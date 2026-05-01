Vyšel nový seznam spolehlivých aut. Je v něm sedm škodovek, většinou byste je netipli

V roce 2025 vyjeli žlutí andělé německého klubu ADAC k 3,69 milionů případů, kdy je řidiči žádali o pomoc. Z nich pak vznikl nový seznam aut, která potřebují záchranu nápadně často, ale také těch, kterým se problémy vyhýbají.
Tvrdá data německého klubu ADAC jsou přísná, ale spravedlivá. U každého auta, které si přivolá pomoc žlutých andělů, evidují technici značku, typ a ročník výroby. Z těchto údajů pak vycházejí při sestavování žebříčku spolehlivosti, jednotlivé případy pak přepočítávají na 1000 registrovaných aut daného typu. Když se tedy u auta objeví například číslo 0,7, jde o 0,7 výjezdů na 1000 registrovaných aut daného ročníku a modelu. Ze statistiky poruch jsou navíc vyloučeny případy, které vznikly vinou řidiče.
Při pohledu na nejnovější výsledky ADAC konstatoval, že moderní auta, navzdory jejich složitější konstrukci, jsou překvapivě o něco spolehlivější než jejich předchůdci v dobách nedávných. A že elektroauta asistenci vyžadují méně často než jejich spalovací protějšky.
Ačkoliv právě evidence poruch u bateriových aut nesahá příliš daleko do minulosti (z důvodu jejich nedostatečného počtu v registru aut, který by vedl ke zkreslení výsledků), většina modelů se ukazuje ve velmi dobrém světle. Dokonce i Tesla 3, která se jinak docela často potýká s problémy na STK, patří k těm autům, která nedojedou do cíle jen zcela výjimečně.
Statistická čísla zpracovává ADAC nepřetržitě od roku 1978, přičemž v minulosti jsme na předních místech mohli vidět hlavně vozy japonské provenience. To se však v posledních letech změnilo, především kvůli vleklým závadám na autobaterii u vozů Toyota.
A tak se mezitím na samý vrchol vyhouply německé prémiové značky, přičemž největším překvapením posledních let je BMW. Auta z Mnichova kdysi patřívala spíše k průměru, poslední dobou ovšem září: BMW X3 si od ADAC vysloužilo nejlepší hodnocení u všech osmi sledovaných ročníků (2016 až 2023). Stejného výsledku dosáhlo ještě Audi A4, ale už žádný další model za tak dlouhý časový úsek. V nejnovějším přehledu ADAC najdeme celkem 158 modelů od 27 značek.
Statisticky nejspolehlivějším vozem bylo v loňském roce BMW i4 z roku výroby 2023, které se na cestě porouchalo pouze 0,3krát na 1000 registrovaných aut. Jen pro představu – jako nejméně spolehlivá vyšla Toyota Yaris Cross ročníku 2022, která vykázala závady 63,4krát / 1000 vozů.
Všechna auta, která nově zařadil ADAC mezi spolehlivá, nemají vyloženě slabé ročníky. Často se však nevyráběla tak dlouho, aby u nich existovaly záznamy za celé sledované období, tedy roky 2016 až 2023. Mezi premianty najdeme také sedm modelů Škoda, z nichž už se ale tři nevyrábějí.
Překvapivě tu naopak chybí ty nejúspěšnější, Octavia a Kodiaq. Důvod je prostý, ani jeden z nich ve spolehlivosti nevyniká, současně však k úlevě jejich majitelů nepatří ani mezi nejhorší. Pokud chcete znát podrobnosti o všech 158 modelech ze statistiky ADAC, klikněte zde. V následující tabulce najdete přehled těch nejlepších.
Nejspolehlivější auta podle ADAC za rok 2025
Minivozy: Dacia Spring, Škoda Citigo, Suzuki Ignis, Toyota Aygo, VW up!
Malá auta: Audi A1, BMW i3, Mazda 2, Mazda CX-3, Mitsubishi Space Star, Opel Crossland, Renault Zoe, Seat Arona, Seat Ibiza, Škoda Fabia, Škoda Kamiq, Škoda Yeti, Suzuki Swift, Suzuki Vitara, VW Polo, VW T-Cross, VW Taigo
Nižší střední třída: Audi A3, Audi Q2, Audi Q3, BMW řada 1, BMW řada 2/Active/Gran Tourer, BMW iX1, BMW X2, Cupra Born, Cupra Formentor, Cupra Leon, Mazda CX-5, Mercedes-Benz třída A, Mercedes-Benz třída B, Mercedes-Benz EQA, MG MG4, Mitsubishi ASX, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Austral, Seat Ateca, Seat Leon, Škoda Karoq, Škoda Rapid, Škoda Scala, Volvo XC40, VW Beetle, VW Golf, VW ID.3, VW Caddy, VW T-Roc, VW Tiguan, VW Touran
Střední třída: Audi A4, Audi A5, Audi Q4 e-tron, Audi Q5, BMW řada 3, BMW řada 4, BMW i4, BMW X3, Mercedes-Benz GLB, Seat Tarraco, Škoda Enyaq, Tesla Model 3, Tesla Model Y, VW ID.4, VW Passat
Vyšší střední třída: Audi e-tron/Q8 e-tron, BMW řada 5, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, VW Arteon
Dodávky/vany: Mercedes-Benz Sprinter
