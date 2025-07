"Tím všechno zaříznou." Na zahraniční auta jdou v Rusku metodou vařené žáby

Tažení proti autům neruského původu začalo krátce poté, co zemi před třemi lety opustila většina automobilek. Nejprve se omezení týkala jen služebních vozů úředníků, ale postupně se kombinovaný systém zákazů a finančních sankcí rozšířil tak, že z něj prakticky není úniku.

Ačkoliv výroba aut a zavádění nových modelů pod jeho vedením spíše stagnuje, jedno se prezidentu AvtoVAZ Maximu Sokolovovi upřít nedá: dobře mířeným lobbingem umí potlačit konkurenci způsobem, o jakém se šéfům automobilek v zavedených demokraciích může jen zdát. Už krátce poté, co byl tento bývalý ministr dopravy a člen vládní strany Jednotné Rusko v květnu 2022 jmenován do funkce, dokázal Vladimira Putina přesvědčit, aby prezidentským dekretem nařídil všem státním institucím povinný nákup vozů vyráběných na území Ruské federace.

Bylo to v době, kdy do země prakticky nerušeně proudily vlaky plné aut z Číny, zatímco dealeři oblíbených evropských a asijských značek už jen doprodávali skladové zásoby. Zděšení úředníků tehdy proniklo i do státních médií, ti odvážnější namítali, že v nepohodlných Ladách přece nemohou absolvovat dlouhé služební cesty.

Sokolov jim však nabídl řešení, které nemohli odmítnout: Ladu Aura, prodlouženou verzi modelu Vesta, do které přidal prémiové autorádio ruské výroby a kožená sedadla. Když se pak v autě svezl Vladimir Putin a prohlásil, že "je dobré", prostor pro kritiku se značně zúžil.

Jenže státem řízené instituce přestaly Sokolovovi záhy stačit, protože v továrnách, které tu zbyly po západních značkách, mezitím rozjeli výrobu Číňani. A tak začal znovu lobbovat, tentokrát za zvýšení takzvaného recyklačního poplatku na dovážená auta, k jehož nárůstu loni na podzim nakonec skutečně došlo.

Kvůli poplatku, který ve skutečnosti není ničím jiným než dodatečným clem, zdražila dovážená auta ze dne na den o desítky procent. Byla to však jen malá předehra k tomu, co se kolem dovozových aut děje v Rusku v posledních týdnech.

Vše odstartovala 13. května Státní duma, když nečekaně schválila návrh zákona o požadavku na "úroveň lokalizace". Podle něj musí taxislužby a soukromí řidiči napříště povinně používat jen vozy ruské výroby. Stejně jako v případě úřednických nákupů i zde platí pravidlo, že minimálně stanovená část vozu musí být dodána ruskými výrobci, nestačí tedy přivézt auto rozložené v bednách a na místě jej pouze smontovat.

Deník Gazeta přinesl k věci výmluvný článek "Sbohem, pohodlí!", ve kterém se čtenář dozví, že stát taxikářům vnutí omezený seznam aut na výběr, navíc jim jejich stávající vozy (pokud nejsou ruské) zakáže od 1. března příštího roku používat. Výjimku dostane pouze Kaliningradská oblast, Sibiř a Dálný Východ, kde se účinnost nařízení odkládá na rok 2028.

Zákon o lokalizaci povede podle studie vládního Analytického centra, ze kterého cituje Gazeta, k úbytku až 507 tisíc taxikářů, z nichž část bude řemeslo provozovat načerno.

"Taxikářů je už teď nedostatek, takže se ceny jízdného zvýší," komentovala výsledky studie předsedkyně Veřejné rady pro rozvoj taxislužby Irina Zaripovová, podle které je celý zákon "skandální".

Své si přisadil i místopředseda odborového svazu pracovníků veřejné dopravy Andrej Popkov. "Co se týče spolehlivosti, pohodlí a bezpečnosti, s těmito vozy nedosáhneme úrovně, na jakou jsou všichni zvyklí." Popkov státem povolené modely rovnou označil za "auta z minulého století".

Až donedávna se však ruský stát neodvážil sáhnout na ojetiny, které si lidé dovážejí ze zahraničí individuálně. U nich, na rozdíl od těch nových, byly dovozové poplatky snesitelné, což se ovšem změnilo začátkem července. "Ruské ministerstvo průmyslu a obchodu má v úmyslu rozšířit poplatek za komerční recyklaci na automobily s motory o výkonu 160 koní a více, které jednotlivci dovážejí ze zahraničí. Rusové, kteří v současné době dovážejí zahraniční automobily z jiných zemí, si musí připravit obrovské částky," píše Gazeta.

V praxi to má vypadat tak, že recyklační poplatek za ojeté auto s dvoulitrovým motorem stoupne (v přepočtu) ze 112 tisíc korun na 270 tisíc korun, v případě třílitrového motoru ze 180 tisíc na 675 tisíc korun.

Ruský tisk se pozastavuje nad tím, že extrémní přirážka k ceně, do které ještě není započítáno ani clo, se týká pouze aut nad 160 koní. "Toto číslo bylo zřejmě vybráno speciálně proto, aby se jednoduše všechno zařízlo," cituje Gazeta experta na ojetiny Dmitrije Rogova. Podle něj je výkon mnoha v Rusku populárních aut právě na úrovni 163 nebo 165 koní, například Kie K5 s atmosférickým dvoulitrem. Rogov si je jist, že tak drastické zvýšení dovozových poplatků povede k tomu, že některé značky z Ruska úplně zmizí, například BMW nebo Mercedes-Benz.

Podle šéfa ruského ministerstva průmyslu a obchodu Antona Alichanova však toto "opatření" přinese státu 40 až 60 miliard rublů (9 až 13,5 miliardy korun). Vybranými penězi pak Rusko údajně podpoří poptávku po domácích automobilech.