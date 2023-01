Obrněná Škoda i obyčejný Renault. Čím jezdili na Hradě předchůdci Petra Pavla?

Silný vítr a intenzivní sněhové přeháňky komplikují v pondělí dopravu na několika místech v Česku. Silné sněžení zasáhlo například severní část Královéhradeckého kraje, popadané stromy zastavily provoz na silnici II/311 mezi Šerlichem a Orlických Záhořím v Orlických horách. V Libereckém kraji je od dopoledne pro nákladní vozy uzavřená silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál na hraniční přechod s Polskem, v kraji také sníh přispěl k nehodě auta a vlaku. S výjimkou jižní a východní Moravy platí na celém území výstraha meteorologů před silným větrem. Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu.

"V souvislosti s dnešním přechodem studené fronty se lokálně vyskytují a budou vyskytovat poměrně intenzivní sněhové přeháňky. Krátkodobě počítejte se silným sněžením a sníženou dohledností. Pozor zejména na silnicích," uvedl Český hydrometeorologický ústav na twitteru. Pondělím podle meteorologů začíná na horách větrný týden doprovázený přívaly sněhu. Napadnout by ho tam měly až desítky centimetrů.

Nejvíce nového sněhu očekávají meteorologové v Jizerských horách, Krkonoších a Jeseníkách, kde může do úterního dopoledne ojediněle napadnout až 30 centimetrů sněhu. V polohách od 800 metrů nad mořem se tam budou tvořit závěje, jinde hrozí sněhové jazyky, a to až do čtvrtečního večera, kdy bude vítr slábnout, dodali.