohonem spadá ve sledovaných 23 evropských státech právě do německého koncernu. Ten také představil řadu novinek, třeba Porsche Taycan, Škodu Enyaq iV nebo Volkswagen ID.4. Dařilo se ale především jinému nováčkovi, Volkswagenu ID.3.

Jakkoliv se kompaktní hatchback začal prodávat až během roku, dokázal se v Nizozemsku a Norsku dostat mezi tři absolutně nejoblíbenější modely. V samotném prosinci byl německý model dokonce druhým nejprodávanějším autem v celé Evropě, když ho navíc jen poměrně těsně překonal pouze sourozenecký VW Golf.

Ale nejen model ID.3 měl z koncernu VW loni v Evropě úspěch. Audi e-tron se stalo nejprodávanějším novým autem v Norsku. Nutno ovšem podotknout, že Norsko je v prodeji elektromobilů specifickou zemí. Na rozdíl od vozidel na fosilní paliva jsou ta elektrická osvobozená od daně, v konečném součtu se tak zákazníkům vyplatí více.

Jako příklad může posloužit srovnání základních verzí Škody Kodiaq a Enyaq iV. Kodiaq s naftovým motorem 2.0 TDI o výkonu 110 kW v kombinaci s automatem DSG a pohonem všech kol stojí v Norsku v přepočtu 1,18 milionu korun. Naproti tomu základní Enyaq iV s výkonem 109 kW a 52kWh baterií přijde v přepočtu na 875 tisíc korun a levnější než základní Kodiaq jsou i všechny další verze elektrického SUV vyjma té nejvyšší s výkonem 195 kW a 77kWh baterií.

Při takových rozdílech se pak asi není možné divit tomu, že ze 141 412 prodaných nových aut jich 54,3 procenta má právě elektrický pohon. Norsko se tak stalo první zemí na světě, kde elektrická auta předstihla v prodejích ta na fosilní paliva, respektive hybridy. Audi e-tron tam zaznamenalo 9227 prodaných kusů, druhá v Norsku skončila Tesla Model S a třetí zmíněný Volkswagen ID.3.

Takový podíl je ale v Evropě spíše výjimkou. Podíváme-li se na největší trh s novými auty, tedy do Německa, tam se v roce 2020 podle Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) prodalo 194 163 automobilů s elektrickým pohonem. To je asi 6,7 procenta ze všech nových aut. Pokud bychom k elektromobilům připočítali ještě plug-in hybridy, vzroste podíl aut s dobíjecí baterií v Německu na 13,5 procenta. Podobné je to podle národních statistik i na dalších velkých evropských trzích, jak je vidět v této tabulce.

Prodeje elektromobilů a plug-in hybridů na pěti největších trzích v Evropě

Elektromobily PHEV Prodej Tržní podíl Prodej Tržní podíl Tržní podíl spolu Německo 194 163 ks 6,7 % 200 469 ks 6,9 % 13,5 % Francie 110 912 ks 6,7 % 74 587 ks 4,5 % 11,2 % Velká Británie 108 205 ks 6,6 % 66 877 ks 4,1 % 10,7 % Itálie 32 538 ks 2,3 % 27 408 ks 2,0 % 4,3 % Španělsko 17 925 ks 2,1 % 23 301 ks 2,7 % 4,8 %

Pokud jde o nejprodávanější elektromobily, jakkoliv zhruba každé čtvrté spadá do koncernu VW, nejoblíbenějším novým elektrickým autem v Evropě je Renault Zoe, který sesadil z trůnu Teslu Model 3. Právě Tesle také výrazně klesl tržní podíl - v roce 2019 mělo 31 procent elektromobilů logo americké automobilky, loni už to bylo jen 13,3 procenta. Volkswagen ID.3 je na celkovém třetím místě, do nejlepší desítky se vešlo i Hyundai Kona Electric, které se v provedení s větší baterií vyrábí v Nošovicích.

Mezi plug-in hybridy vede podle Jato Dynamics Mercedes-Benz. A to nejen jako značka, ale její třída A v jediné nabízené verzi 250 e je i vůbec nejoblíbenějším novým plug-in hybridem. Následuje dlouholetý lídr evropských prodejů Mitsubishi Outlander PHEV, třetí je Volvo XC40 Recharge.

Kompletní přehled deseti nejprodávanějších elektromobilů a deseti nejprodávanějších plug-in hybridů v Evropě najdete v galerii v úvodu článku, a to včetně všech podrobností.

Situace v České republice

Prodeje elektromobilů a plug-in hybridů rostou také v České republice. Dohromady se jich za rok 2020 prodalo podle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) 5243 kusů, což je zhruba 2,6 procenta ze všech prodaných nových aut. Elektromobilů, včetně dvou BMW i3 s prodlužovačem dojezdu, se prodalo 3264 kusů, plug-in hybridů potom 1979 kusů.

Pokud to porovnáme se situací v roce 2019, tak jde o velmi výrazné nárůsty. Elektromobilů a plug-in hybridů se tehdy prodalo hromady 1229 kusů a tvořily jen asi půl procenta všech prodaných aut. Elektromobilů pak celkově bylo 763, zatímco plug-in hybridů 466.

Zpátky však do roku 2020, kdy se nejprodávanější značkou elektromobilů stala Škoda Auto, za ní se s výraznějším odstupem umístila Tesla a třetí skončilo Hyundai. Nepřekvapí proto, že nejoblíbenějším novým elektromobilem se stala Škoda Citigo-e iV s 943 prodanými kusy, kterou nicméně jako novou již nekoupíte. Druhá se umístila Škoda Enyaq iV se 741 prodanými kusy, které si však registrovala sama automobilka pro dealery nebo interní účely - jakkoliv objednávky automobilka přijímá, hotová auta dostanou zákazníci nejdřív na jaře.

Třetí skončilo Hynudai Ioniq Electric se 174 prodanými kusy, ovšem jen proto, že modely Tesla nejsou ve statistikách SDA vedeny samostatně, jediným hmatatelným údajem je tak 396 prodaných vozů všech modelových řad dohromady.

Mezi plug-in hybridy přesvědčivě vyhrála Škoda Superb iV s 807 prodanými kusy, druhá skončila Škoda Octavia iV se 145 prodanými kusy. Ostatních modelů se prodalo méně než sto kusů. V následující tabulce se podívejte na nejoblíbenější elektrická a plug-in hybridní auta v Česku za rok 2020.

Nejprodávanější auta do zásuvky v Česku za rok 2020

Elektromobily Plug-in hybridy 1. Škoda Citigo-e iV 943 ks Škoda Superb iV 807 ks 2. Škoda Enyaq iV 741 ks Škoda Octavia iV 145 ks 3. Hyundai Ioniq Electric 174 ks Mercedes-Benz GLE 350 e/350 de 69 ks 4. Hyundai Kona Electric 171 ks Volvo XC90 Recharge 68 ks 5. Renault Zoe 144 ks BMW X5 xDrive 45e 64 ks 6. Volkswagen ID.3 101 ks Volkswagen Passat GTE 59 ks 7. Mazda MX-30 83 ks Ford Kuga PHEV 55 ks 8. Audi e-tron 73 ks Mitsubishi Outlander PHEV 50 ks 9. BMW i3 62 ks Volvo XC60 Recharge 50 ks 10. Kia e-Niro 54 ks Mercedes-Benz A 250 e 45 ks

Na závěr ještě rychlý pohled na situaci v prvním měsíci letošního roku. V lednu bylo zaregistrováno podle SDA 231 elektromobilů a 234 plug-in hybridů. To znamená dohromady tržní podíl dohromady na úrovni 3,1 procenta. Nejúspěšnější značkou v obou kategoriích se stala Škoda, mezi elektromobily stále dominoval Enyaq iV (jakkoliv dodávky soukromníkům ještě nezačaly), mezi plug-in hybridy se na první místo dostala Octavia iV.

V galerii se podívejte na 10 nejprodávanějších elektromobilů a 10 nejprodávanějších plug-in hybridů na evropském trhu.