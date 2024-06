Ve zpětných zrcátkách ho vidět nechcete. Policejní Cybertruck bude postrach zlodějů

Česká policie má Ferrari, dubajská Bugatti a v některých státech USA možná již brzy dostanou Cybertrucky. Ještě před koncem letošního roku by se totiž mohla k zájemcům z řad bezpečnostních složek dostat policejní verze kontroverzního elektrického pick-upu Tesly.

Je to černé, hranaté a pravděpodobně tomu neujedete ani v supersportu některé z věhlasných značek. Není to popis některého z muscle cars z přelomu 80. a 90. let, ale nového auta, které již brzy můžou dostat policejní složky napříč Spojenými státy. Tesla Cybertruck totiž dostala majáčky, upravený interiér a chystá se na lov zločinců.

Za přestavbou nejkontroverznějšího auta poslední doby stojí firma Unplugged Perfromance, respektive její divize Up.Fit zabývající se dlouhodobě přestavbami Tesel pro policii či jiné bezpečnostní složky. Auto na fotkách přitom není žádný počítačem vytvořený automobil, první kusy by se k zájemcům měly dostat ještě před koncem letošního roku.

A nemusí jít jen o policii, úpravce tvrdí, že umí vyrobit verzi třeba také pro vojáky, taktické zásahy (SWAT) nebo hledání a záchranu pohřešovaných osob.

Problémem nemá být ani zabudování vybavení pro psovody, držáků zbraní nebo oddělení části interiéru pro převoz vězňů. Policejní Cybertruck už prý stihl vyvolat zájem napříč celými Spojenými státy (jinde se zatím oficiálně auto neprodává, byť nepochybujeme o tom, že by si jeden mohla pořídit třeba dubajská policie). "Jsme nadšení, že můžeme bezpečnostním složkám nabídnout budoucnost policejních vozů," říká šéf Unplugged Perfromance Ben Schaffer.

Ten také tvrdí, že na specifikaci vozu spolupracovala jeho společnost s několika odděleními policie, nejde proto jen o nějakou nahodilou přestavbu. Jak jsme naznačili, auto se víceméně dokáže přizpůsobit té jednotce, která si jej objedná.

Novinkou jsou vždy kromě majáků nebo sirény speciální kovaná 18palcová kola, na první pohled si u auta na fotkách asi každý všimne matné černé karoserie místo nelakované nerezové oceli. Barva ale bude odpovídat zvyklostem daného oddělení bezpečnostních složek. Dále může mít pick-up balistickou ochranu nebo rám v předním nárazníku pro provedení takzvaného PIT manévru pro zastavení prchajícího auta.

Právě pronásledování aut by hranatému pick-upu mohlo jít skutečně dobře, tím spíše, pokud bude v třímotorové verzi Cyberbeast. Ta má výkon 630 kW a z 0 na 100 km/h akceleruje za 2,7 vteřiny, byť s takzvaným rolloutem, nejde tedy o pevný start, ale o zrychlení už z určité nízké rychlosti. Více jsme o této problematice psali zde. I tak jsou to ale vzhledem k velikosti a hmotnosti vysoce přes tři tuny působivé hodnoty. Dvoumotorová verze pak má 547 kW a stovku z klidu zvládá za 4,3 vteřiny.

Baterka s kapacitou 123 kWh dává pick-upu dojezd 515 kilometrů (547 km ve slabší verzi), dalších asi 190 kilometrů umí přidat externí akumulátor z originálního příslušenství. Kolik ale přidá extra výbava na hmotnosti, a tím ubere na dojezdu, úpravce neuvádí. Každopádně k vnějším změnám je potřeba připočítat také úpravy uvnitř zahrnující třeba komunikační zařízení, panel pro ovládání sirény a majáků nebo režim, který udrží v chodu systémy po celý den.

Útvary mohou i dále utrácet třeba za Muskovo internetové připojení Starlink, offroadový balíček nebo úložný kontejner na korbě. Naláká to policejní složky vyměnit Fordy Crown Victoria či Explorer právě za hranatý pick-up?