Prodej nových aut v Česku: Po půlročním setrvalém propadu následuje rekordní červenec

Prodej nových osobních aut v červenci meziročně vzrostl o 0,8 procenta na 21 816 vozů. To je nejlepší červencový výsledek historie. Za sedm měsíců byl trh ale stále v minusu, když proti loňsku klesl o devět procent na 150 314 automobilů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů.

Za období od ledna do července je první značka Škoda s 51 275 prodanými osobními vozy a podílem přes 34 procent. Domácí automobilka od ledna do června zaznamenala pokles o 2,6 procenta. Následuje Volkswagen s poklesem téměř o čtvrtinu na 12 444 aut a Hyundai s 13procentním propadem na 11 004 vozů. Další v pořadí je Dacia s 10 349 prodanými vozy a Peugeot s prodejem 7116 aut. Na dalších místech jsou Renault, Kia, Toyota, Ford a Citroën.

Za červenec ale oproti stejnému měsíci vloni Škoda hlásí více než 26% nárůst, o pětinu aut navíc prodala i Dacia, dařilo se i BMW, Mercedesu, Toyotě, Hyundai nebo Kie. Hyundai dokonce vystřídal na druhém místě tradiční dvojku českého trhu: Volkswagen.

Může za to mimo jiné mimořádný zájem o výběhový model ix20, kterého se za letošní červenec prodalo téměř dvakrát tolik co vloni. Malé MPV ve výrobním programu nošovické továrny končí, a tak zákazníci objednávají, co to jde.

Zajímavostí je i první místo žebříčku: Škoda Fabia byla v červenci úspěšnější než tradiční stálice Octavia. Obě oblíbené škodovky nadále okupují první dvě příčky, třetí je zmíněný Hyundai ix20. Na čtvrtém místě v červencových statistikách je Škoda Karoq, za ní Scala a na šestém místě další Hyundai, kompaktní i30.

Mírné červencové oživení trhu přichází po setrvalém poklesu, který začal vloni v září, a jedná se dokonce o nejlepší výsledek, který Svaz dovozců automobilů dosud v červenci zaznamenal.

Česko navíc není jediným státem v Evropě, který vykazuje výborná čísla. V Německu byl letošní červenec prodejně nejlepší od roku 2009, kdy stát přispíval na koupi nových aut tzv. šrotovným.

Nárůst trhu dává vzpomenout na loňské výsledky. Prodeje strmě stoupaly do srpna před zavedením nových emisních norem v září. Automobilky potřebovaly vyprodat sklady, některé věděly, že nestihnou u klíčových modelů naměřit včas emise, a že by je tedy vůbec nemohly prodávat. Účelově je tedy přihlašovaly a prodávaly jako zánovní ojetiny.

Dá se něco podobného očekávat i letos? I teď mají v září přijít nové emisní předpisy, které zavádí nové parametry měření (bude se například kontrolovat množství uhlovodíků uvolněných z nádrže, když auto stojí). Podle Automobilwoche je ale ještě příliš brzy na to usuzovat, jestli se i letos automobilky na nové předpisy musely připravit předzásobením staršími modely a účelovými přihlášeními.

Německý magazín ale zmiňuje i možnost, že se automobilky podobným způsobem připravují na příchod přísných limitů oxidu uhličitého. Dopředu naskladňují a přihlašují vozy s vysokými emisemi CO2, které by jim příští rok zvyšovaly průměr (u 95 procent aut musí splnit průměrně 95 gramů CO2 na kilometr) a vedly k vysokým pokutám.

V takovém případě by podobný vývoj mohl pokračovat i v druhé polovině roku a mohl vést k výrazně lepšímu výsledku, než dosud Automobilwoche v Německu očekávalo. Tím byl nárůst trhu o necelé procento na 3,46 milionu nových aut.

V Česku se však objevuje i fenomén teplého počasí. "Podle mého soudu v tom hrálo roli také letošní počasí a část poptávky realizované v červenci je odložená poptávka z června, kdy vedra trochu paralyzovala prodeje," myslí si Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a Střední Asie.

Stejný vliv přísnějších emisních testů a norem na prodeje jako vloni Petr Knap naopak nečeká. "Automobilky jsou ale lépe připraveny a také zredukovaly nabídku motorizací, nečekám proto tak velký dopad emisních předpisů," myslí si. Předzásobení na podzimní prodeje zánovních ojetin splňujících starší emisní předpisy by se podle něj navíc mělo více projevit až v srpnu. Byť by prodeje příští měsíc měly být opět v historickém srovnání významné, překonání loňského rekordu Knap neočekává.