Jde to vůbec dohromady? Vzali jsme do terénu unikátní Dacii se třemi pohony v jednom

Tři různé typy pohonu, jedno auto a těžký terén. Někomu by se mohlo zdát nové řešení pohonu všech kol v Dacii Bigster a Duster komplikované, ukazuje to ale hlavně obrovský technický pokrok, jaký rumunská automobilka udělala. A protože jsme na fungování pohonu všech kol především v terénu byli zvědaví, vzali jsme SUV i tam, kam se s nimi možná běžný majitel nikdy nevypraví.
Klasickému mechanickému propojení mezi přední a zadní nápravou u Dacie Duster a Bigster odzvonilo. Staromilci dost možná zapláčou, lidé, kteří potřebují hlavně úsporné auto na silnici s občasným zdoláváním rozbahněné polní cesty, ale budou dost možná nadšení. Hybrid-G 150 4x4, jak se nová varianta v cenících obou SUV jmenuje, totiž slibuje až absurdní čísla.
Zvládnout by totiž podle automobilky měla na jediné natankování až 1500 kilometrů. Důvodem jsou dvě nádrže: 50litrová na benzin a 50litrová na plyn. Nový pohon se totiž skládá ze tříválcové mildhybridní benzinové dvanáctistovky vpředu, která umí jezdit také na LPG, a elektromotoru vzadu. Právě ten zajišťuje v případě potřeby pohon všech kol připojením zadní nápravy.
Spalovací motor je spojen s šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou s pádly na volantu, elektromotor dostal dvoustupňovou převodovkou s odpojitelnou zadní nápravou. Komplexnější už pohon nových rumunských modelů ani být nemohl.
Auto má dále 0,84kWh baterii, která se dobíjí třeba při brzdění, takže třeba ve městě nebo při nízké zátěži mimo město umí Dacia jezdit jen na elektřinu. Městskou zástavbou se údajně takto proplete až v 60 procentech času. Maximální rychlost na elektřinu je 90 km/h, což mimo jiné také znamená, že po velmi dlouhé době má rumunská automobilka v nabídce zase zadokolku. Byť po omezenou dobu.
Jak jsme se totiž brzy přesvědčili, zadní elektromotor kromě jízdy po městě pomáhá hlavně v terénu, kde by si samotná předokolka mnohdy neporadila.
Pohon všech kol pracuje v režimu Auto, Eco, Snow, Bláto/písek a Lock, specifický mód je pak ještě pro jízdu z kopce rychlostí mezi 3 až 30 km/h. Během asi 25kilometrové trasy nejčastěji využíváme režimy Auto a Lock.
V prvním si Dacia (v našem případě Bigster) sama určuje, kdy zapojí zadní elektromotor a pomůže tak spalovacímu agregátu. Ve druhém sice řidič nezvládne trvale „zamknout“ rozdělení 50 na 50 mezi obě nápravy, nicméně zadní elektromotor se připojuje výrazně častěji hlavně v nižších rychlostech. V praxi tak nedochází k tak častému prokluzu předních kol a třeba při sjezdu z kopce se snaží právě o zmíněné ideální rozdělení točivého momentu 50 na 50 mezi oba motory.
V režimu Lock je tak auto v terénu stabilnější a lépe řiditelné, ačkoliv režim Auto jízdní vlastnosti nezhoršuje dramaticky a pro běžné používání bude naprosto dostačující. Výjimkou by mohlo být brodění korytem menší řeky, tam naopak režim Lock automobilka doporučuje. I v terénu mimochodem umí auto při nízkých rychlostech jet jen s použitím elektromotoru.
Relativně komplikovaný pohon nepřispěl ke zhoršení terénních vlastností. Duster má přední nájezdový úhel 31 stupňů a zadní nájezdový úhel 36 stupňů, k tomu světlou výšku 217 mm. Zmíněný brod tak může být docela hluboký. Oproti předchůdci s mechanickou čtyřkolkou nedošlo k žádné změně.
A podobně to má i Bigster s předním nájezdovým úhlem 24 stupňů, zadním nájezdovým úhlem 29 stupňů a světlou výškou 219 mm. Opravdu připravená terénní trasa s brodem, hlubokým blátem i několika poměrně ostře zlomenými přejezdy ukázala, že minimálně co do schopností je plynový hybrid ani u jednoho z modelů nijak nesnížil.
Co se také může při jízdě v terénu hodit, to je vyšší výkon. Dosluhující čtyřkolka nabídla 96 kW a 230 Nm, ta současná má 113 kW (103 + 23 kW) a 230 Nm ze spalovacího a 87 Nm z elektrického motoru. Duster tak zrychluje za 9,9 vteřiny a Bigster za 10,2 vteřiny.
Závodníci to příliš nejsou, což se ukázalo i na klasické silnici hlavně při snaze o pružné zrychlení. Svůj podíl na tom má i dvouspojkový automat, každopádně třeba mimo město při zrychlení za 70 na 90 km/h auto i po sešlápnutí plynového pedálu chvíli váhalo a teprve až potom začalo skutečně přidávat. V nižších rychlostech má zase automat na silnici tendenci trochu škubat.
Jenže pak přijde počítání peněz a deklarovaný dojezd až 1500 kilometrů. Na benzin má Duster kombinovanou spotřebu rovných 6 litrů na 100 km a na plyn pak 7,3 l/100 km. U Bigsteru od těchto hodnot ještě desetinu litru odečtěte.
A i z reálné zkušenosti, elektromotor je v permanenci často, i když je baterka menší než v klasickém hybridu s pohonem předních kol. Oproti němu také není tříválcová dvanáctistovka tak hlučná, ačkoliv v dokonalosti utlumení ještě kousek chybí. Hlavně při prudkém zrychlení se pak připravte na typický tříválcový projev.
V českém ceníku se nabízí verze hybrid-G 150 4x4 od druhého výbavového stupně Expression za nejméně 645 900 korun, respektive 699 900 korun u Bigsteru. V porovnání s předchozí čtyřkolkou to znamená ve srovnatelné výbavě příplatek 49 tisíc korun. Jakou výbavu čtyřkolky v jednotlivých úrovních mají, najdete v přiloženém boxu.
Ceník – Dacia Duster / Bigster hybrid-G 150 4×4
Dacia Duster
Základní výbava Expression (od 645 900 Kč) má manuální klimatizaci, desetipalcový multimediální systém, zadní parkovací senzory a kameru, tempomat, dálkové centrální zamykání, diodová potkávací světla, střešní ližiny nebo 17palcová litá kola.
Výbavy Journey a Extreme (shodně od 638 900 Kč) mají navíc navigaci, lepší audio se šesti reproduktory, bezdrátové nabíjení telefonů, automatickou klimatizaci, mlhovky nebo bezklíčové odemykání a startování. Extreme má ale čalounění mikrovláknem, místo klasických střešních ližin má jejich modulární variantu a místo 18palcových kol má 17palcové ráfky.
Dacia Bigster
Základní výbava Expression přináší automatickou dvouzónovou klimatizaci, desetipalcový multimediální systém, čtyři reproduktory, zadní parkovací senzory a kameru, sedmipalcové digitální budíky, tempomat, diodová potkávací světla, automatické stěrače, středovou konzoli s loketní opěrkou nebo 17palcová litá kola.
Výbavy Journey a Extreme (shodně od 750 900 Kč) mají navíc navigaci a lepší audio se šesti reproduktory, desetipalcové digitální budíky, bezklíčové odemykání a startování, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, čalounění mikrovláknem nebo 18palcová litá kola. Journey přihazuje ještě elektrické víko kufru či elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, Extreme zase panoramatické střešní okno nebo modulární střešní ližiny.
A komu by se plynová hybridní čtyřkolka s automatem zdála příliš komplikovaná, na konci jara by se v nabídce měla objevit jen hybridní čtyřkolka bez pohonu na LPG. Stále ale s automatickou převodovkou. Jaká bude případně její cena na českém trhu, nicméně zatím zůstává otázkou. Stejně jako bližší technické informace vyjma toho, že půjde opět o řešení se zadním elektromotorem.
