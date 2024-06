V Praze byste v ní jezdit nechtěli. Prolezli jsme Teslu Cybertruck, šokuje úplně vším

Tesla se rozhodla, že i Evropanům ukáže své doposud nejkontroverznější auto. Pick-up Cybertruck se sice na starém kontinentu prodávat nebude, přesto s ním americká automobilka objede dvacet zemí a více než sto míst. Díky tomu zavítal mastodont z nerezové oceli i do Prahy, kam se na něj redakce Aktuálně.cz zajela podívat.

Impozantní. To je asi to slovo, které vás jako první napadne, když uvidíte Cybetruck naživo. Délka 5,7 metru a šířka přes 2,2 metru se sklopenými zrcátky sice napovídá mnohé, až když si ale vedle auta stoupnete pochopíte, jak moc je obrovské. Dokonce tak moc, že modré zóny v centru Prahy by na hranatý pick-up šířkou zřejmě nestačily. A o metr delší karoserie než u Škody Octavia také nevzbuzuje radost z možného ranního manévrování kolem Tančícího domu.

Kromě kol a čoček kamer nenajdete na karoserii jedinou oblinu. Vše je nakreslené striktně podle pravítka, což ještě podtrhává karoserie z nelakované nerezové oceli. Každý otisk prstu je na autě vidět, ostré hrany třeba ve dveřích jsou pak docela nebezpečné.

A když vidíte v úrovni svého trupu hranu vpředu se světelným pásem, hned pochopíte, proč by ve stávajícím provedení Cybertruck jistě nesplnil bezpečnostní předpisy vůči chodcům. To je také odpověď na otázku, proč se velký pick-up (zatím) neobjeví v Evropě.

Zároveň se i naživo potvrdila věc, na níž upozorňuje mnoho především amerických recenzentů. Minimálně první vyrobené kusy trpí špatnou kvalitou zpracování některých dílů. Spáry jsou nestejně široké, některé části karoserie špatně lícují.

Vaši pozornost si ale stejně většinu času krade vnější vzhled, který velikost auta ještě zdůrazňuje. A pak jsou tu různé detaily jako třeba velké čelní sklo s dost možné největším stěračem na současném automobilovém trhu. Je jen jeden a musí proto setřít celou plochu okna. Hlavní světla jsou skrytá až skoro v nárazníků v místě, kde končí spodní hrana víka předního kufru.

Možná jste si z fotek všimli, že na rozdíl od auta na propagačních snímcích, tohle postrádá aerodynamické kryty kol. Tesla se je rozhodla přepracovat a auto tak zatím dodává bez nich. Trochu to tak Cybertruck sráží vizuálně na úroveň běžných aut.

Díky adaptivnímu vzduchovému podvozku a možnosti snížit nebo naopak až na 406 milimetrů zvýšit světlou výšku, se auto docela dobře nastupuje. Klasické kliky ale budete hledat marně, pro vstup do vozu je potřeba stisknout tlačítko v bočních sloupcích, a pak jednoduše vzít za pootevřené dveře. Hádáte správně, otisky prstů jsou v tomto případě nevyhnutelné.

Také uvnitř čeká šok, ale ne takový jako zvenku. Cybertruck totiž působí možná až obyčejně, protože kopíruje styl nedávno omlazeného Modelu 3. To znamená velkou dotykovou obrazovku uprostřed, přes níž se ovládají naprosto všech funkce, a dál nic. Interiér je minimalistický bez zbytečných ovladačů. Chybí samozřejmě i páčky blinkrů a stěračů, všechno je na volantu.

Ten je přitom jakýmsi hybridem mezi klasickým kulatým volantem a beraními rohy. Sedadla mají po vzoru Modelu 3 vyhřívání i ventilaci, hranaté jsou pak dokonce i držáky nápojů nebo ikona pro zapnutí klimatizace.

Vpředu je Cybertruck i díky chybějící středové konzoli, bohatému prosklení nebo vyšší střeše příjemně vzdušný. Jen vidět je z něj trochu hůře. Především za boční sloupky se i přes malé trojúhelníkové okénko postava schová jedna dvě. Nastupování vzad usnadňují do pravého úhlu se otevírající dveře, jenže místo nad hlavou trochu omezuje rychle se svažující prosklená střecha.

Alespoň před koleny je místa dostatek. A také lze po vzoru třeba Hondy zvednout nahoru sedák, a tím vytvořit poměrně velkorysý úložný prostor přímo uvnitř auta. Ten tak doplňuje frunk, který je ale překvapivě docela malý, a zadní ložnou plochu. Tam pro změnu nechybí tajný box pod podlahou, dokonce i s výlevkou, na boku jsou pak i zásuvky pro zapojení třeba nářadí.

Roletka chránící ložnou plochu (mimochodem když je natažená, prodlužuje to dojezd) se odtahuje nebo zatahuje automaticky. Dokonce i víko kufru má elektrické ovládání, ale jen směrem dolů. Nahoru musíte klasicky ručně. To víko předního kufru je poprvé v historii Tesly ovládáno plně elektricky.

V Evropě se tedy Cybertruck navzdory dlouhému turné prodávat asi nikdy nebude s výjimkou individuálních dovozů. USA ale zatím mohou vybírat ze dvou verzí s pohonem všech kol. Verze Cybertruck má dva elektromotory, výkon 447 kW a dojezd 547 kilometrů. Provedení Cyberbeast má tři elektromotory, výkon 630 kW a z 0 na 100 km/h akceleruje za 2,7 vteřiny. Ujede ale jen 515 kilometrů.

Obě verze mají baterku s kapacitou 123 kWh, což je pro představu více než dvakrát tolik co u základního Modelu 3. Nabíjet je jí možné výkonem až 250 kW. V originálním příslušenství navíc figuruje i dodatečná baterka pro umístění na korbu, která dále prodlouží dojezd o asi 190 kilometrů.

Za Cybertruck je možné zapřáhnout přívěs o hmotnosti až pět tun, pohotovostní hmotnost se pak pohybuje kolem tří tun. Je to obřík, který v přepočtu přijde na 1,8 milionu korun se dvěma a více než 2,2 milionu korun se třemi motory. Kdo chce ušetřit, toho Tesla láká na zadokolku, kterou ukáže během příštího roku. Ta sice utáhne výrazně méně a s menší baterkou ujede jen 402 km, ale také bude stát v přepočtu asi 1,4 milionu korun.

Z techniky pak stojí za to vypíchnout ještě řízení po drátě, tedy bez fyzického spojení volantu a kol. Spolu s progresivním řízením a natáčecí zadní nápravou to v úvodu zmíněné manévrování v užších místech přece jen o kousek usnadní. Závěrem pak ještě jedna zajímavost - všimli jste si, že Cybertruck na sobě nemá jediné logo "Tesla"?

K vidění bude auto v průhonickém showroomu značky od 5. do 8. června.