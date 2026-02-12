Nafty se ještě nevzdává. Omlazený Peugeot 308 přišel o manuál, má i „tajnou“ verzi

Škoda Octavia s karoserií kombi dostává během několika týdnů už druhého velkého rivala. Do Česka totiž přichází omlazený Peugeot 308 SW, který oproti některým konkurentům přiváží jednu zásadní rodinnou výhodu. Nadále totiž nabízí naftový motor. Na druhou stranu oblíbenou manuální převodovku vyměnily všechny verze za automat. To sice usnadňuje jízdu, zároveň ale také zvedá cenu.
Mildhybrid, plug-in hybrid, elektromotor a turbodiesel. Jen málo kompaktních kombi má na českém trhu tak komplexní nabídku pohonných jednotek jako právě Peugeot 308 SW. Jeho omlazené provedení si přitom s předchůdcem nespletete: přední část totiž zkrátila jeden ze lvích drápů, který už nesahá do nárazníku. Jinak ale jejich trojice pro denní svícení zůstává.
Nadále přitom spolu s velkou maskou chladiče dávají 308 nezaměnitelný designový podpis. Je to navíc první Peugeot, který dostává možnost podsvícení velkého loga se lvem. Vzadu jsou změny decentnější, ačkoliv novou grafiku světel zřejmě také nepřehlédnete.
A jiný je i pohled do ceníku, kombík už totiž nedoplňuje hatchback, jehož prodeje byly v posledních letech mizivé. V roce 2024 se prodalo 690 kombíků a 156 hatchbacků, loni byl poměr dokonce 405 ku 41. České zastoupení se tak rozhodlo tuto karosářskou variantu vyřadit z nabídky. „Pokud ale jsou klienti, kteří mají o hatchback zájem, mohu si ho objednat individuálně u prodejce a my jej dokážeme dodat,“ vysvětluje produktový manažer značky Miloslav Doupal.
Není to poprvé, co je v nabídce „podpultový Peugeot“. Před časem podobný osud potkal třeba některé verze modelu 508, dokud se ještě vyráběl.
Pryč jsou také doby, kdy 308 nabízela verzi s manuální převodovkou. České zastoupení by nejspíše o ruční řazení zájem mělo, už jen proto, že konkurence ho nabízí a snižuje tím základní ceny svých modelů, nicméně jde o rozhodnutí francouzské centrály.
Naopak již zmíněný turbodiesel podobný osud nepotkal, primárně proto, že Peugeot míří s 308 na firemní klientelu. A jak zmínil obchodní ředitel značky Filip Lapka, až pětinu flotilových prodejů vozu nadále tvoří naftový motor.
Konkrétně jde 96kW patnáctistovku BlueHDi, která je spojená s osmistupňovým automatem a slibuje pětilitrovou spotřebu. Podobně úsporný by měl být základní tříválcový mildhybrid, který kombinuje přeplňovanou dvanáctistovku s elektromotorem. Celkem má tento pohon 107 kW a spojený je s dvouspojkovou automatickou převodovkou. Baterka má sice kapacitu ani ne 1 kWh, přesto ve městě umí kombík přepínat do čistě elektrického pohonu.
Právě mildhybridní verzi jsme velmi krátce po Praze vyzkoušeli a kromě schopnosti plynulého přechodu z elektrického do benzinového režimu nás zaujala i možnost poměrně silné rekuperace. Naopak rozjezdy by mohly být sametovější, na čemž má podíl dvouspojkový automat.
Výraznými změnami prošel plug-in hybrid, který kombinuje benzinovou šestnáctistovku s 92kW elektromotorem a dvouspojkovým automatem. Celkový výkon nově poskočil na 144 kW a zvětšila se i baterka na 17,2 kWh. Díky tomu pak auto zvládne 82 kilometrů na elektřinu, dříve to bylo papírově 66 km. Ve standardu je rovněž 7,4kW palubní nabíječka, stejnosměrným proudem francouzské kombi nenabijete.
Elektrická verze má nadále 115 kW, ale větší baterku s využitelnou kapacitou 55,4 kWh, tím se posunul i dojezd ze 410 na 444 kilometrů. Paradoxně navzdory delšímu dojezdu klesla hmotnost auta o devět kilo, zároveň má elektrická verze ve standardu funkci V2L s možností nabíjení externích spotřebičů a také 11kW AC nabíjení. U DC nabíjení je maximum nadále 100 kW.
Novinkou je také třístupňová rekuperace a během následujících týdnů by měla elektrická verze dostat dlouho žádný předehřev baterie.
Co se naopak příliš nezměnilo, je interiér s řešením i-Cockpit. To znamená menší volant a vyvýšené budíky. Na rozdíl od větších SUV 3008 a 5008 je u 308 výhled na budíky nadále v některých polohách ztížený. Pokračují také digitální klávesy i-Toggles, které suplují klasické fyzické ovladače a jejichž funkce si lze přizpůsobit.
Ceník omlazené 308 obsahuje tři výbavové stupně, jejich složení najdete v samostatném boxu. Ceny pak začínají na 710 tisících korunách s mildhybridem nebo turbodieselem. Oproti rivalům je to hodně, třeba nedávno odhalená Kia K4 Sportswagon začíná na 509 980 korunách s 85kW litrovým tříválcem a manuální převodovkou.
Výbava Peugeot 308 SW
Základní stupeň Style obsahuje rádio s desetipalcovou obrazovkou, dvouzónovou automatickou klimatizaci, digitální budíky, zadní parkovací senzory, automatické stěrače, bezklíčkové startování, adaptivní tempomat, přední LED světla, metalízu nebo 16palcová litá kola.
Výbava Allure přidává couvací kameru, zatmavená zadní okna, přední sedadla s lepším bočním vedením nebo 17- či 18palcová litá kola (dle motorizace). Nejvyšší verze GT má navigaci, přední parkovací senzory, klávesy i-Toggles, bezklíčkové odemykání, matrix LED přední světla, střešní ližiny nebo 18palcová litá kola.
Zástupci Peugeotu tvrdí, že slevy sice v ceníku auta nejsou, nicméně podobně jako u 308 s karoserií hatchback dostane zájemce přímo u dealera individuální nabídku. Ta by tak vyšší startovací sumu, danou i již zmíněným automatem, mohla trochu srazit. Navíc 308 SW je pro francouzskou automobilku především firemní auto.
Ceník – Peugeot 308 SW
Style
Allure
GT
Hybrid 145 / 107 kW
710 000 Kč
745 000 Kč
840 000 Kč
BlueHDi 130 / 96 kW
710 000 Kč
745 000 Kč
840 000 Kč
Plug-in Hybrid 195 / 144 kW
1 040 000 Kč
1 135 000 Kč
Elektro / 115 kW
945 000 Kč
1 060 00 Kč
U nich tak sází třeba na atraktivní nabídku operativního leasingu verze Allure doplněnou o příplatkovou navigaci, metalízu a další prvky s mildhybridem nebo turbodieselem. Splátka začíná na 7590 korunách bez daně měsíčně.
Letos francouzská automobilka cílí na alespoň 500 prodaných 308 SW, ideálně by se chtěla pohybovat nad touto hranicí.
