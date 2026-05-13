Muž, který z auta ukradl nevydanou hudbu Beyoncé, dostal dva roky vězení

Na dva roky do vězení poslal v úterý americký soudce muže, který se loni v červenci vloupal do auta týmu zpěvačky Beyoncé a ukradl pevné disky s její nevydanou hudbou, píše web stanice BBC. Jedenačtyřicetiletý Kelvin Evans, který k trestu odnětí svobody dostal také tříletou podmínku, se k obviněním včetně neoprávněného vniknutí přiznal.
Krádež se stala v Atlantě v americkém státě Georgia jen několik dní před čtyřmi koncerty, které tam Beyoncé měla v rámci svého turné nazvaného Cowboy Carter.
Evans si Jeep Wagoneer pronajatý zpěvaččiným choreografem a jedním z jejích tanečníků vybral jen náhodou. Vyšetřovatelům se odcizené předměty včetně disků se zpěvaččinou nevydanou hudbou nepodařilo získat zpět.
Choreograf Christopher Grant a tanečník Diandre Blue policii sdělili, že vůz 8. července 2025 zaparkovali a odešli se najíst. Když se vrátili, našli rozbité zadní okno a chyběly jim dva kufry. Mezi ukradenými předměty byly také dva laptopy, sluchátka, luxusní oblečení a doplňky.
Evans u soudu uzavřel dohodu o přiznání viny ještě před zahájením samotného procesu, který se měl konat tento týden, uvedla podle BBC kancelář prokurátora okresu Fulton. Mužův právník prohlásil, že jeho klient „doufá v budoucnost, v níž bude moci legálně vydělávat peníze a být součástí společnosti jako my ostatní“.
Smetanova Má vlast v podání Rozhlasových symfoniků otevřela festival Pražské jaro
Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelky v úterý večer v Obecním domě otevřela letošní 81. ročník Pražského jara. Stejný koncert se v Obecním domě odehraje i ve středu.
Zloděj ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy, její hodnota je nevyčíslitelná
Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání.
ŽIVĚ Francie chce v Hormuzském průlivu neutrální misi OSN
Francie navrhne v OSN vytvoření mise pro volnou plavbu v Hormuzském průlivu. V rozhovoru, který v úterý večer odvysílala francouzská média, to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Mise má být podle něj zcela neutrální a mírová. "Musíme dosáhnout znovuotevření Hormuzského průlivu bez podmínek a mýtného," uvedl Macron
ŽIVĚ Trump jde proti Moskvě, USA nepodpoří ruské ovládnutí celého Donbasu
Mezi Spojenými státy a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl novinářům ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt. Americký prezident také řekl, že udělá všechno pro to, aby válka na Ukrajině skončila.
Hertl hvězdou. Dostálovi dal gól, na další nahrál a postrčil Vegas k mečbolu
Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola play off NHL proti Anaheimu nasměroval Vegas k výhře 3:2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii a mají postupový mečbol.