Muž, který z auta ukradl nevydanou hudbu Beyoncé, dostal dva roky vězení

ČTK

Na dva roky do vězení poslal v úterý americký soudce muže, který se loni v červenci vloupal do auta týmu zpěvačky Beyoncé a ukradl pevné disky s její nevydanou hudbou, píše web stanice BBC. Jedenačtyřicetiletý Kelvin Evans, který k trestu odnětí svobody dostal také tříletou podmínku, se k obviněním včetně neoprávněného vniknutí přiznal.

Met Gala 2026 in New York City
Zpěvačka Beyonceé na Met Gala.Foto: REUTERS
Krádež se stala v Atlantě v americkém státě Georgia jen několik dní před čtyřmi koncerty, které tam Beyoncé měla v rámci svého turné nazvaného Cowboy Carter.

Evans si Jeep Wagoneer pronajatý zpěvaččiným choreografem a jedním z jejích tanečníků vybral jen náhodou. Vyšetřovatelům se odcizené předměty včetně disků se zpěvaččinou nevydanou hudbou nepodařilo získat zpět.

Choreograf Christopher Grant a tanečník Diandre Blue policii sdělili, že vůz 8. července 2025 zaparkovali a odešli se najíst. Když se vrátili, našli rozbité zadní okno a chyběly jim dva kufry. Mezi ukradenými předměty byly také dva laptopy, sluchátka, luxusní oblečení a doplňky.

Evans u soudu uzavřel dohodu o přiznání viny ještě před zahájením samotného procesu, který se měl konat tento týden, uvedla podle BBC kancelář prokurátora okresu Fulton. Mužův právník prohlásil, že jeho klient „doufá v budoucnost, v níž bude moci legálně vydělávat peníze a být součástí společnosti jako my ostatní“.

Nejnovější
ŽIVĚ Francie chce v Hormuzském průlivu neutrální misi OSN

Francie navrhne v OSN vytvoření mise pro volnou plavbu v Hormuzském průlivu. V rozhovoru, který v úterý večer odvysílala francouzská média, to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Mise má být podle něj zcela neutrální a mírová. "Musíme dosáhnout znovuotevření Hormuzského průlivu bez podmínek a mýtného," uvedl Macron

Americký prezident také řekl, že udělá všechno, co je nutné, aby válka na Ukrajině skončila. Ať už tomu lidé věří, nebo ne, konec konfliktu se podle něj blíží.
ŽIVĚ Trump jde proti Moskvě, USA nepodpoří ruské ovládnutí celého Donbasu

Mezi Spojenými státy a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl novinářům ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt. Americký prezident také řekl, že udělá všechno pro to, aby válka na Ukrajině skončila.

