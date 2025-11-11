Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku

589 900 korun je cenovka, s níž donedávna koketovala elektroauta jako Fiat Grande Panda, Hyundai Inster nebo Dongfeng Box. Tedy modely určené především do města a blízkého okolí jak svou velikostí, tak i dojezdem. Teď je to ale také startovací cena kompaktního MG4, které konkuruje třeba Volkswagenu ID.3 nebo Citroënu ë-C4.
České zastoupení čínského MG se tím rozhodlo trochu popostrčit prodeje svého elektromobilu. Letos se jich za deset měsíců prodalo 69 kusů, to je meziroční propad o více než 72 procent.
Automobilka zdůvodňuje plošnou 190tisícovou slevu na všechny verze snahou přinést zákazníkům dostupnou elektromobilitu. Zároveň jde o nabídku pro auta ze skladových zásob, ostatně jejich vyprodáním, nebo koncem roku 2025 také značka trvání akce podmiňuje.
Připomeňme, že to není poprvé, kdy se MG předzásobilo kompaktními MG4 "na sklad", a mohlo je tak nabízet za relativně atraktivních podmínek. Loni, když Evropská komise zaváděla dodatečná cla na elektromobily z Číny, se zdražení MG4 nějakou chvíli vůbec nedotklo právě proto, že české zastoupení dokázalo poptávku vykrýt auty vyrobenými a proclenými ještě před zavedením cel. Následně pak nejlevnější verze zdražila o 30 tisíc na 779 900 korun.
Teď tedy začíná na 589 900 korunách, přičemž jde o model se 125kW elektromotorem na zadní nápravě a baterií s využitelnou kapacitou 47 kWh. Dojezd je 350 kilometrů, nepotěší snad jen pomalejší DC nabíjení maximálně 88 kW. Palubní AC nabíječka má 6,6 kW. Nejmenší baterka se nabízí jen ve výbavě Emotion třeba s automatickou klimatizací, zadními parkovacími senzory a kamerou, 10,25palcovou navigací, litými koly, funkcí V2L nebo LED světly.
Ačkoliv na délku nemá MG4 ani 4,3 metru, mezi nápravami je 2705 mm, takže směle konkuruje zmíněným kompaktním elektromobilům. A teď je překonává cenou. Třeba Citroën ë-C4 s dojezdem 354 kilometrů začíná na 749 900 korunách, Opel Astra Electric s dojezdem 419 km má ceník začínající na 929 990 korunách a Volkswagen ID.3 s dojezdem 388 kilometrů stojí od 799 900 korun.
Na začátku léta uvedené SUV MGS5 EV je aktuálně o 200 tisíc dražší než MG4. Začíná s dojezdem 340 km na 789 900 korunách.
MG4 s větší baterkou o využitelné kapacitě 61,7 kWh a dojezdem 450 kilometrů začíná na 694 900 korunách v prostřední výbavě Elegance navíc třeba s koženkovým volantem. Kromě větší kapacity baterky má i o 25 kW vyšší výkon zadního elektromotoru a s 11 kW, respektive 140 kW rychlejší AC i DC nabíjení.
Vrcholem nabídky je (po konci sportovní verze XPower) čtyřkolka se 180 kW a 74,4kWh baterkou. Ta ujede 530 kilometrů a nabíjí se až 144 kW na DC stojanu. Cena po slevě začíná na 809 900 korunách ale rovnou v nejvyšší výbavě Exclusive s 360stupňovou kamerou, vyhřívaným volantem a předními sedadly, lepším audiem, hlídáním mrtvého úhlu a dalšími asistenty nebo tepelným čerpadlem. Tato výbava se nabízí i jako zadokolka s větší baterkou za 759 900 korun.
Všechny výbavy jsou pevně dané, připlácí se jen za metalízu, a to 16 tisíc korun. V ceně je vždy bílé lakování. Dovozce poskytuje záruku na sedm let nebo 150 tisíc kilometrů jak v případě auta samotného, tak na systém elektrického pohonu a baterii.
Zatímco na českém trhu se MG4 dočkalo cenového zvýhodnění, v Číně se v létě objevila nová generace vozu na odlišné platformě s rozvorem o délce 2750 mm a především pohonem předních místo zadních kol. K tomu navíc nabídne i verzi s baterií s částečně pevným elektrolytem a více zakulacený design inspirovaný modelem Cyberster.