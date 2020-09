Nejdůležitější škodovka posledních let: Elektrický Enyaq už zná i svoji základní cenu

Není nejdelší ani nejrychlejší, přesto to bude škodovka s nejvyšší základní cenou. Nový Enyaq iV se stane vlajkovou lodí české automobilky a chce být také apoštolem nových automobilních pořádků. Nové SUV není jen první sériovou elektroškodovkou z Česka, ale také první, která je od základu postavená jako elektromobil.

Škoda sice Enyaq představila oficiálně dnes v podvečer, my jsme si ale auto mohli dopředu prohlédnout na utajeném místě poblíž Mladé Boleslavi.

První dojem je možná trochu rozporuplný, postupem času však Enyaqu přivyknete. Nízká karoserie, jejíž výšku diktuje honba za nízkým odporem vzduchu a dlouhým dojezdem, připomíná spíše než SUV velkoprostorové MPV. Nic to ale nemění na tom, že Enyaq, navzdory tomu, že je kratší než nová Octavia, působí jako pořádný kus hodnotného auta, jehož přítomnost na silnici jen zdůrazňuje podsvícená náhražka masky chladiče.

Však Škoda také slibuje, že uvnitř bude stejně místa jako v Kodiaqu. My to můžeme potvrdit, vzadu si na místo pro kolena ani hlavu navzdory nižší střeše stěžovat nebudete. Nadšení z oživené slávy praktických MPV ale rychle zchladí to, že Enyaq nemá posuvná zadní sedadla a pro třetí řadu sedadel případné sedmimístné varianty nezbylo místo.

Kufr má velice dobrých 585 litrů, ale pod podlahou je jen organizér na drobnosti. Pod ním už pak první elektrická škodovka postavená na platformě MEB skrývá elektromotor.

Koncernový základ pro elektroauta, s nímž jako první přichází letos na podzim na trh Volkswagen ID.3, připomíná ve své podstatě skateboard. Mezi nápravami jsou v podlaze umístěné baterie, o pohon se stará elektromotor, který je u základních verzí Enyaqu jen vzadu, a pohání tedy zadní kola, u těch vyšších je i vpředu. Takové Enyaqy jsou logicky čtyřkolkou.

Kromě různé konfigurace elektromotorů umožňuje tato architektura hrát si s nejrůznějšími kapacitami baterie. Základní verze má kapacitu cca 50 kWh, ale v Česku se s ní nepotkáte. U nás bude k dispozici jen větší "šedesátka" s využitelnou kapacitou 58 kWh a dojezdem 390 km. Elektromotor bude mít pouze jeden, vzadu, a jeho výkon je 132 kW.

Model Enyaq 60 iV Enyaq 80 iV Enyaq 80x iV Enyaq RS iV Rozměry 4649 x 1879 x 1616 mm, rozvor: 2765 mm Pohon 4 x 2 4 x 2 4 x 4 4×4 Max. výkon 132 kW 150 kW 195 kW 225 kW Max. točivý moment 310 Nm 310 Nm 425 Nm 460 Nm Zrychlení 0-100 km/h 8,7 s 8,5 s 6,9 s 6,2 s Max. rychlost 160 km/h 160 km/h 160 km/h 180 km/h Dojezd (WLTP) 390 km 510 km 460 km 460 km

Skutečnou variabilitu platformy MEB ukazuje verze Enyaq 80. Ta má využitelnou kapacitu 77 kWh a v základní verzi se 150kW elektromotorem vzadu ujede na jedno nabití až 510 km.

V nabídce ale budou i dvě verze právě s druhým elektromotorem vpředu. 80x je čtyřkolkou o celkovém výkonu 195 kW a dojezdu 460 km a chystá se i ostré RS s 225 kW. To bude mít standardní pohon 4×4 i výše položenou maximálku, místo 160 km/h pojede až 180.

Výkon elektromotoru pochopitelně není tím jediným výkonem, který by vás měl u elektroauta zajímat. Rychlodobíjení umí základní verze výkonem 50 kW, top varianty zvládají ale 125 kW, což znamená, že z pěti na 80 procentech kapacity budete za pouhých 38 minut. Dalšími důležitými watty je výkon palubní nabíječky, ten je solidních 11 kW, což znamená dobití na dostatečně silném wallboxu z nuly do plna za šest nebo osm hodin v závislosti na verzi.

K praktickému životu s elektroautem tedy Enyaq vypadá dobře vybavený. Díky velkým bateriím bude mít dostatečně dlouhý dojezd a dobíjení by mělo rychlostí stačit na to, aby se s ním daly absolvovat i delší cesty. Spotřebu má snížit tepelné čerpadlo, které bude v zimě kabinu vytápět odpadním teplem do baterie, a také špičková aerodynamika. Enyaq má součinitel odporu vzduchu cx 0,27, což je lepší hodnota než u předchozí Octavie Combi, a Škoda překonává i chystané příbuzné elektro SUV VW ID.4.

Škoda si přichystala i šikovné drobnosti, které mají elektromobilistům usnadnit život. Mezi nové Simply Clever detaily tak patří třeba čistička dobíjecích kabelů. K dispozici bude také dobíjecí karta MyPowerPass, s níž půjde nabíjet na 195 000 stanicích po celé Evropě, včetně superrychlých Ionity. V nabídce jsou také hned dvě verze domácího nebo firemního wallboxu.

Jedním dechem však nutno dodat, že navzdory svým velice dobrým parametrům se lidovou záležitostí Enyaq nestane kvůli své ceně. Škoda zatím zveřejnila jen základní cenovku, Enyaq bude startovat na 1 059 900 Kč. Ve své podstatě to není špatné, protože výrazně menší elektrické Hyundai Kona se se srovnatelnou 64kWh baterií prodává jen o deset tisíc levněji, částka je to však stále vysoká.

Základní výbava pochopitelně za takové peníze nemůže být chudá. Autu nechybí LED světlomety, 19" litá kola (maximem jsou 21" disky), 13" dotykový displej s podporou zrcadlení mobilního telefonu, třízónová klimatizace, bezklíčové startování a odemykání, parkovací senzory a kamera nebo vyhřívaný volant.

Enyaq dává sbohem typickým příplatkovým prvkům, na něž jsme si u Škody zvykli. Auto má jít nakonfigurovat v několika krocích. Samostatných příplatků bude jen pár, nadstandardní výbava bude místo toho zahrnuta do dvou balíčků a pevně daných výbavových stupňů, které se navzájem budou odlišovat také pojetím interiéru.

Ponesou názvy Loft, Lodge, Lounge a Suite. Škoda tvrdí, že Loft je inspirován moderními útulnými byty pro mladé rodiny, Lodge je inovativní a udržitelný, Lounge sází na kvalitu a exkluzivitu a Suite klasický luxus. Svůj specifický interiér pak bude mít verze RS, která dorazí v průběhu příštího roku.

Suite je navíc k dispozici ve variantě s přídomkem eco, kde je použita ekologickým způsobem zpracovávaná kůže. Právě tuto variantu v limitované edici Founder's Edition, jejíchž 1895 kusů připomíná rok založení české automobilky a která se na silnice dostane příští rok jako první, jsme si mohli vyzkoušet.

Interiér je na Škodu nebývale luxusní, jako by vůz potřeboval ospravedlnit svoji drahou baterii. Tohle skutečně není žádná levná Dacia, materiály působí velice kvalitně, kůží je obšitá i palubní deska. Interiér působí hi-tech, což zdůrazňuje jak standardně dodávaný 13" volně stojící dotykový displej, přes nějž se podobně jako v Octavii ovládá prakticky vše (i zde je pochopitelně pokročilé hlasové ovládání), tak třeba hned dvě pozice pro bezdrátové nabíjení mobilu. Většina aut si přitom dnes vystačí jen s jedním.

Překvapivě kompaktní jsou digitální budíky. Jejich displej má jen 5,3" úhlopříčku, u elektromobilu jsou ale jeho hlavní funkce redukovány na zobrazení rychlosti, zbývající kapacity baterie a případně varovných kontrolek. Auto lze navíc vybavit head-up displejem s rozšířenou realitou. Oproti běžným průhledovým displejům by měl být výrazně větší, takže na pidiobrazovku za volantem byste měli s klidem zapomenout.

Jestli se tenhle i další předpoklady vyplní, zjistíme začátkem příštího roku. První sériové Enyaqy by se měly po našich silnicích prohánět v únoru nebo březnu. Předobjednávky Škoda zahájí zítřejším dnem.

Videozáznam z premiéry Enyaqu najdete níže: