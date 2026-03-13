Větší kufr zadarmo. Hyundai dál sráží ceny i30, tak levné kombi v Česku dlouho nebylo

Nové kombi pod půl milionu korun? Větší kufr dokonce bez příplatku oproti běžnému hatchbacku? Hyundai s blížícím se jarem přišel s agresivní akční nabídkou kompaktního modelu i30. Ten se tak na čele žebříčku nejlevnějších nových kombi osamostatnil ještě více než doposud.
Kombi za cenu hatchbacku. Akce, která se kdysi objevovala v pravidelných intervalech, poslední dobou je ale stále vzácnější. Hyundai se ji rozhodl oprášit u nošovického kompaktu i30, nicméně jen v některých verzích. Sjednocení ceny je navázané na přeplňovaný benzinový čtyřválec 1.6 T-GDI s výkonem 110 kW a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem.
Tam tak skutečně získáte 207 litrů zavazadlového prostoru navíc (kombi má kufr s objemem 602 litrů) bez jediné extra koruny. Cena s touto motorizací tak startuje na 574 990 korunách ve výbavě Comfort.
Ta má třeba manuální klimatizaci, rádio a navigaci s 10,25palcovou obrazovkou, kožený volant, digitální budíky, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, LED přední světla, mlhovky nebo 15palcová ocelová kola. Zákazník tak teď oproti nedávné minulosti uspoří u kombi se šestnáctistovkou 30 tisíc korun.
Nicméně jen u jedné ze dvou nabízených motorizací se Hyundai nezastavil. U základního přeplňovaného litru s 85 kW a manuální šestistupňovou převodovkou alespoň příplatek za větší kufr snížil na polovinu, to znamená že oproti dřívějším 30 je teď jen za 15 tisíc korun. To vede ke snížení ceny na 489 990 korun a také faktu, že ze všech konkurentů je právě Hyundai jediným, který začíná pod půlmilionovou hranicí. Opět se bavíme o výše zmíněné výbavě Comfort.
Kromě motorů je celá akční nabídka ohraničená také trojicí výbav: kromě základního stupně Comfort ještě akčními verzemi Go Czech! a Go Czech N Line!. V první stojí kombi 514 990 korunách s litrovým motorem a 599 990 korun se šestnáctistovkou, ve druhé pak 589 990, respektive 674 990 korun.
Lákavá je v obou případech výbava poměrem k ceně. Verze Go Czech! obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, 10,25palcovou navigaci a rádio, digitální budíky, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla a kožený volant, tempomat, dálkové centrální zamykání, LED přední a zadní světla, mlhovky a 16palcová litá kola. Varianta N Line kromě vizuálních doplňků přidává větší kola, průvlak na lyže nebo sportovnější sedadla.
Uvedené ceny je možné srazit ještě o dalších 50 tisíc korun: 20 tisíc je výkupní bonus, 30 tisíc potom sleva při využití značkového financování. Novinkou je dále operativní leasing na i30 Kombi GO Czech! s motorem 1,0 T-GDI za 3 999 Kč bez DPH (4 839 Kč s DPH) měsíčně. Varianta s 1,6 T-GDI začíná na částce 4 999 Kč bez DPH (6 049 Kč s DPH) měsíčně.
Levněji už to nejde
Už jsme to naznačili výše, ale cena od 489 990 korun Hyundai i30 výrazně osamostatnila na čele žebříčku nejlevnějších kombi na českém trhu. Nejbližším konkurentem je Kia K4 Sportswagon, která je se stejným motorem jako i30 o 20 tisíc korun dražší. Na druhou stranu má také o 7 cm delší rozvor náprav, vzadu tak bude více místa hlavně před koleny, nicméně prakticky stejně velký zavazadlový prostor.
Jenže mimo korejskou dvojici v Česku pod 600 tisíc koupíte vlastně jediné kombi: omlazený Opel Astra ST. To je poměrně zajímavý solitér, protože jeho nejlevnější verze vozí pod kapotou naftovou patnáctistovku s 96 kW v kombinaci s osmistupňovým automatem. Taková verze přijde na 599 990 korun.
Zamířit můžete do skladových zásob, tam se totiž předfaceliftová Astra ST s 96kW přeplňovanou dvanáctistovkou a manuální převodovkou prodává za ceníkových 519 990 korun.
Těsně nad 600 tisíci korunami koupíte Seat Leon ST s benzinovou patnáctistovkou o výkonu 85 kW a manuální převodovkou. Stejná kombinace ve Škodě Octavia Combi – se 640 litry je kompaktním kombíkem s největším kufrem – znamená startovací cenu 639 900 korun a ve Volkswagenu Golf Variant dokonce 703 900 korun.
Dražší už je jen Peugeot 308 SW s benzinovým mildhybridem a dvouspojkovým automatem za 710 tisíc korun, a také Toyota Corolla Touring Sports, která startuje na 707 900 korunách. Má ale na rozdíl od VW nebo škodovky také automatickou převodovku v kombinaci s hybridním ústrojím o výkonu 103 kW.
Porovnání rozměrů
Model
Rozměry (d/š/v)
Rozvor
Kufr
Hyundai i30 Kombi
4585/1795/1465 mm
2650 mm
602/1650 l
Kia K4 Sportswagon
4695/1850/1435 mm
2720 mm
604/1439 l
Opel Astra ST
4642/1860/1443 mm
2732 mm
597/1634 l
Peugeot 308 SW
4636/1852/1454 mm
2732 mm
551/1449 l
Seat Leon Sports Tourer
4642/1799/1448 mm
2686 mm
620/1600 l
Škoda Octavia Combi
4698/1829/1468 mm
2667 mm
640/1700 l
Toyota Corolla TS
4650/1790/1435 mm
2700 mm
596/1606 l
Volkswagen Golf Variant
4635/1789/1459 mm
2669 mm
611/1645 l
Trochu stranou klasických kombi stojí Dacia Jogger, která je rivalem spíše Citroënu Berlingo nebo Renaultu Kangoo. S 90kW dvanáctistovkou předělanou na spalování LPG začíná na 425 500 korunách. Rumuni ale už ukázali také svého plnohodnotného zástupce kompaktních kombi, 4,62 metru dlouhý Striker sdílející techniku s SUV Bigster. Prodej by měl začít hned zkraje příštího roku.
