Auto

Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku

Rodinný elektromobil za cenu městské krabičky. MG4 zlevnilo na nevídanou částku
Zobrazit 13 fotografií
Foto: MG
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 3 hodinami
Levnějších elektromobilů v rozmezí zhruba 500 až 600 tisíc korun v posledních měsících povážlivě přibylo. Výlučně jde ale o auta do města, která k omezenému dojezdu přidávají i omezený vnitřní prostor. Až teď přichází výjimka: MG totiž vymetá sklady a rozhodlo se kompaktní MG4 plošně zlevnit o 190 tisíc korun. Kompaktní hatchback je tak rázem v teritoriu městských krabiček.

589 900 korun je cenovka, s níž donedávna koketovala elektroauta jako Fiat Grande Panda, Hyundai Inster nebo Dongfeng Box. Tedy modely určené především do města a blízkého okolí jak svou velikostí, tak i dojezdem. Teď je to ale také startovací cena kompaktního MG4, které konkuruje třeba Volkswagenu ID.3 nebo Citroënu ë-C4.

Související

To jsou věci, které MG dlouho chyběly. Číňané novým elektroautem míří na Škodu Elroq

MGS5 EV
26 fotografií

České zastoupení čínského MG se tím rozhodlo trochu popostrčit prodeje svého elektromobilu. Letos se jich za deset měsíců prodalo 69 kusů, to je meziroční propad o více než 72 procent.

Automobilka zdůvodňuje plošnou 190tisícovou slevu na všechny verze snahou přinést zákazníkům dostupnou elektromobilitu. Zároveň jde o nabídku pro auta ze skladových zásob, ostatně jejich vyprodáním, nebo koncem roku 2025 také značka trvání akce podmiňuje.

Připomeňme, že to není poprvé, kdy se MG předzásobilo kompaktními MG4 "na sklad", a mohlo je tak nabízet za relativně atraktivních podmínek. Loni, když Evropská komise zaváděla dodatečná cla na elektromobily z Číny, se zdražení MG4 nějakou chvíli vůbec nedotklo právě proto, že české zastoupení dokázalo poptávku vykrýt auty vyrobenými a proclenými ještě před zavedením cel. Následně pak nejlevnější verze zdražila o 30 tisíc na 779 900 korun.

Teď tedy začíná na 589 900 korunách, přičemž jde o model se 125kW elektromotorem na zadní nápravě a baterií s využitelnou kapacitou 47 kWh. Dojezd je 350 kilometrů, nepotěší snad jen pomalejší DC nabíjení maximálně 88 kW. Palubní AC nabíječka má 6,6 kW. Nejmenší baterka se nabízí jen ve výbavě Emotion třeba s automatickou klimatizací, zadními parkovacími senzory a kamerou, 10,25palcovou navigací, litými koly, funkcí V2L nebo LED světly.

Související

MG, které překvapí úplně každého. Cyberster jezdí v mrtvé třídě, navíc za tu cenu

MG Cyberster GT test
48 fotografií

Ačkoliv na délku nemá MG4 ani 4,3 metru, mezi nápravami je 2705 mm, takže směle konkuruje zmíněným kompaktním elektromobilům. A teď je překonává cenou. Třeba Citroën ë-C4 s dojezdem 354 kilometrů začíná na 749 900 korunách, Opel Astra Electric s dojezdem 419 km má ceník začínající na 929 990 korunách a Volkswagen ID.3 s dojezdem 388 kilometrů stojí od 799 900 korun.

Na začátku léta uvedené SUV MGS5 EV je aktuálně o 200 tisíc dražší než MG4. Začíná s dojezdem 340 km na 789 900 korunách.

Související

Čína funguje úplně jinak, říká šéfdesignér Kabaň. A odhalil nové MG s jeho podpisem

MG na autosalonu v Šanghaji
8 fotografií

MG4 s větší baterkou o využitelné kapacitě 61,7 kWh a dojezdem 450 kilometrů začíná na 694 900 korunách v prostřední výbavě Elegance navíc třeba s koženkovým volantem. Kromě větší kapacity baterky má i o 25 kW vyšší výkon zadního elektromotoru a s 11 kW, respektive 140 kW rychlejší AC i DC nabíjení.

Vrcholem nabídky je (po konci sportovní verze XPower) čtyřkolka se 180 kW a 74,4kWh baterkou. Ta ujede 530 kilometrů a nabíjí se až 144 kW na DC stojanu. Cena po slevě začíná na 809 900 korunách ale rovnou v nejvyšší výbavě Exclusive s 360stupňovou kamerou, vyhřívaným volantem a předními sedadly, lepším audiem, hlídáním mrtvého úhlu a dalšími asistenty nebo tepelným čerpadlem. Tato výbava se nabízí i jako zadokolka s větší baterkou za 759 900 korun.

Všechny výbavy jsou pevně dané, připlácí se jen za metalízu, a to 16 tisíc korun. V ceně je vždy bílé lakování. Dovozce poskytuje záruku na sedm let nebo 150 tisíc kilometrů jak v případě auta samotného, tak na systém elektrického pohonu a baterii.

Související

Jediný Číňan milovaný Českem. MG HS dospělo a moc nezdražilo, občas zní jako tamagoči

MG HS test
41 fotografií

Zatímco na českém trhu se MG4 dočkalo cenového zvýhodnění, v Číně se v létě objevila nová generace vozu na odlišné platformě s rozvorem o délce 2750 mm a především pohonem předních místo zadních kol. K tomu navíc nabídne i verzi s baterií s částečně pevným elektrolytem a více zakulacený design inspirovaný modelem Cyberster.

Prohlédnout si 13 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Kupujte, brzy nebudou. Časy levných aut jsou pryč, ukazuje cenový žebříček

Kupujte, brzy nebudou. Časy levných aut jsou pryč, ukazuje cenový žebříček
Přehled

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

"Byl nadšený, snad to vyjde příští sezonu." Prezident se má projet na Böhmerlandu

"Byl nadšený, snad to vyjde příští sezonu." Prezident se má projet na Böhmerlandu
14 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta MG (Morris Garages) elektromobil Elektromobilita

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení.
před 11 minutami
Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up Stardust Solutions chce odrážet část slunečního záření zpět do vesmíru a snížit tak teplotu planety. Vědci ale před experimentem varují.
před 31 minutami
Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Forenzní genetik Daniel Vaněk, který odkrýval masové hroby ve Srebrenici, v rozhovoru vysvětluje, jak probíhá identifikace obětí válečných konfliktů.
před 42 minutami
ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

Skupina ČEZ letos vyplatí státu na "windfall tax" až 34 miliard Kč. V příštím roce už daň z mimořádných zisků končí. Ke spokojenosti samotné firmy
před 43 minutami
VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

Tragédie se odehrála v sobotu, kdy severní část ostrova zasáhly mimořádně silné vlny, které s ničivou silou bičovaly pobřeží.
před 46 minutami
Nenápadný dříč s bombou v levačce. Tragická smrt legendy zůstává dodnes záhadou

Nenápadný dříč s bombou v levačce. Tragická smrt legendy zůstává dodnes záhadou

Jako jeden z mála se může Koloman Gögh pyšnit zlatem i bronzem z mistrovství Evropy. Byl u největších úspěchů Slovanu Bratislava v 70. letech.
před 51 minutami
Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Mají se evropské automobilky třást před čínskou konkurencí? Příklad z Ruska ukazuje, že to s auty z Říše středu nemusí být tak horké.
Další zprávy