Zbraně, které dnes Kyjevu chybějí. Příběh ukrajinského jaderného arzenálu

Byla to jedna z klíčových základen sovětských jaderných raket - Pervomajsk v Mikolajivské oblasti na jižní Ukrajině. Kdysi tu byly desítky odpalovacích sil pro mezikontinentální střely. Dnes tu je muzeum, kterým provázejí exdůstojníci. Ukazují zbytky toho, co bylo několik let i ukrajinským jaderným arzenálem, kterého se Kyjev vzdal výměnou za bezpečnostní záruky, jež Rusko nakonec stejně porušilo.

Michailo je na někdejší raketové základně jako doma. Sloužil tu jako mladý poručík od konce 80. let a je vidět, že to tu má zažité. Když ukazuje velitelské řídicí středisko, zdá se, že by se nejraději znovu posadil do starého sovětského křesla a mačkal čudlíky.

Tenhle svět ale skončil v polovině 90. let - tehdy se Ukrajina svého jaderného arzenálu vzdala. Podle mnohých to mohla být pojistka ukrajinské nezávislosti a územní celistvosti - jaderné zbraně, které Kyjev po rozpadu SSSR zdědil po sovětské armádě. Ukrajina se jich ale vzdala výměnou za finanční kompenzace a bezpečnostní záruky.

Psal se rok 1994 a prezidenti USA, Ruska, Ukrajiny a premiér Velké Británie podepisují v Budapešti memorandum o bezpečnostních zárukách. Dokument zajišťoval Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za vzdání se jaderných zbraní, které zůstaly na jejím území po rozpadu Sovětského svazu. Kyjev také získal finanční i materiální pomoc ve výši zhruba miliardy dolarů na demontáž a přesun svého jaderného arzenálu do Ruska.

To, co se stalo, si pamatuje i Michailo. Je víc než zřejmé, že se s tím dodnes nesmířil. Strategické jaderné hlavice byly postupně odvezeny do Ruska. Ale naprostá většina balistických raket i související infrastruktury byla zlikvidována přímo na Ukrajině. Důstojníci tak dohlíželi na likvidaci své chlouby - na rozřezání raket, na vyhození do vzduchu a zbourání desítky metrů hlubokých sil, velitelských stanovišť i zařízení pro údržbu raket. Návštěvníci současného muzea tak dnes mohou obdivovat jen zlomek z původního zařízení.

Dnes je to na Ukrajině terčem kritiky - jaderné zbraně mohly být lepším garantem nezávislosti než dokument, o kterém ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v roce 2022 řekl, že nefunguje, a naznačil, že by se jím Kyjev nemusel řídit. Jenže mohla skutečně Ukrajina změnit svůj osud a vyhnout se ruské agresi, pokud by si v roce 1994 ponechala jaderné zbraně?

Zpětně to vypadá jednoduše - je mnohem těžší zaútočit na stát, který má velký arzenál jaderných zbraní. Jenže tak jednoduché to není. Ukrajina už v Deklaraci státní suverenity z 16. července 1990 vyhlásila svůj bezjaderný statut. A nebylo to jen kvůli čerstvému traumatu z havárie jaderné elektrárny Černobyl.

"Nad Ukrajinou visela kletba neuznání," řekl před několika lety v rozhovoru pro Rádio Svoboda diplomat Volodymyr Vasylenko, jeden z autorů deklarace. "Slib stát se bezjadernou zemí měl pro dosažení nezávislosti obrovský význam," vysvětluje Vasylenko.

I později bylo jasné, že s jadernou Ukrajinou nikdo nepočítá. Když navštívil americký prezident Bill Clinton v lednu 1994 Rusko, Bělorusko a Ukrajinu, v Kyjevě ani neopustil letiště a tehdejší ukrajinský prezident Leonid Kravčuk za ním musel do letadla.

"Otázka zněla: buď si ponecháme jaderné zbraně a stejně zůstaneme politicky, ekonomicky a vojensky svázáni s Ruskem, nebo se ocitneme v mezinárodní izolaci," vzpomíná Vasylenko.

Šéfredaktor na Ukrajině Matyáš Zrno se po čase znovu vydává k frontové linii. Šéfredaktor Aktuálně.cz a zkušený válečný zpravodaj stráví dva týdny na Ukrajině, odkud bude přinášet příběhy vojáků, obyčejných lidí i jejich měst a vesnic. Foto: Economia

Jaderné zbraně na Ukrajině navíc nebyly tak úplně ukrajinské. Kódy k jejich použití ležely v Moskvě a údržbu jaderných zbraní prováděli specialisté z Ruska. To znamená, že celý arzenál byl ukrajinský pouze nominálně. Taktické jaderné zbraně, které mají menší dosah i ničivou sílu, ale dají se snáze - i bez kódů z Kremlu - použít, Rusko pro jistotu polotajně a bez ohlášení v květnu 1992 odvezlo.

Bylo to navíc v době, kdy Ukrajina procházela naprostým ekonomickým kolapsem. Docházelo k periodickým výpadkům elektřiny, nebylo čím platit za plyn. Ve volebních průzkumech vítězili komunisté. Díky dohodě z Budapešti Ukrajina obdržela kompenzaci za svůj jaderný potenciál. Výměnou za strategické jaderné bombardéry převedené do Ruska bylo odepsáno palivo pro jaderné elektrárny v hodnotě přibližně 980 milionů dolarů a také část ukrajinských dluhů Rusku za plyn.

Dala se ale vyjednat lepší dohoda? Jurij Kostenko, který byl do července 1993 ukrajinským vyjednávačem o jaderném odzbrojení, si myslí, že ano. Podle něj se hodnota obohaceného uranu a plutonia v jaderných hlavicích vyšplhala na desítky a desítky miliard dolarů, Rusko však za ně nezaplatilo. Ukrajinci sice rozřezali rakety, ale vysoce obohacený uran a plutonium získali Rusové. "Jsem si jistý, že tyto materiály se používají v dnešních ruských jaderných zbraních," řekl Kostenko Rádiu Svoboda.

"Měli jsme během jednání požadovat lepší kompenzaci. Jak v oblasti energetické nezávislosti, tak i v rozvoji vlastních ozbrojených sil," souhlasí Vasylenko. "Ukrajina mohla smlouvat víc, ale neudělala to."