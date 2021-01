Týden s elektromobilem. Nabíjení v obchoďácích je fajn, ale jen do zavíračky

Elektromobilů přibývá a čistě matematicky se dá říct, že přibývá i nabíječek. Každý další test nás ale přesvědči, že život s autem bez výfuku je dobrodružství pro nadšence. Přijíždíte-li třeba pozdě večer od Brna do Prahy a potřebujete nabíjet, s překvapením zjistíte, že nabíječky uváděné v navigaci jsou buď zavřené v garážích, ukryté v areálech mimo silnici, nebo dokonce vůbec neexistují.

Postavit nabíječku v obchodním centru vypadá jako rozumný nápad. Auto se nakrmí, než nakoupíte. Navíc střediska často najdete u hlavních tahů, a tak se u nich můžete zastavit cestou někam jinam. Což je třeba případ Centra Chodov postaveného přímo u výjezdu na Brno.

Sem nás také po cestě od Benešova navedla navigace Renaultu Zoe, který právě testujeme. Jedenáct večer, dojezd při jízdě po dálnici spadl na deset kilometrů, a tak bychom uvítali aspoň pár kilowatthodin na dojetí domů. Ale ouha, garáž obchodního domu má staženou roletu. Provozní doba je 6:30 - 22:00.

Zkušenější elektromobilisté to nejspíš znají, nás to zastihlo nepřipravené. Ještě bychom stihli dojet domů metrem a vrátit se ráno. Ale to není řešení individuální mobility, natož zítřejšího dopoledne.

O kus dál nám navigace nabízí nabíječku ČEZ na ulici V Parku. Sice pomalou, ale snad veřejně přístupnou - ani mobilní aplikace ČEZ o podzemních garážích nic neříká. Bohužel ovšem také neuvádí žádné číslo domu a na místě samém nacházíme kilometr dlouhou řadu kancelářských budov s pěti závorami a vjezdy. Z ulice nabíječka vidět není, a tak pokračujeme jinam.

O dva kilometry dál nám navigace slibuje stojan v ulici Líbalova nedaleko metra Opatov. To už displej ukazuje dojezd jen 8 km, a tak vypínáme topení a natahujeme rukavice. Po nabíječce však na místě není vidu ani slechu, přestože ji zmiňují i stránky Pražské energetiky.

"Líbalova ulice? Tu stanici jsme už před rokem zrušili, kdo vám o ní říkal?" ptá se ochotný, nicméně překvapený operátor na lince PRE. Odkazuje nás na aktuálnější mapu stanic na stránkách PREmobilita.cz, kde Líbalova skutečně není. Nicméně starší dokument s poněkud matoucím názvem "Kde mohu nabíjet" na webu PRE dosud najdete.

Další zastávkou je Budějovická 64, kde ovšem také nic nenacházíme. Jde o formální adresu Domu bytové kultury a člověk se tu musí trochu vyznat, aby věděl, že vjezd do podzemních garáží je za rohem. Mezitím se ovšem přiblížila půlnoc, a tak už i tady zavírají krám. Smůla.

Nebohý Renault mele z posledního. Naštěstí jen o kus dál v ulici Duhové stojí sídlo ČEZ a před ním zbrusu nová bílá nabíječka na 175 kW. Po připojení kabelu auto vesele zabliká, zato na displeji telefonu svítí zdvořilá omluva: "Litujeme, ale tuto nabíječku z mobilní aplikace nelze obsluhovat."

Inu, člověk míní a elektronika mění. Naší záchranou je za rohem stojící nabíječka starší generace, která poslouchá. Jen musíme čtvrt hodiny počkat, než nabije auto před námi. Řada těchto stojanů má totiž jen jeden rychlý stejnosměrný terminál.

To se potvrzuje i druhý den při reportážní rekonstrukci případu. Jediná - a samozřejmě obsazená - stejnosměrná přípojka je v garážích Centra Chodov, stejně jako pod DBK na Budějovické. Tady jsme měli štěstí a dorazili k volnému stojanu; vzápětí přijíždí taxikář s Teslou a naše přítomnost ho vůbec nepotěšila.

Pečlivě utajená nabíječka v administrativním komplexu V Parku je schovaná za jednou ze závor, kam vás musí navést ostraha. A jde o nabíječku střídavou, z níž si řada aut se slabším "trafem" vezme třeba jen sedm kilowatt.

Ani na druhý pokus za denního světla nešlape spolupráce s výkonnou nabíječkou v Duhové ulici před sídlem ČEZ. Mobilní aplikace po zapojení jen přesýpá hodiny.

Na asistenční lince nám nejprve přislíbí dálkový restart stanice, v přilehlé budově sedící technik nakonec přichází osobně. Mezi řečí připouští, že softwary se čas od času nepohodnou, ale bývá otázkou pár minut je udobřit, což se stalo i teď. Z toho plyne důležité poučení: nikdy si nenechte vybít auto a telefon současně.

Chvályhodná snaha PRE nabídnout nabíjení při nákupech odsuzuje elektromobilisty i v dalších místech na otevírací dobu supermarketů. Desátá hodina znamená konec v holešovickém Centru Stromovka i v bohnickém Krakově. Zde jsou mimochodem nabíječky pouze pomalé se střídavým proudem, a pokud byste tu nechali auto přes noc, zaplatíte speciální parkovné 250 Kč.

Situaci popisované v úvodu článku lépe odpovídá politika E.Onu, který buduje rychlonabíjecí stanice na volně přístupných vnějších parkovištích obchodů nebo u benzinových pump. Také jich však zatím má v Praze podstatně méně.

Příští roky bude nabíječek přibývat rychleji než dosud, vozidel ovšem také. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím dodavatelé budou vyrovnávat. Nejen na sídlištích, kde se koncentruje nejvíc automobilů na zastavěnou plochu, ale i v centrech měst, kde je technicky, úředně i společensky obtížné prosadit jakoukoli stavbu.