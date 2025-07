Vzácný závoďák, legendy z muzea a tlustá kniha. Škoda stylově oslavila 130 let

Na prestižním závodu historických vozů Le Mans Classic se letos automobilka Škoda prezentovala ve velkém stylu. Francouzské zastoupení značky zde představilo speciální publikaci vydanou k 130. výročí, a zároveň na svém stánku vystavilo několik historických vozů ze sbírek Škoda Muzea. Po okruhu se mezitím proháněla závodní Škoda Sport, která tu startovala přesně před třičtvrtě stoletím.

"Kéž by naše tuzemské značky dělaly pro své studenty to co vy v Boleslavi. Vždyť tu máme tři velké domácí automobilky a žádná si takhle budoucí zaměstnance nevychovává," začíná při popisu pořádně tlusté "bichle" šéf tiskového oddělení Škody pro francouzský trh Quentin Fouvez. Má tím na mysli projekt Azubi Car, kdy rok co rok vznikne speciál vyvinutý žáky škodováckého učiliště.

Právě těmto vozům je v knize věnovaná jedna obsáhlá pasáž. Jde o projekt, ve kterém studenti Středního odborného učiliště Škoda Auto vytvářejí vlastní přestavby a cílem je rozvoj dovedností a podpora týmové práce žáků. Každý rok se studenti zaměřují na jiný model a přestavbu. Už jich vzniklo celkem deset, poslední se jménem L&K 130, postavený na základu Škody Superb, se stal hvězdou na letošní Tour de France.

Za nápadem publikovat obsáhlou knihu shrnující historii škodovky ve francouzštině, která by zmapovala jak obecnou historii značky, tak i její působnost na tamním trhu, stál právě Fouvez.

"Jako základ jsme použili upravenou a rozšířenou verzi publikace původně vydané k 125. výročí automobilky, teď ale obsahuje zcela nové kapitoly, například o zmíněném projektu Azubi Car, o expanzi značky ve světě, nebo o působení Škody v motorsportu. Je to možná trochu staromódní, ale stále krásný předmět, který si lidé mohou dát do knihovny nebo na stolek do obýváku," dodává Quentin Fouvez.

Autorem knihy je Benjamin Cuq, francouzský novinář s třicetiletou působností, který vydal například publikace o Fordu Mustang či VW Golf. Ve francouzském jazyce dosud nevznikla jiná kniha, která by se Škodě takto podrobně věnovala. Vyšla v nákladu 15 tisíc kusů a vyjde na 40 eur. "Prodává se velmi dobře, měli jsme ji zdražit," směje se Fouvez.

Na stánku zazářil monopost i 1100 OHC

Na stánku Škody se před návštěvníky, jichž během závodu historiků Le Mans Classic přišlo k legendárnímu okruhu La Sarthe 238 tisíc, představilo šest vozů, včetně historických modelů jako 1100 OHC, monopost F3 či jediná vyrobená 130 RS A5.

F3 vznikla v letech 1964 až 1967 jen ve čtyřech exemplářích, má trubkový rám a laminátovou karoserii. Poháněl ji litrový motor OHV o výkonu 68 kW. Vůz v roce 1968 skončil druhý na mistrovství Československa. Zdaleka nejkrásnější na stánku byla zmíněná 1100 OHC typ 968 určená původně pro vytrvalostní závody na okruzích.

Nejprve vznikly v roce 1957 dva otevřené vozy, na něž o dva roky později navázala dvě kupé. Vývoj dvoumístného sportovního automobilu začal na jaře roku 1956 se zřejmou snahou navázat na první účast Škody v prestižním klání 24h Le Mans v roce 1950. Jenže nakonec se aktivity omezily jen na socialistické země.

Na okruhu Škoda Sport

Letos tomu bylo už potřetí po sobě, co na slavný okruh přijela posádka Stanislav Kafka - Michal Velebný s vozem Škoda Sport, tím stejným, který tu v roce 1950 startoval. "Jsme rádi, že se tak stalo letos dokonce po třičtvrtě století. Je to skutečný klenot nejen pro české fanoušky, ale i pro francouzské, vždyť se tu předvedla přesně před třičtvrtě stoletím," dodává Quentin Fouvez.

Příběh vozu Škoda Sport je totiž fascinující ukázkou českého inženýrského nadšení, improvizace i závodnické odvahy. Vznikl v roce 1949 během pouhých šesti týdnů jako odpověď na obnovenou Velkou cenu Československa v Brně. Na začátku přitom stála pouhá "zdravá rivalita" mezi mladoboleslavskou Škodovkou a kopřivnickou Tatrou. Když Tatra začala připravovat svůj Tatraplan Sport, Škoda nechtěla zůstat pozadu a rozhodla se postavit vlastní závodní speciál.

Z náčrtu na trať za šest týdnů

Z konstrukčního stolu vyšly dva vozy, jeden s karburátorovým motorem pro kategorii do 1100 cm³, druhý s kompresorem pro třídu do 1500 cm³. Výkresy vznikly začátkem srpna, v půlce září už auta stála na startu brněnského okruhu. První závod, Cena města Brna, předcházel samotné Velké ceně. Vozy Škoda Sport si v něm nevedly vůbec špatně, Jaroslav Netušil zvítězil ve slabší třídě, Václav Bobek skončil druhý v silnější konkurenci, porazila ho pouze tovární Simca.

Základem vozu byl zkrácený páteřový rám ze sériového modelu Škoda Tudor, doplněný o zesílené brzdy z předválečného Rapidu. "Šibeniční čas ale neznamenal, že by vývoj nějak ošidili. Karoserie, kterou navrhoval můj děda, byla ručně klepaná z hliníkových plechů podle dřevěného kopyta. Celý vůz vážil pouhých 599 kg, včetně nářadí a náhradních dílů však při závodě v Le Mans váha vystoupala o další metrák," popisuje Michal Velebný, šéf restaurátorské dílny ve Škoda Muzeu a zároveň vnuk vedoucího konstrukce karoserií v automobilce AZNP Josefa Velebného.

Škoda Sport na Le Mans

Vrchol kariéry přišel v roce 1950, kdy se karburátorová Škoda Sport vydala na slavný vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans. Po 13 hodinách jízdy figurovala Škoda na druhém místě ve své třídě, ale kvůli mechanickému problému musela odstoupit.

Zajímavostí je, že žádný vůz v této kategorii nedojel do cíle, i v do poslední chvíle vítězící Simca nedokončila. "O to to bylo pro tehdejší jezdce Václava Bobka a Jaroslava Netušila bolavější. Tehdy se jezdilo na vytrvalost, kdyby dojeli, mohli být skutečně první ve své třídě," dodává Velebný.

Oba vyrobené kusy Škody Sport se nicméně dochovaly až do dnešních dní. Druhý vyrobený kus, který vlastní doktor Jan Egidy, už třikrát před zhruba 15 lety prohnal na okruhu La Sarthe známý závodník, veteranista a také majitel jabloneckého dealerství MK Cars Miroslav Krejsa.

První exemplář, který se závodu v roce 1950 skutečně účastnil, Michal Velebný pořídil před asi deseti lety, díky pečlivé renovaci se dnes znovu ukazuje na historických závodech i výstavách. Poprvé se s ním pod cílovou vlajkou na 13,6kilometrovém slavném okruhu projel v roce 2022. Více o letošním ročníku Le Mans Classic i o voze Škoda Sport, včetně toho, jaká další auta sem dojela z České a Slovenské republiky, se dočtete v Hospodářských novinách v příštím týdnu.

Škodovácké veterány ve Francii? Zájem sílí

Quentin Fouvet z francouzského zastoupení mladoboleslavské značky je proto nadšený, že závodní veterán Škoda Sport se znovu projel po nejslavnějším francouzském okruhu, netrápily ho žádné problémy, a navíc dosáhl slušného výsledku, kdy speciál nakonec dojel s posádkou Stanislav Kafka / Michal Velebný do cíle podle indexu výkonnosti na 36. místě ve své kategorii z celkově 82 přihlášených a na 9. v hodnocení týmů.

Přiznává také, že zájem o historické vozy Škoda ve Francii v posledních letech výrazně roste. "Nejoblíbenější jsou vozy ze 60. a 70. let, mezi modely kraluje Škoda 1000 MB, 110R nebo Felicia. A ceny hodně poskočily. Před deseti lety byla Felicia relativně levná, dnes je to už výrazně dražší záležitost. Francouzi si stále víc cení jedinečnosti těchto aut, i když je tu těžší sehnat náhradní díly než například na Renaulty," dodává Fouvet.

Ve Francii aktuálně fungují dva značkové kluby, které sdružují fanoušky, přičemž jedna se podle něj zaměřuje na modely z meziválečného období, druhá na "novější" vozy z druhé poloviny 20. století. "Zkrátka to, že se dřív daly v zahraničí mimo Česko sehnat levně starší škodovky, už dávno neplatí," dodává.