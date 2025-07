Trumpův „nejmocnější muž, o kterém jste nikdy neslyšeli“, má kořeny v Sovětském svazu

Sergia Gora americká média označují za „patrně nejmocnějšího muže, o kterém jste nikdy neslyšeli“. Působí jako personální ředitel Bílého domu a dohlíží na jmenování tisíců úředníků Trumpovy administrativy. Podle listu New York Post sám ale zatím bezpečnostní prověrku nezískal, protože nepředložil potřebné dokumenty o své minulosti. Ta podle deníku sahá až do Sovětského svazu.

Sergio Gor se dlouhodobě prezentuje jako přistěhovalec z Malty. Na dotaz New York Post ohledně místa svého narození Gor prozradil pouze to, že se nejedná o Rusko. Podle dokumentů, které mají k dispozici mezinárodní Projekt na sledování korupce a organizovaného zločinu (OCCRP) a deník Times of Malta, se narodil jako Sergio Gorokhovsky 30. listopadu 1986 v Taškentu v Uzbekistánu, který byl v té době jednou z republik Sovětského svazu. Informace pocházejí z notářsky ověřeného maltského majetkového záznamu a potvrdil je i Gorův právník Robert Garson.

Katolická chlapecká škola De La Salle College ve městě Vittoriosa na Maltě potvrdila, že Sergio Gorokhovsky u nich mezi lety 1996 a 1999 studoval. Ve 12 letech jeho rodina emigrovala do Spojených států, kde získal občanství. V USA se Gor vydal na politickou dráhu, působil u republikánského senátora Randa Paula.

Právě s Paulem v roce 2018 navštívil Moskvu v rámci cesty iniciované libertariánským think-tankem Cato Institute. Návštěva byla popsána jako "informační mise zaměřená na výzkum, diskusi a prozkoumání otázek týkajících se Ruska a USA".

Podle ruských hraničních záznamů byl Gor v Moskvě ovšem už podruhé. Jen o rok dříve přiletěl na krátkou návštěvu z Washingtonu, hned následující den odletěl do Říma. Co v Moskvě tehdy dělal, není známo a neexistují žádné důkazy o podezřelých aktivitách, upozorňuje OCCRP.

"Šlo pouze o přestupní let a s ničím nijak nesouvisel. Pan Gor neměl žádná jednání a jakékoliv jiné náznaky by byly zlomyslné a urážlivé," uvedl jeho právník Garson.

Z kanceláře senátora Paula odešel Gor v roce 2020, kdy se stal šéfem fundraisingu neúspěšné prezidentské kampaně Donalda Trumpa. O rok později založil s Donaldem Trumpem mladším konzervativní knižní vydavatelství Winning Team Publishing. V roce 2022 si pořídil sídlo u Palm Beach na Floridě, nedaleko Trumpova resortu Mar-a-Lago, kde údajně několikrát vystupoval jako DJ a účastnil se společenských akcí.

Po letošním návratu Donalda Trumpa do Bílého domu se Gor stal personálním ředitelem prezidentské kanceláře. Odpovídá za výběr zhruba čtyř tisíc zaměstnanců, kteří mají realizovat prezidentovu agendu. Jeho úkolem je mimo jiné prověřovat staré výroky, příspěvky na sociálních sítích či politické dary, aby se ujistil o jejich loajalitě vůči prezidentovi.

Sám Gor je považován za velmi věrného a oddaného prezidentova spojence. "Myslím, že za poslední rok večeřel s mým otcem častěji než já," řekl o něm Donald Trump junior pro The Washington Post. O Gorově vlivu svědčí i jeho údajná role v odchodu Elona Muska z Trumpovy administrativy. Gor měl totiž přesvědčit prezidenta Trumpa, aby stáhl Muskova kandidáta na post v americké kosmické agentuře NASA. Musk následně Gora na své sociální síti X označil za "hada".