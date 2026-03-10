Opravdu to je Dacia? Nové kombi míří na Octavii, bude levnější a slibuje čtyřkolku

Skoro to vypadá, že na co Dacia v poslední době sáhne, to se promění ve zlato. Prodejně jedou Rumuni na vítězné vlně, Sandero je vůbec nejoblíbenější auto v Evropě a Bigster vtrhl do výdělečné nižší střední třídy jako pověstná velká voda. A nevypadá to, že by Dacia chtěla šlápnout na brzdu, naopak její nový model Striker se bude nejen Čechům náramně líbit.
Jednou z opakujících se stížností evropských zákazníků je vytlačování různých typů karoserie na úkor SUV. Nejdřív se to stalo MPV, pak tato epidemie přišla i mezi kombíky. Těch začalo povážlivě ubývat, ostatně Renault je toho s koncem Meganu Grandtour zářným příkladem. Dacia teď ale právě mezi kombíky vstupuje a její nový model Striker by rád ukrojil z prodejního koláče nejpopulárnějšího auta s touto karoserií v Evropě: Škody Octavia.
Během prezentace strategických plánů celé skupiny Renault přinesla šéfka Dacie Katrin Adtová spíše takové „preview“ toho, co mohou zájemci od Strikeru čekat. Kompletní premiéra bude následovat v červnu. Zcela tak zatím třeba chybí pohled do interiéru.
Exteriér ale napovídá, že doba jednoduchých dacií s důrazem jen na nízkou cenu je definitivně pryč. Ačkoliv při pohledu na zadní světla s podpisem ve tvaru písmene T se nemůžeme trochu ubránit podobnosti s konceptem Škoda Vision 7S.
Přední částí je ale auto jasně přiřaditelné k dalším současným Daciím s bílými prvky v masce či diodami ve tvaru písmene T pro denní svícení. Ačkoliv tvarem karoserie je Striker jasným kombíkem, Rumuni přidali i lehce zvýšenou světlou výšku a plastové obložení karoserie recyklovaným materiálem Starkle.
Připomíná to tak verze typu Scout nebo Alltrack, které slibují robustnost a ukazují určité terénní ambice. A co je u novinky důležité, nebudou to ambice jen naoko. Striker totiž dostane mimo jiné pohon všech kol, který se poprvé ukázal v Bigsteru a Dusteru: zajišťovat ho tedy bude elektromotor na zadní nápravě, který doplní benzinová osmnáctistovka vpředu.
Mimo hybridní čtyřkolky dostane Striker i pohon na LPG a hybrid s pohonem předních kol. Do značné míry by tak měla novinka kopírovat nabídku Bigsteru, s nímž má podle Adtové vytvořit silnou dvojici ve výdělečném segmentu C, tedy nižší střední třídě.
Dacia Striker má na délku 4,62 metru, což je zatím jediný konkrétní číselný údaj, který je k dispozici. Vyrábět se bude v Turecku a jeho základní cena má být pod 25 tisíci eury, tedy asi 610 tisíci korunami. Bigster momentálně startuje v Česku na 556 900 korunách, ve Francii ale začíná těsně pod 25 tisíci eury. Dacia by podle Adtové novinkou, jejíž prodeje začnou zkraje příštího roku, ráda zaujala hlavně firemní zákazníky.
Nicméně nebylo to jen o novém Strikeru, rumunská automobilka totiž poodhalila i svou další budoucnost. V ní bude stále méně místa pro čistě spalovací neelektrifikované motory: aktuálně je jedna ze čtyř prodaných Dacií elektrifikovaná, v blízké budoucnosti má podíl vzrůst na dvě třetiny.
Ve vývoji je aktuálně nové Sandero a počítá se s příchodem vícero pohonných jednotek. Bude-li mezi nimi i čistě elektrická verze, jak se dlouhodobě spekuluje, Adtová nepotvrdila. Je to ale více než pravděpodobné. Do roku 2030 totiž ukáže Dacia čtyři nové elektromobily, kterými chce pokrýt všechny segmenty.
Jedním z nich bude levnější ekvivalent nového Twinga. Startovací cena městského elektromobilu bude pod v přepočtu 440 tisíci korunami. O těch dalších lze jen spekulovat, kromě Sandera se už dříve objevily zprávy, že by také příští Duster mohl dostat kabel. K tomu automobilka slibuje zachování plynového pohonu i pohonu všech kol.
Další plány Renaultu
Kromě Dacie Striker představil plány i mateřský Renault. Ten chce do roku 2030 uvést jen v Evropě dvanáct nových modelů, slibuje také udržení hybridního pohonu i po roce 2030. V uvedeném horizontu mají být všechny prodané vozy Renault v Evropě elektrifikované.
Novinkou bude platforma RGEV medium 2.0 především pro modely segmentu C a D, tedy nižší střední a střední třídy. Ta má existovat v čistě elektrické verzi s dojezdem až 750 km, jako čtyřkolka s tažnou kapacitou až dvě tuny nebo jako prodlužovač dojezdu s kombinovaným dojezdem přes 1400 km.
Koncept R-Space Lab pro změnu ukazuje, kam by se měly posunout v budoucnu interiéry vozů Renault s panoramatickým displejem přes celou šířku palubní desky a trojicí individuálních sedadel vzadu, která lze sklápět či posouvat a tvořit tak různé konfigurace kabiny.
Druhou novinkou je koncept hranatého modelu Bridger, který byl primárně vyvíjený v Indii, kde se od příštího roku začne vyrábět a postupně zamíří na různé světové trhy. Počítá se se spalovacím, hybridním i elektrickým pohonem, délka je přitom pod čtyři metry. To je vzhledem k daňovými výjimkám důležité hlavně pro indický trh. Přitom kufr má 400 litrů a Renault slibuje i rekordní prostor pro kolena cestujících vzadu.
Šest hranolek a burger na jedno kousnutí. Proč restaurace zavádějí „Ozempic menu“
S nástupem léků typu Ozempic nebo Wegovy se mění nejen váha lidí, ale i svět gastronomie. Restaurace po celém světě přehodnocují své jídelní lístky a zmenšují porce. Miniburgery a malé porce by tak mohly být jen začátkem nové éry stolování.
„Babiš si se*e do huby, zdravotnictví je prolezlé socialismem.“ Nová tvář ODS láká ostrým slovníkem
Když v pondělí představoval předseda ODS Martin Kupka stínovou vládu ODS, byl mezi známými tvářemi jako Jana Černochová, Jan Skopeček, Jan Lipavský, Eva Decroix či Martin Baxa i jeden naprostý nováček – neokoukaná tvář ODS. Sedmadvacetiletý Štěpán Slovák, nově stínový ministr zdravotnictví a pár měsíců také poslanec ODS.
Ruské plány na jihu Ukrajiny se zadrhly. Zelenskyj mluví o opatrném optimismu
Ukrajinské síly podle prezidenta Volodymyra Zelenského osvobodily až 435 kilometrů čtverečních okupovaného území na jihu země, a narušily tak ruské plány na ofenzivu. Zelenskyj zároveň naznačil mírný optimismus a uvedl, že situace je nyní příznivější než na konci loňského roku.
Kdo získá Českého lva? Sázkaři věří Franzovi, bookmakeři favorizují Sbormistra
Vyhlášení cen Český lev patří každoročně k nejsledovanějším událostem domácí filmové sezony a stejně jako v minulých letech vzbuzuje pozornost i mezi sázkaři. U sázkové kanceláře Chance si mohou lidé tipnout, kdo si letos odnese křišťálovou trofej za nejlepší snímek.
Kartelová dohoda výrobců kabelů dostala od Slováků rekordní pokutu 97,4 milionu eur
Slovenský antimonopolní úřad (PMÚ) uložil desítce českých a slovenských výrobců a dodavatelů kabelů a asociaci rekordní pokutu v celkové výši 97,4 milionu eur (2,4 miliardy Kč) za kartelovou dohodu při stanovování cen zboží. Úřad to v úterý oznámil v tiskové zprávě, rozhodnutí v případu není pravomocné.