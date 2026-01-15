Přikupte delší záruku, zvažte balíčky. Spočítali jsme cenu servisu na VW Passat

Tříměsíční redakční test Volkswagenu Passat 2.0 TDI 4Motion se chýlí ke konci, nastal tedy ten správný čas pobavit se o financích. Že provoz auta není levná záležitost, to je každému motoristovi tak nějak jasné. Námi zjištěné ceny za předepsané servisní prohlídky však patří k těm cenově přijatelným, pokud však jde o cenu náhradních dílů, tam už je střídavě oblačno.
Pryč jsou doby, kdy Volkswagen nabízel jen zákonem stanovenou záruku a vše navíc si nechal zaplatit. Ať už svým autům teď víc věří, nebo ho k tomu dotlačila konkurence, standardní záruka na passat je v současnosti 5 let nebo 100 tisíc kilometrů - samozřejmě platí to, co nastane dříve.
Majitelé volkswagenů však často s autem ujedou mnohem víc, v takovém případě by neměli v ceníku opomenout přikoupit si lepší záruční podmínky. Za vstřícných 5600 korun sice horní hranice pěti let zůstává, ale v rámci garance mohou za tu dobu najet až 150 tisíc kilometrů. Vzhledem k současným cenám oprav i náhradních dílů jde o položku, kterou rozhodně doporučujeme zaškrtnout.
A pak je tu pravidelný servis, kterému se žádný motorista, v zájmu zachování tovární záruky, nemůže vyhnout. Ten za pět let, při roční porci 20 tisíc kilometrů, automobilka vyčíslila na celkem 30 900 korun. Za tuto dobu auto navštíví servis celkem pětkrát.
Jde o ceny konečné, doporučené, zahrnující originální náhradní díly. Pro kalkulaci je však zvolena průměrná hodinová sazba autorizovaných servisů ve výši 1594 korun a cena motorového oleje 722 Kč za litr. A tady už se dostáváme k servisním balíčkům.
Pětiletý servis lze totiž u Volkswagenu zaplatit dopředu, v takovém případě vyjde při nájezdu 20 tisíc km / rok jednorázově na 34 600 korun. To je sice o něco víc než by byla kalkulovaná cena v "průměrném" servisu, na druhou stranu je při tomto způsobu platby jistota, že se ceny v průběhu let nezvýší. Motorista si navíc může vybrat libovolný autorizovaný servis, třeba i ten úplně nejdražší, protože ceny nemusí řešit. K dispozici je i servisní varianta 5 let / 150 tisíc km, ta vyjde na 68 200 korun. Anebo varianta 5 let / 60 tisíc km, která stojí 23 300 Kč.
Skutečná jistota, že majitel passatu nebude při prohlídkách platit nic navíc, však přichází až s vylepšeným balíčkem Service Plus. Ten zahrnuje i cenu dílů, které podléhají opotřebení - typicky jde o brzdové kotouče a destičky, stěrače nebo rozvodový řemen. Ve verzi 5 let / 100 tisíc km vyjde na 70 100 korun, pokud však lze dopředu odhadnout vyšší nájezd, pak se patrně vyplatí varianta 5 let / 150 tisíc km, ta je za 135 400 Kč. Naopak nejméně zaplatí ten, který za pět let ujede jen 60 tisíc kilometrů - kompletní servis včetně spotřebního materiálu jej v takovém případě vyjde na 37 tisíc korun.
Servisní náklady na 5 let / 100 tis. km vč. DPH
1,5 roku / 30 000 km
6 421 Kč
2 roky / 40 000 km
4 219 Kč
3 roky / 60 000 km
6 421 Kč
4 roky / 80 000 km
4 219 Kč
4,5 roku / 90 000 km
9 620 Kč
Celkem
30 900 Kč
Náklady na pět let provozu lze tedy u Volkswagenu Passat spočítat docela přesně, k tomu však mohou přibýt ještě karamboly, které u žádného moderního auta nevycházejí levně. Za tímto účelem jsme pro ilustraci vybrali některé náhradní díly, které na autě mohou snadno přijít k úhoně.
Relativně dobrou cenu má čelní sklo (10 905 Kč), velmi drahé jsou naopak světlomety s matrix funkcí - jeden stojí 49 828 Kč. Z laciného kraje nejsou ani koncová světla, skládající se ze tří dílů: obě krajní části zasazené do blatníků stojí po 10 942 korunách, střední část (světelná lišta) vyjde na 15 895 korun. Ceny těchto i dalších dílů přinášíme v samostatné tabulce níže. Je z ní patrné, že bez uzavřené havarijní pojistky může pořádný zásek do rodinného rozpočtu udělat i taková srnka, která se před autem na silnici zjeví v tu nejméně vhodnou dobu.
Ceny vybraných náhradních dílů (vč. DPH)
Přední světlomet LED Matrix
49 828 Kč
Zadní koncové světlo krajní
10 942 Kč
Koncová světelná lišta
15 895 Kč
Čelní sklo
10 905 Kč
Přední nárazník
24 510 Kč
Přední blatník
10 608 Kč
Zadní nárazník
21 791 Kč
Zadní blatník
29 038 Kč
Brzdové destičky přední (sada)
4 133 Kč
