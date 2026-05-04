Jak rychle musíte jet, aby vám zabavili auto? Kde se policie s piráty silnic nemazlí

Vysoká rychlost nebo alkohol. Dobře známé jistoty, za které napříč Evropou hrozí vysoké tresty. Přibývá zemí, ve kterých za jízdu výrazně nad limit může řidič v cestě pokračovat už jen vlakem nebo autobusem, pokud jej za to rovnou nevsadí do vězení. Když zároveň auto propadne státu, může o něj přijít i jeho skutečný vlastník.
Když předloni vyšla v Rakousku novela silničního zákona, dostala policie na piráty silnic pořádný bič. Za překročení rychlosti nad stanovenou hranici od té doby následuje okamžité zabavení auta a jeho prodej v dražbě. Výtěžek si mezi sebe dělí agentura pro bezpečnost silničního provozu a spolková země, na jejímž území k události došlo.
Nezáleží přitom na hodnotě, stejná pravidla platí pro škodovky i porsche. Naopak až dosud zásadní roli hrálo, zda je člověk, který auto řídil, také jeho majitelem. Pokud ne, bylo po došetření případu vlastníkovi vráceno zpět.
Takto nastavená pravidla bez větší pozornosti fungovala přesně rok. Pak ale loni, začátkem jara, měřila policejní hlídka rychlost na vídeňském Ringu zrovna ve chvíli, kdy se kolem přehnalo placaté Bugatti Chiron. Protože jeho cena začíná kolem 60 milionů korun a naměřená rychlost 123 km/h splnila podmínky pro konfiskaci, událost přilákala doslova mezinárodní pozornost.
Ukázalo se ale, že chiron řidiči nepatřil, a proto nakonec putoval zpět k majiteli. To se nelíbilo Štýrskému správnímu soudu, který se v této věci obrátil na soud ústavní. A ten potvrdil jeho domněnku, že zabavení výhradně jen těch vozidel, která jsou ve vlastnictví řidiče, porušuje zásadu rovnosti. „Pro dosažení zamýšleného účelu je nezbytné, aby zabavení a propadnutí nebylo možné obejít jednoduchými občanskoprávními ujednáními, jako je leasing. Vyloučení těchto bezpečnostních opatření pouze z důvodu, že řidič není výhradním vlastníkem vozidla, je proto diskriminační,“ píše se mimo jiné v odůvodnění.
Novela zákona, která tuto diskriminaci napraví, vstoupí v platnost od 1. října 2027. Auto policie v Rakousku tak v každém případě zabaví, pokud řidič překročí rychlost v obci o více než 80 km/h a mimo obec o 90 km/h. Jestliže byl ale při překročení rychlosti v minulosti přistižen vícekrát, snižují se limity na 60 km/h, respektive 70 km/h.
Ve Švýcarsku do vězení
Jiný případ silničního piráta se týká Švýcarska. Tam se v roce 2014 snažila policejní hlídka zastavit německého řidiče, který podle ní „několikrát vysokou rychlostí předjížděl auta v Gotthardském tunelu“. Řidič se však před hlídkou snažil ujet, přičemž auto rozpohyboval na 200 km/h v místech, kde byla povolena maximálně stodvacítka.
Švýcarský soud muže o tři roky později odsoudil v nepřítomnosti k ročnímu vězení. Přestože řidič odmítl do švýcarského vězení nastoupit, nakonec si trest musel odpykat v Německu.
Dvanáct měsíců je ve Švýcarsku obvyklá taxa za překročení rychlosti o 50 km/h v obci nebo o 80 km/h mimo obec, navíc během trestu není možné požádat o podmínečné propuštění. Současně s tím zabavuje policie i auto — bez ohledu na to, kdo je jeho vlastníkem.
Přísné limity v Dánsku
Ještě přísněji postupují v Dánsku, kde k zabavení auta stačí překročit rychlost o 100 procent, případně jet rychleji než 200 km/h na dálnici. Známý je případ německého páru, který byl přistižen při jízdě rychlostí 107 km/h v místě, kde platila padesátka. Jejich auto bylo nakonec vydraženo.
Stejný trest je v Dánsku ukládán i tehdy, když má řidič v krvi alespoň dvě promile alkoholu. V Polsku a Itálii k tomu stačí už 1,5 promile, v Polsku dokonce jen 0,5 promile v případě zaviněné nehody.
O něco složitější je situace v Německu, kde může policie zabavit auto účastníkům ilegálního závodu. O tom, zda nakonec propadne státu, však rozhoduje soud individuálně.
Obdobná úprava jako v Německu ostatně platí i v Česku, a to spojením paragrafů 101 odst. 1 písm. c) a paragrafu 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku. V tom prvním jde o „zabrání věci“, pokud „ohrožuje bezpečnost lidí nebo majetku“. Druhý zmíněný paragraf zase řeší propadnutí věci, pokud je nástrojem trestné činnosti.
„Také u nás je tedy možné legálně zabavit věc patřící někomu jinému než pachateli,“ vysvětluje motoristický právník Michal Dlabola. Ten zároveň upozorňuje na skutečnost, že pokud má zabavené auto jiného vlastníka, ten se jen těžko bude domáhat náhrady škody z havarijní pojistky. „Pojišťovna se takovému člověku akorát vysměje, jedinou možností je obrátit se přímo na pachatele,“ konstatuje Dlabola s tím, že výsledek je pochopitelně nejistý.
