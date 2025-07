Prezident Pavel v Římě vyjednává pro Škodu Auto renovaci historické motorky

Historická motorka Laurin Klement CCCC je výjimečný stroj, navíc jediný na světě. Škoda Auto by ráda stroj, který vlastní italské muzeum, zrenovovala a během zápůjčky si vyrobila repliku. Dohodu pomáhá vyjednat i prezident Petr Pavel, který muzeum v Římě navštívil.

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek při návštěvě Historického muzea vojenských motorových vozidel v Římě tlumočil nabídku firmy Škoda Auto, jež chce zrenovovat tamní exponát historického motocyklu Laurin Klement CCCC. S italskou stranou společnost dosud domlouvala roční zápůjčku, má však zájem o její prodloužení.

Vzhledem k místu vzniku má motocykl pro Česko velký historický význam a hodnotu, uvedl ve vyjádření vedoucí vývoje podvozku a agregátu Škody Auto Martin Hrdlička. "Zaujímá rovněž výjimečné místo v historii inovací v oblasti dopravy, neboť jej firma - předchůdce společnosti Škoda Auto - představila jako vůbec první motocykl na světě s čtyřválcovým řadovým motorem," poznamenal. Exponát v Římě je jediným dochovaným na světě.

Zatím se s italskou stranou řešila zápůjčka motocyklu na jeden rok. "Firma Škoda nabízí, že by motocykl byl zapůjčen na delší časové období, v tomto období by byl plně zrenovován a firma by si v té době vyrobila repliku pro vlastní muzeum," řekl Pavel. Škoda Auto má muzeum v Mladé Boleslavi.

"Pokud by taková nabídka byla pro italskou stranu přijatelná, pak by se vám vrátil motocykl v podobě, v jaké byl vyroben," dodal prezident při debatě s pracovníky římského muzea. Ti podobný postup nevyloučili.

Pavel návštěvou muzea završil dvoudenní cestu po Berlíně a Římě, kde se zúčastnil čtvrté mezinárodní konference pro obnovu Ukrajiny.