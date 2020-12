Octavia na CNG je ekologičtější než plug-in hybrid. Alespoň s českou elektřinou

Na stovce kilometrů v reálných podmínkách jsme prověřili spotřebu tří variant Škody Octavia s alternativním pohonem: G-Tecu na zemní plyn a dvou variant hybridu nabíjeného ze zásuvky. Ten sice formálně pomáhá výrobci snížit vykazované emise CO2, ale praktický dopad na životní prostředí záleží na způsobu použití vozu i výrobě samotné elektřiny. V Čechách to zatím vychází opačně.

Octavia si získala oblibu díky své univerzálnosti. Je dost velká na rodinné využití, dost pohodlná pro dálkové letce i dost reprezentativní na firemní auto, které třeba tolik nenajezdí. Proto zde mají své místo také všechny alternativní pohony, z nichž každý se hodí pro jiné účely.

Varianta na CNG se už tradičně jmenuje G-Tec a má nádrže na 17,3 kg plynu, s nimiž podle laboratorní spotřeby 3,5 kg/100 km ujede 490 km. Přijde tedy spíš vhod dálkařům. Kdo jezdí kratší trasy a má čas pravidelně nabíjet, využije hybrid s elektrickým dojezdem kolem 55 km.

Jeho udávaná spotřeba hluboko pod dvěma litry benzinu je nicméně výsledkem úředně stanoveného výpočtu, který nelze brát vážně. Proto ho chceme ověřit v praxi; tím spíš, že oba hybridy vykazují spotřebu odlišnou. Základní Octavia iV udává 1,2 litru, sportovnější RS iV 1,5 l/100 km. Což je s podivem, jelikož obě používají stejné motory a liší se jen naladěním řídicí elektroniky.

Oba stroje nabíjíme v Berouně na plné baterie, abychom v doprovodu plynové verze vyrazili na stokilometrovou cestu pokrývající obvyklý uživatelský mix: pětadvacet kilometrů po dálnici, čtyřicet po Praze, pětatřicet na okreskách.

Rychlý úsek mezi Berounem a Zličínem ukazuje, že Octavia je pro dálky jako stvořená. Má rozložitá, festovně tuhá sedadla a po dálnici sviští velmi tiše. Obě hybridní auta potvrzují identické zpřevodování, při 130 km/h točí na šestku 2600 otáček. V hybridním módu pohonu pomáhá baterie, takže na Zličíně už počítač ukazuje bezemisní dojezd jen 35 km. Do ulic metropole přepínáme na čistě elektrický režim a doufáme, že energie vystačí.

V hektickém provozu se G-Tec ukazuje jako slabší hráč, rozjíždí se relaxovaně až váhavě. Ani dvouspojkový automat, ani samotný motor se od semaforů nenechají vyhecovat a solidní práci předvedou až v souvislém zátahu. Také v hybridu se rozjezdová spojka potřebuje chvíli rozkoukávat. Pak za to ale elektromotor vezme takovou silou, až se přední kola marně protáčejí. Na prvních metrech se spíš vyplatí lehká noha a opojný tah si užít až potom.

Po píďalkovitém pohybu Ječnou ulicí, šourání přes Vinohrady k Olšanům, sešupu do Libně a Holešovic, vyhlídkové vložce po nábřeží, protažení letenským tunelem do Bubenče a výjezdu na Suchdol dosáhl městský úsek přes 38 km. Baterie hybridů přesto nejsou ani zdaleka vybité. Účinnou rekuperací při zpomalování jsme zase dost energie získali, takže můžeme poslední část absolvovat opět v hybridním režimu.

Pohodové tempo po silnicích druhé a třetí třídy zvládají Octavie s nadhledem, ale předjíždění už žádá trochu rozvahy a místa. Na prudší přidání plynu reagují všechny agregáty podřazováním o dva i tři stupně, které chvíli trvá, a ryk vysokých otáček dává tušit, že velká výkonová rezerva už nezbývá. Modely zaměřené na efektivitu tohle prostě nemilují, což navzdory označení RS platí i pro silnější z hybridů.

Mimochodem jak to, že takzvaný systémový výkon, tedy tandem obou motorů současně, má RS vyšší, když v obou hybridech jsou motory stejné? Protože záleží, kdy se do té spolupráce pustí. Výkon totiž roste s otáčkami. Takže RS k celkovým 180 kW stačí, aby to elektřina rozbalila naplno, až když benziňák šturmuje při 4000 ot./min, což se hodí při ostřejší jízdě. Naopak základnímu iV se elektřina snaží pomoci co nejníž, aby se čtrnáctistovka vytáčet nemusela a šetřila palivo. Proto dosáhne "jen" 150 kW.

Jenže jak naznačují oficiální údaje o zrychlení na stovku za 7,3 vs. 7,8 vteřiny a maximálka 220 vs. 227 km/h, nejde o rozdíl, který bychom při běžné jízdě poznali. Zkušený ostrostřelec při jízdě na krev možná ano, ale ten si nejspíš hybrid nekoupí.

Také v zatáčkách je cítit rozvážnější přenášení váhy. Hybridy jsou o tři metráky těžší než Octavie s konvenčním pohonem, což nezamaskuje ani rychlejší převod řízení u RS. G-Tec působí při běžné jízdě obratněji. Pozor ovšem na to, že při opravdu prudkých vyhýbacích manévrech se může záď zatížená plynovými bombami nečekaně zhoupnout.

Pérování je přitom hodně utažené, protože G-Tec musí udržet stabilitu na jednoduchém podvozku s vlečenou zadní nápravou. Hrbolaté české cesty nejpříjemněji zdolává červená dobíjecí Octavia iV s nezávislým zavěšením a komfortními tlumiči. Sportovní podvozek RS iV zase trochu pohody ubere. Adaptivní tlumiče s možností přepínání na různé stupně tuhosti mají přitom oba hybridy ve standardu.

To už se serpentinami od Unhoště spouštíme zpátky do Berouna a palubní počítače ukazují rovnou stovku kilometrů. Slabší hybrid k tomu přidává 3,5 l/100 km, zatímco RS 3,9 litru. Rozdíl mezi nimi potvrzuje, že sportovně označená verze si pomoc elektřiny schovává na dynamičtější jízdu, takže při úsporném stylu přináší menší efekt. Máte-li pocit, že se tím obrací proti své vlastní myšlence, nejste sami.

Ještě je k tomu potřeba přičíst 8 kWh elektřiny z nabíječky, za které bychom v ideálním případě domácího nabíjení s nejvýhodnějším tarifem zaplatili 28 Kč. Náklady na takový provoz by tedy celkem vyšly kolem 1,30 Kč/km.

Jako u všech plug-in hybridů ovšem platí, že této spotřeby dosáhnete, jen když budete nabíjet každých sto kilometrů. Pro kontrolu jsme se pak s oběma vybitými Octaviemi projeli po dálnici a naměřili 6,7, respektive 6,9 litru benzinu, tedy v aktuálních cenách kolem 1,90 Kč/ km. Na to by měli myslet finanční ředitelé firem, které k pořízení tohoto typu vozu lákají oficiální hausnumera.

Tady přichází první smeč varianty na CNG. Testovací trasu ujel za 4,2 kg plynu. To při dnešní ceně 25,50 Kč/kg znamená náklady 1,07 Kč/km, dokonce nižší než u pravidelně nabíjeného hybridu. Dojezd přes 400 km přitom i většině obchodních cestujících vystačí na celý den, takže nouzová zásoba 9 litrů benzinu ani nepřijde ke slovu. Tankování trvá pět minut, zatímco nabíjení hybridu s 3,6kilowattovým "trafem" trvá tři a půl hodiny, případně pět hodin z garážové zásuvky.

Druhý nepoměr tkví celkem předvídatelně v ceně. Budeme-li za základ považovat benzinový motor 1.5 TSI s automatem DSG a druhou výbavu Ambition za 646 900 Kč, vychází G-Tec dráž o 21 000 Kč, hybrid iV o 189 000 Kč a varianta RS iV dokonce o 293 000 Kč, i když velká část toho padá na vrub luxusnější výbavy.

I kdybyste do práce jezdili pouze na elektřinu a nabíjeli doma po nocích za 2,50 Kč/kWh, příplatek 170 000 Kč proti CNG by se vám vracel třiadvacet let. V zemích, kde vláda rozdává lidem peníze na automobily, snad Octavia iV přispěje k rozšíření elektrického pohonu. A kde dotace dosahují tří set tisíc korun, tam si zákazníci můžou udělat radost pořízením sportovně vypadajícího RS iV.

V českých podmínkách dotace chybí, karta se tedy obrací ve prospěch Octavie G-Tec. Při českém energetickém mixu nás to ale nemusí mrzet ani z pohledu ekologie.

Ze 4,2 kg zemního plynu G-Tec vypustí 112 g CO2 na kilometr. U plug-hybridů musíme vzít v úvahu CO2 z 3,5, resp. 3,9 litru benzinu (80 a 91 g/km) a přičíst k tomu 8 kWh elektřiny z nabíječky. Český energetický mix podle posledních údajů ministerstva životního prostředí emituje 464 gramy na každou kilowatthodinu. V součtu tedy Octavia iV jela za 119 g/km a Octavia RS iV za 128 g/km, což jsou hodnoty o 6 a 14 % horší.

Odvrácenou stranou zůstávají lokální emise škodlivin. Ty ale otevírají flozofickou otázku, kolik jsme ochotni zaplatit za jejich další snížení proti sofistikovaným motorům splňujícím normu Euro 6d. V oxidech dusíku jsou již velmi nízko a pevné částice ze spalování nevypouštějí skoro žádné: G-Tec je díky plynnému skupenství paliva nevytváří vůbec, u benzinových motorů se o ně postarají výfukové filtry.