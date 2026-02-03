Teď jsou ještě levnější. Na nových MG ušetříte desetitisíce, má to pomoct prodejům

Růst MG v Česku pokračuje, i když oproti předchozím letům už není tak strmý. Přesto se čínská automobilka s britskou minulosti pomalu blíží hranici pěti tisíc aut prodaných za jediný rok, kterou by ráda překonala už letos. Pomoci mají také výrazné slevy, které hned zkraje roku plošně zavádí. Ušetřit se dají desítky tisíc korun.
Loni na podzim MG překvapilo celý trh, když se rozhodlo zbavit skladových zásob elektrického MG4. Ceny srazilo o 190 tisíc na startovacích 589 900 korun. Aut za tuto cenu bylo málo, takže brzy základní cenovka poskočila na 694 900 korun. Pořád je to ale na kompaktní elektromobil s dojezdem 465 kilometrů velmi atraktivní suma.
Podle mluvčí značky Dominiky Kučerové zákazníci na akční slevu slyšeli, pár aut ještě u prodejců zbývá. Automobilce se povedlo prodat několik desítek aut (dohromady loni našlo zákazníka 94 kusů MG4) a uvolnit tak místo nástupci.
Ten je jednou ze dvou novinek, které MG pro rok 2026 chystá. Kompaktní elektromobil přitom označuje za nástupce nepřímého. Mimo jiné proto, že s tím původním nebude mít moc společného. Stojí totiž na nové platformě s pohonem předních, nikoliv zadních kol a má také jiný design. V Číně se auto už nějakou dobu nabízí, evropská verze ale teprve přijede.
Mimochodem původní MG4 nekončí, na některých trzích – třeba ve Francii – dostane modernizaci s novým interiérem. Do Česka se ale nepodívá, podobně jako velké elektrické SUV MGS6.
Jak by mohl být pokračovatel MG4 naceněný, Kučerová komentovat nechce. Dá se však čekat, že by cenovka měla být pod elektrickým SUV MGS5 EV. To po 70tisícové slevě začíná na 719 990 korunách.
Kompaktní model by měl přijet ještě v první polovině roku, stejně tak velké SUV s plug-in hybridním pohonem. Ani o něm ale zatím automobilka více neprozradila, každopádně oba modely by měly přispět k cíli prodat letos přes pět tisíc aut. „Ideálně bychom se chtěli pohybovat mezi deseti nejprodávanějšími značkami,“ předesílá generální ředitel českého zastoupení Martin Králíček.
Podobný cíl značka vyhlašovala už pro loňský rok, na druhou stranu se jí se 4678 auty povedlo meziročně navýšit prodeje o čtrnáct procent a dostat se na dvanácté místo celkového žebříčku.
Podpořit prodejní cíl chce MG také plošnými slevami, s nimiž české zastoupení přišlo v polovině ledna. S výjimkou modelu Cyberster se podle modelu dá ušetřit 50 až 70 tisíc korun. Největší bonus nabízí zmíněné elektrické SUV S5, které je tak o téměř 80 tisíc levnější než největší rival: Škoda Elroq. S5 je vždy zadokolkou s dojezdem 340 nebo 480 kilometrů.
70 tisíc ušetří také zájemci o plug-in hybridní verzi modelu HS, klasická benzinová je zlevněná o 50 tisíc a hybridní pak o 60 tisíc. Nejlevněji se dá HS koupit za 624 990 korun. Bestseller značky, malé SUV ZS, je podobně jako hatchback MG3 v benzinové i hybridní verzi zlevněný o 50 tisíc korun. Základní cenu to tak sráží na 449 990, respektive 379 990 korun u MG3. To je tak rázem mezi nejlevnějšími auty na trhu.
Právě ZS zůstává absolutním bestsellerem značky se 3188 prodanými kusy. Je to lídr třídy malých SUV a slušně u něj boduje hybridní pohon. Právě ZS pak velkou měrou přispívá také k tomu, že na českých silnicích jezdí dvanáct tisíc aut MG.
