Miláček Čechů utekl hrobníkovi z lopaty. Nečekaně úspěšné Volvo XC90 pod drobnohledem

Je to jedno z aut, které už na trhu nemělo být, další oběť přechodu na elektromobily. Jenže smělé plány narazily na limity trhu, a tak je Volvo XC90 bestsellerem své značky, na které se stojí v Česku fronty a ani po deseti letech se do důchodu nechystá. Naopak se dočkalo modernizace, která z něj udělala zase o kousek zajímavější zboží.

Říká se, že dokud v nějakém autě alespoň chvíli nejezdíte, ani si nevšimnete, kolik se jich na silnicích pohybuje. A pro Volvo XC90 to platí dokonale. V Česku jde o nejprodávanější auto značky, jen za první pololetí letošního roku se jich prodalo 661. Přesto je to SUV nenápadné, do jisté míry anonymní.

Možná právě proto ho mají zákazníci tak rádi. Nemá vulgární čelní masku, ani spoustu zbytečného chromu. V tmavě červeném laku na 21palcových kolech je to elegantní loď, která se na silnici jen nonšalantně pohybuje. Díky faceliftu v loňském roce získala XC90 moc zajímavou čelní masku s protiběžným žebrováním, která spolu s novými předními světly s tradičním Thorovým kladivem tvořící denní svícení dává autu zapamatovatelnou tvář.

Ani po deseti letech si XC90 nespletete dokonce ani s žádným jiným Volvem. Kromě přední části se modernizace podepsala i na zadních vertikálních lampách, které upravenou grafiku. Jejich tvar zůstává reminiscencí první veleúspěšné generace vozu.

Druhý dech autu vtiskl hlavně nový interiér, který dostal volně stojící 11,2palcový displej multimediálního systému. Esteticky se vám možná ke zbytku kabiny tolik hodit nebude, jeho fungování ale všechny otazníky vynahradí. Běží totiž na systému od Googlu, a to znamená nejen možnost volně si do auta stahovat aplikace z Google Play, ale především navigaci v podobě Google Maps. Obraz z ní se navíc přenáší i do displeje budíků.

Nějaké nevýhody tady jsou: hlasový asistent nerozumí česky, což je ale primárně problém technologického giganta. Apple CarPlay i Android Auto pak umí XC90 jen drátově.

Uvítali bychom i analogové ovládání klimatizace, ačkoliv software funguje opravdu svižně a intuitivně. Hlavně v létě, kdy potřebujete rychle auto vychladit, by ale jednoduché otočení knoflíku přišlo mnohem více vhod než ťukání na displej.

Pochvalu si zaslouží vypínání asistenta rychlosti jen dvojitým kliknutím na šipku doleva na levé straně volantu. Další asistenty, kterými je XC90 protkaná skrz naskrz, fungují mimořádně citlivě a přesně: ať už se jedná o udržování v jízdním pruhu nebo sledování mrtvých úhlů. Další plusové body získávají sedadla, do nichž zapadnete jako do křesel v tom nejpohodlnějším obývacím pokoji z Ikea.

Testovaná verze měla čalounění kůží Nappa, s níž jako jediným potahem je spojené odvětrávání. Nastavovat můžete u sedačky elektricky úplně všechno od tuhosti bočnic přes bederní opěrku až po podpírání lýtek.

Alespoň větu si zaslouží použité materiály a zpracování: obojí je takové, jako u auta za více než dva miliony očekáváte. Kam sáhne ruka, je měkčený povrch, volič automatu je ze švédského křišťálu a na vrcholku palubní desky je jako "Sauronovo oko" jeden z reproduktorů volitelného audia Bower&Wilkins. A ne, u konkurence nebývá takový "pocitový luxus" vždy pravidlem. Z XC90 cítíte, za co jste nemalé peníze vynaložili.

Komfortu sedadel se naprosto vyrovná komfort při jízdě. Testované auto mělo z katalogu příplatků vzduchové odpružení, které podle zvoleného jízdního režimu umí měnit světlou výšku. Přes většinu nerovností se XC90 jen tak přehoupne, cítit bývá jen série menších nerovností. To vše na 21palcových kolech.

Označení T8 znamená, že pod kapotou je benzinový plug-in hybrid s celkovým výkonem 335 kW. Samotný elektromotor vzadu má 107 kW a 309 Nm, benzinový přeplňovaný čtyřválec vpředu přináší 228 kW a 400 Nm. Baterie s využitelnou kapacitou 14,7 kWh stačí papírově na až 71 elektrických kilometrů, my jsme se dostali zhruba na 65 kilometrů. Především ale pohybem po městě.

Pohon funguje v několika režimech, jak jste u plug-in hybridů zvyklí. "Natvrdo" můžete zvolit elektrickou jízdu, nechat autu volbu v hybridním režimu nebo za jízdy baterii dobíjet spalovacím motorem a nespoléhat se jen na rekuperaci. A konečně rekuperace je nastavitelná v několika režimech, a i když má auto vybitou baterku, se zapnutou rekuperací ho je možné ovládat jedním pedálem. Až do úplného zastavení.

My jsme celou dobu využívali hybridní režim jízdy a s autem ujeli přes 1100 kilometrů převážně po dálnici. Výsledek je týdenní spotřeba 8,1 l/100 km, naprostou většinu času s vybitou baterkou. Na pětimetrové SUV s provozní hmotností 2,3 tuny velmi slušné číslo.

Baterku je možné dobíjet pouze na AC stojanech a nejvýše 6,4 kW. Je to na domácí dobíjení, případně dobíjení třeba během pracovního dne v garáži. Konkurence sice nabízí rychlejší AC či dokonce DC nabíjení, nicméně skutečná využitelnost hlavně DC stojanů je u plug-in hybridů spíše diskutabilní. Palivová nádrž má 71 litrů, takže to celé stačí na stovky kilometrů autonomie.

Naftový motor, který ale auto ještě před modernizací mělo, nicméně bude leckomu alespoň trochu chybět. Jedinou alternativu plug-in hybridu, který letos představuje 53 procent prodejů XC90, je totiž dvoulitrový benzinový mildhybrid.

Plug-in hybrid má standardně osmistupňový automat a pohon všech kol, který přispívá k velmi jistému chování auta i v ostřejších zatáčkách. Automat řadí hladce, nenechá motor příliš vytáčet, a pokud vyloženě nezašlápnete plynový pedál k podlaze, o čtyřválci nevíte. Je výborně odhlučněný a kultivovaný.

Volvo XC90 T8 AWD Ultra Bright Motor: benzinový čtyřválec + elektromotor, pohon všech kol

Převodovka: automatická, osmistupňová

Systémový výkon: 335 kW / 455 k

Systémový točivý moment: 709 Nm

Baterie: 14,7 kWh (využitelná)

Palivová nádrž: 71 l

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,4 s

Kombinovaná spotřeba: 19,5 kWh/100 km + 1,2 l/100 km (WLTP)

Elektrický dojezd: 71 km (WLTP)

Rozměry (d / š / v): 4953 / 1931 / 1767 mm

Rozvor náprav: 2984 mm

Objem zavazadlového prostoru: 298 / 640 / 1941 l

Cena: od 2 218 400 Kč

Cena testované verze: od 2 452 400 Kč

A protože je auto standardně sedmimístné, užijí si komfortu i cestující v dalších řadách. Uprostřed jsou samostatná a posuvná sedadla s nastavitelným sklonem opěradel. Dvě zóny klimatizace pro pasažéry vzadu jsou samozřejmostí. Ve třetí řadě už místa pro dospělého tolik není, děti se tam ale svezou bez problémů. Navíc mají vlastní výdechy ventilace i držáky nápojů.

Kufr má v pětimístné konfiguraci 640 litrů, i v sedmimístné verzi je k dispozici nadprůměrných 298 litrů a ve dvoumístné konfiguraci se dostává XC90 na 1941 litrů.

Výbava Volva XC90 Ultra Bright V ceně testované výbavy jsou mimo jiné čtyřzónová automatická klimatizace, multimediální systém s 11,2palcovou obrazovkou a navigací Google, audio Harman/Kardon se 14 reproduktory, 12,3palcové digitální budíky, průhledový displej, elektrické ovládání předních sedadel, vyhřívání předních i zadních sedadel i volantu, 360stupňová kamera a parkovací senzory vpředu i vzadu, sada asistentů včetně sledování mrtvého úhlu, hlídání dopravy při couvání nebo adaptivního tempomatu, elektrické víko kufru, panoramatické střešní okno, přední Matrix LED světla nebo 21palcová litá kola.

Pokud vás podobně jako další Čechy Volvo XC90 okouzlilo, připravte si na plug-in hybrid minimálně 2 218 400 korun (mildhybrid začíná na dvou milionech). Testovaná verze Ultra Bright vychází na 2 452 400 korun bez příplatků a auto na fotkách cenou přesahuje 2,7 milionu korun. I díky audiu Bower&Wilkins za 80 900 korun nebo vzduchovému podvozku za 64 200 korun.