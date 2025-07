"Je to odporné." Trump rozlítil běžné Rusy, zpochybňují ho a mluví o nové fázi války

Ruští obyvatelé a návštěvníci Moskvy v pondělí 14. července reagovali na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o hrozbě uvalení "devastujících sankcí" na Rusko a o dodávce zbraní na Ukrajinu. Ptali se novináři agentury Reuters. Část z dotazovaných reagovala skepticky a s obavami. Část je přesvědčená, že Rusko situaci vyřeší.

"Trump míchá politiku a showbyznys," řekl pro Reuters účastník ankety Michail. "Je emocionální a jeho výroky by měly být zpochybňovány."

Další dotázaný, místní obyvatel, který se představil jako Juldaš, se svěřil, že podle něj má Rusko své nejtěžší chvíle za sebou. "Myslím si, že vedení naší země bude činit vlastní rozhodnutí. Ať si dělají to, co uznají za vhodné, my si to uděláme po svém," řekl.

Student Ivan své rozhořčení neskrýval. "Je to odporné," postěžoval si k otázce ohledně dodávky zbraní. "Myslím si, že když se na situaci podíváte z mnoha úhlů, musíte se starat o zem, ve které žijete, a dosáhnout toho nejlepšího."

V případě dodávky zbraní na Ukrajinu projevila své obavy Marina. "Znamená to novou fázi války. Nikomu to nepřinese nic dobrého, ani nám, ani jim, ani celému světu," sdělila. "Chceme jen dobré sousedské vztahy. My nejsme válka, my jsme mír."

Americký prezident Donald Trump v pondělí 14. července oznámil, že na Rusko a jeho obchodní partnery uvalí až stoprocentní cla, pokud nebude do 50 dní uzavřena dohoda o ukončení války s Ukrajinou. Po setkání s šéfem NATO Markem Ruttem také uvedl, že Spojené státy prodají zemím aliance na obranu Ukrajiny zbraňové systémy Patriot, které budou bránit napadenou zemi před vzdušnými údery agresora.

Na Trumpova slova reagoval i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj dodávky zbraní a munice z USA do Kyjeva pokračovaly a stále pokračují. "Nyní se zdá, že tyto dodávky budou hrazeny Evropou. Některé budou hrazeny, jiné ne," odpověděl novinářům.