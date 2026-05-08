Na prodloužený víkend k Jadranu? Nejlevnější benzin jsme našli až v Chorvatsku

Kdo na dovolenou k moři vyrazí právě teď, setká se tam s podobnými cenami pohonných hmot jako v Česku, ovšem s jedinou výjimkou. Tou je výrazně dražší Rakousko.
Plná nádrž benzinu či nafty v posledních týdnech spolehlivě naruší rodinný rozpočet, majitelé aut musí o to víc přemýšlet, kde své auto natankují. Velmi podobná čísla, která byla u českých pump k vidění po zavedení vládního cenového stropu, totiž vzala za své: Tankování na dálnici je zase výrazně dražší než mimo ni.
Jak však tento týden při cestě na Jadran zjistili redaktoři Aktuálně.cz, Česko v této praxi rozhodně není samo. Zaznamenaný rozdíl v ceně benzinu ve výši 3,60 Kč mezi dálničním Orlenem a pumpou Tank Ono v Dolním Dvořišti totiž nebyl zdaleka nejvyšší.
Pro příklad ostatně nemusíme chodit daleko: Zatímco Tank Ono nabízel ve středu benzin a naftu za jednotnou cenu 40,90 Kč za litr, zhruba o 20 kilometrů dál, na rychlostní silnici S10 před rakouským Lincem, prodávali na čerpačce BP naftu v přepočtu za 56,90. Když jsme ale opustili „rychlé pruhy“ a vydali se na obhlídku cen pohonných hmot v rakouských městech, narazili jsme na stejné palivo za 49,50 Kč/litr.
Rozdílné ceny mezi dálnicí a ostatními komunikacemi se ostatně týkají i Slovinska, kde mají dominantní postavení dva řetězce — Petrol a MOL. A oba si konkurenci zjevně pečlivě hlídají, neboť mají ceny zaokrouhlené na tři desetinná místa naprosto shodné: Zatímco na dálnici se nafta a benzin ve Slovinsku prodává za 1,859 respektive 1,835 Eur/litr (45,24 a 44,66 Kč), mimo dálnici vyjde nafta na 1,734 Eur (42,20 Kč) a benzin na 1,683 Eur (40,96 Kč).
S velmi podobnými cenami jako ve Slovinsku se motoristé setkají i v Chorvatsku. Také zde jsou k vidění dvojí ceny: Na dálnici A7 před Rijekou bychom u čerpačky Cordux natankovali naftu za 45 Kč a benzin za 41,10, zhruba o 50 km dál směrem na jih pak na Jadranské magistrále nabízí Adria Oil naftu za 41,90 a benzin za 39,90 Kč. V tomto případě jde o cenu, která je mimo rychlostní komunikace v Chorvatsku obvyklá.
Kde je tedy při cestě na jih vhodné tankovat? Určitě není rozumné vjíždět s prázdnou nádrží do Rakouska, kde se ceny pohonných hmot pohybují o 20 až 30 procent výš než v Česku.
Na druhou stranu ve Slovinsku a Chorvatsku jsou mimo hlavní trasy ceny nafty a benzinu srovnatelné s nejlevnějšími tuzemskými čerpacími stanicemi. S tím rozdílem, že je není nutné složitě hledat, protože ceny pohonných hmot jsou tu všude stejné. Navíc benzin se dá v Chorvatsku pořídit ze všech čtyř sledovaných zemí nejlevněji.
