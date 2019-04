Nové evropské povinné bezpečnostní systémy pod lupou. Víme, jak vás budou omezovat

před 17 minutami

Evropská unie není spokojena s tím, kolik lidí umírá každý rok na silnicích starého kontinentu. Pro rok 2022 by tedy ráda zavedla nové a povinné asistenční systémy a částečně i změnila proces homologace pro osobní auta. Řada nových předpisů a asistenčních systémů by měla do roku 2038 zachránit na 25 000 životů. Co to bude znamenat pro vás jako řidiče? Zaměříme se na jednotlivé systémy a vysvětlíme jejich funkci.

Při sestavování článku jsme vycházeli z původního návrhu Evropské komise a změn, které vznikly na popud vybraných europoslanců, kteří se nařízením zabývali. Jakmile bude známo konečné znění, přineseme rovněž finální informace o podobě asistenčních systémů.