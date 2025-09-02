K Jadranu po dálnici bez kolon. Nový mýtný systém spustí Chorvatsko v listopadu 2026

Nový systém placení za užívání dálnic, který ukončí éru tradičních mýtnic s obsluhou, plánují v Chorvatsku spustit pravděpodobně v listopadu příštího roku. Jak píše web jutarnji.hr, chystaný zákon už nepočítá s placením v hotovosti nebo platební kartou na mýtnici, vše má probíhat výlučně elektronickou formou. A to buď prostřednictvím dosavadní "krabičky" ENC, nebo online. Základem bude v každém případě poznávací značka vozidla, kterou při průjezdu zaznamenají kamery.
Od změny si Chorvaté slibují zmenšení kolon, které se před mýtnicemi v době letních dovolených táhly i několik kilometrů. Zároveň však skončí dosavadní praxe, kdy si lidé mohli přístroje ENC mezi sebou půjčovat, pokud požívali stejnou kategorii vozidla. S povinnou registrací "espézetky" už to nebude možné.
Základem systému zůstane jako dosud platba za ujetou vzdálenost, o zavedení časového zpoplatnění, tedy dálničních známek, se v Chorvatsku neuvažuje. Mýtné brány se závorami nahradí na chorvatských dálnicích mobilní kontroly, podobně jako v zemích, kde fungují dálniční poplatky v elektronické formě.
Pro ty, kteří na cestu po dálnici včas nezaplatí, se chystají vysoké pokuty. V případě fyzických osob mají podle návrhu dosáhnout 120 eur (téměř 3000 korun), u firem až 1300 eur (téměř 32 000 korun).
Tendr na vybudování nového mýtného systému získala začátkem loňského roku slovenská společnost SkyToll z firmy ITIS Holding, kterou ovládá investiční skupina PPF. Smlouva za 80 milionů eur (zhruba dvě miliardy korun) byla podepsána loni v září. SkyToll provozuje mimo jiné mýtný systém na Slovensku, jeho sesterská firma CzechToll spravuje platby za dálnice také v Česku.