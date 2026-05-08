Na prodloužený víkend k Jadranu? Nejlevnější benzin jsme našli až v Chorvatsku

Ceny PHM u čerpacích stanic
Diskontní ceny pohonných hmot v Rakousku? Zhruba o pětinu vyšší než v Česku
Foto: Jakub Stehlík
Jakub Stehlík
Kdo na dovolenou k moři vyrazí právě teď, setká se tam s podobnými cenami pohonných hmot jako v Česku, ovšem s jedinou výjimkou. Tou je výrazně dražší Rakousko.

Plná nádrž benzinu či nafty v posledních týdnech spolehlivě naruší rodinný rozpočet, majitelé aut musí o to víc přemýšlet, kde své auto natankují. Velmi podobná čísla, která byla u českých pump k vidění po zavedení vládního cenového stropu, totiž vzala za své: Tankování na dálnici je zase výrazně dražší než mimo ni.

Jak však tento týden při cestě na Jadran zjistili redaktoři Aktuálně.cz, Česko v této praxi rozhodně není samo. Zaznamenaný rozdíl v ceně benzinu ve výši 3,60 Kč mezi dálničním Orlenem a pumpou Tank Ono v Dolním Dvořišti totiž nebyl zdaleka nejvyšší.

Pro příklad ostatně nemusíme chodit daleko: Zatímco Tank Ono nabízel ve středu benzin a naftu za jednotnou cenu 40,90 Kč za litr, zhruba o 20 kilometrů dál, na rychlostní silnici S10 před rakouským Lincem, prodávali na čerpačce BP naftu v přepočtu za 56,90. Když jsme ale opustili „rychlé pruhy“ a vydali se na obhlídku cen pohonných hmot v rakouských městech, narazili jsme na stejné palivo za 49,50 Kč/litr.

Rozdílné ceny mezi dálnicí a ostatními komunikacemi se ostatně týkají i Slovinska, kde mají dominantní postavení dva řetězce — Petrol a MOL. A oba si konkurenci zjevně pečlivě hlídají, neboť mají ceny zaokrouhlené na tři desetinná místa naprosto shodné: Zatímco na dálnici se nafta a benzin ve Slovinsku prodává za 1,859 respektive 1,835 Eur/litr (45,24 a 44,66 Kč), mimo dálnici vyjde nafta na 1,734 Eur (42,20 Kč) a benzin na 1,683 Eur (40,96 Kč).

S velmi podobnými cenami jako ve Slovinsku se motoristé setkají i v Chorvatsku. Také zde jsou k vidění dvojí ceny: Na dálnici A7 před Rijekou bychom u čerpačky Cordux natankovali naftu za 45 Kč a benzin za 41,10, zhruba o 50 km dál směrem na jih pak na Jadranské magistrále nabízí Adria Oil naftu za 41,90 a benzin za 39,90 Kč. V tomto případě jde o cenu, která je mimo rychlostní komunikace v Chorvatsku obvyklá.

Kde je tedy při cestě na jih vhodné tankovat? Určitě není rozumné vjíždět s prázdnou nádrží do Rakouska, kde se ceny pohonných hmot pohybují o 20 až 30 procent výš než v Česku.

Na druhou stranu ve Slovinsku a Chorvatsku jsou mimo hlavní trasy ceny nafty a benzinu srovnatelné s nejlevnějšími tuzemskými čerpacími stanicemi. S tím rozdílem, že je není nutné složitě hledat, protože ceny pohonných hmot jsou tu všude stejné. Navíc benzin se dá v Chorvatsku pořídit ze všech čtyř sledovaných zemí nejlevněji.

Mysleli, že největším strašákem je kofein. Vědce nyní v kávě zaskočily jiné látky a jejich účinky

Ranní káva znamená pro většinu lidí hlavně kýženou dávku energie. Nový výzkum ale naznačuje, že její vliv může být mnohem hlubší. Vědci totiž poprvé detailně popsali, co pravidelné pití kávy dělá se střevy, mozkem i lidskou psychikou. Výsledky překvapily i samotné výzkumníky: ukázalo se totiž, že rozdíl nedělá jen kofein, ale i látky, kterým dosud věda nevěnovala tolik pozornosti.

Berete důstojnou mzdu? Většina Čechů na ni nedosáhne

Téměř dvě třetiny Čechů nevydělávají tolik, aby si mohli dovolit důstojný život, a to i navzdory vysoké kvalifikaci a vysokoškolskému titulu. Situace je horší v Praze a v Brně, kde situaci komplikují vyšší náklady na bydlení. Vyplývá to z aktuálních dat Platformy pro minimální důstojnou mzdu.

