Na seznam UNESCO přibyly skalní útvary vyzdobené původními obyvateli Austrálie

Na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO v pátek nově přibyly skalní útvary vyzdobené původními obyvateli Austrálie. Staly se tak 21. památkou, kterou Austrálie na seznamu chráněných kulturních památek lidstva má. Za zapsání bojovali především domorodci, kteří kritizují vládu premiéra Anthonyho Albaneseho a těžařské společnosti za ničení tamní krajiny.

Kulturní krajina Murujuga ve státě Západní Austrálie čítá podle odhadů kolem milionu kamenných rytin, kterým se říká petrogryfy. Některé z nich mohou být až 50 tisíc let staré, což z této oblasti činí jedno z nejdůležitějších skalních umění na světě.

Murujuga ale budí v Austrálii značné emoce - Austrálci a ochránci životního prostředí obviňují tamní těžařské společnosti, že přispívají k ničení tohoto pradávného umění, a to tím, že do ovzduší vypouštějí oxidy dusíku a síru. Nově chráněná oblast totiž leží v severním regionu Pilbara, jenž je bohatý na přírodní zdroje, což sem táhne velké těžařské společnosti už několik desítek let, píše AFP. Těží se tu podle australské stanice ABC především plyn a hnojivo.

Organizace Mezinárodní rady památek a sídel, která je partnerem UNESCO, už dříve upozorňovala australskou vládu, že je naléhavé, aby dbala na úplné odstranění kyselých emisí, které mají negativní dopad na petrogryfy.

Do Paříže, kde se koná 47. zasedání výboru pro světové dědictví, se vydali také tři příslušníci lidu Mardudhunera, aby památku členům UNESCO představili.

Pro ochránce kultury Murujuga a Austrálce jsou skalní rytiny dílem jejich duchů. Petrogryfy v krajině Murujuga jsou starší než pyramidy v Gíze nebo megality ve Stonehenge a ukrývá se mezi nimi také nejstarší vyobrazení lidské tváře na světě, píše dále ABC.

Mezi známé australské památky zapsané na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO už patří Velký bariérový útes, Opera v Sydney nebo národní park Uluru-Kata Tjuta.