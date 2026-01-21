Nečekaná přehlídka nejlevnějších aut. Modely, které v cenovém žebříčku překvapí

Kolik stojí nejlevnější Dacia, za jakou cenu koupíte nejdostupnější škodovku či na jaké částce začíná základní Hyundai, je poměrně známé. Jsou to auta, které se pravidelně objevují v žebříčcích nejlevnějších modelů. Víte však, jak dostupné je skutečně BMW nebo jestli čínská auta přinesla nízkou cenu? Podívali jsme se na nejlevnější modely značek, u nichž vás tato možnost asi nikdy nenapadla.
Nejlevnější BMW - od 794 300 Kč
Nové BMW s cenou pod 800 tisíc korun minimálně v Česku není utopistické. Přestože nejvíce prodejů mívají nakonec modely z druhé strany cenového spektra. Vstupním vozem v nabídce je pětidveřový kompaktní hatchback řady 1 za 794 300 korun. V takovém případě je pod kapotou benzinový tříválec s 90 kW a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Je to navíc méně než u konkurenčních Audi A3 i Mercedesu třídy A.
Výbava přitom obsahuje automatickou klimatizaci, multimediální systém s navigací a dotykovou obrazovkou, parkovací kameru i senzory, adaptivní LED světla nebo 17palcová litá kola. Není to úplně chudý příbuzný.
Nejlevnější BYD - 499 900 Kč
Čínské automobilky měly přinést mimo jiné i nízkou cenu, kterou podkopou zavedenou konkurenci. Nutno říct, že BYD se cenou úplně nepodbízí, na druhou stranu je zajímavé, s čím její nejdostupnější model vyjíždí pod kapotou. Dolphin Surf je totiž elektromobil, který tedy startuje na 499 900 korunách. Málo značek má přitom v Česku na místě nejlevnějšího modelu něco s elektrickým pohonem - vyjma třeba Tesly, ta nic jiného ani nenabízí.
Základní Dolphin Surf je skutečně auto hlavně do města, s 30kWh baterií zvládne ujet 220 km a má výkon 65 kW. Na druhou stranu výbava je pořád docela slušná: nechybí manuální klimatizace, 10,1palcová navigace, zadní parkovací senzory a kamera, adaptivní tempomat nebo funkce V2L.
Nejlevnější Dongfeng - 489 000 Kč
Dongfeng loni konečně překonal hranici dvou stovek prodaných aut a český trh pravidelně zásobuje novými modely. Nejdostupnějším vozem v jeho nabídce je ale jednoduchý sedan Shine s cenou od 489 tisíc korun: v konkurenci výrazně levnějších aut zavedených značek to není kdovíjak nízké.
Plusem je, že jde o 4,66 metru dlouhé auto, to znamená, že přeroste i Octavii. Pod kapotou je jednoduchá technika s atmosférickou benzinovou patnáctistovkou s 92 kW a manuální pětistupňovou převodovkou. Vyloženě auto nezaujme vedle ceny ani základní výbavou čítající automatickou klimatizaci, 13palcovou dotykovou obrazovku rádia, couvací kameru, 16palcová litá kola a také třeba jen dva airbagy. Ne, většina Číňanů se cenově už zkrátka nepodbízí.
Nejlevnější Honda - od 574 900 Kč
Že bude nejdostupnějším modelem Hondy malý Jazz, asi nikoho nepřekvapí, nicméně cena od 574 900 korun by leckoho mohla. Ač variabilní, pořád se jedná o malé auto, i když s hybridním pohonem. Ten je navíc kombinací sériového a paralelního fungování hybridního systému.
Přináší to hlavně nižší spotřebu na úrovni 4,5 l/100 km, ale samozřejmě i zvyšuje cenu auta. Jeho výbava obsahuje automatickou klimatizaci, navigaci a rádio s dotykovou obrazovkou, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, přední LED světla nebo 15palcová litá kola. Není to tedy chudý příbuzný, leč poměrně drahý.
Nejlevnější Jeep - 489 900 Kč
Cena základního modelu automobilky Jeep může leckoho překvapit. Je totiž na hodnotě, které modely americké automobilky dlouho nedosahovaly: 489 900 korun je na úrovni nejlevnějších čínských aut. Ano, Avenger je malé SUV, nicméně i tak je částka překvapující. Zájemce za ni dostane přeplňovanou benzinovou dvanáctistovku se 74 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou.
Výbava nejlevnějšího jeepu obsahuje třeba manuální klimatizaci, rádio s 10,25palcovým displejem, bezklíčové startování, zadní parkovací senzory, LED světla vpředu nebo 16palcová litá kola.
Nejlevnější Lexus - 699 000 Kč
Lexus si sice loni prodejně pohoršil, i tak ale jeho prodejní čísla na nebo nad úrovní dvou tisíc aut dlouhodobě překvapují. Svůj podíl na tom může mít i zlevnění nabídky, protože nejdostupnějším modelem japonské automobilky je malé SUV LBX, které se dá v akci pořídit za 699 tisíc korun. Je to sice přeznačená Toyota Yaris Cross, ale v líbivějším kabátku a nádechem prémie.
Těžko překvapí přítomnost 100kW benzinového hybridu pod kapotou v kombinaci s automatem CVT. Výbava pak zahrnuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, rádio a navigaci s 9,8palcovým displejem, couvací kameru, LED přední světla nebo 17palcová litá kola.
Nejlevnější Mercedes-Benz - 780 177 Kč
Že je nejlevnějším Audi malá A1, nikoho nepřekvapí, u BMW je to podobné s řadou 1. Nicméně nejlevnější auto s trojcípou hvězdou je vlastně Renault, jehož výroba ale brzy skončí. S cenou od 780 711 korun jde o třídu T, osobní verzi původně dodávky se 75kW benzinovým čtyřválcem pod kapotou. Převodovka je přitom šestistupňová manuální.
Ve výbavě nechybí manuální klimatizace, rádio s 9,5palcovým dotykovým displejem, startování tlačítkem, posuvné dveře na obou stranách auta, zadní parkovací kamera a senzory nebo sledování mrtvého úhlu. Pro zajímavost: nejlevnější Kangoo začíná na 645 tisících korunách.
Nejlevnější MG - 379 990 Kč
Čínská auta v Česku nejsou, minimálně co do základní ceny, zvlášť podbízivá. Jaké je nejlevnější z nich? Nepřekvapí, že se jedná o MG, které tento prapor dlouho drželo s SUV ZS. Teď ho převzal malý hatchback MG3 konkurující třeba Škodě Fabia. 379 990 korun stojí verze se zážehovou patnáctistovkou o výkonu 85 kW a manuální pětistupňovou převodovkou.
Výbava zahrnuje manuální klimatizaci, navigaci a rádio s 10,25palcovým displejem, zadní parkovací senzory a kameru nebo dálkové centrální zamykání. V dané třídě standardní vybavení nejlevnějších modelů.
Nejlevnější Mini - 644 800 Kč
Na nejlevnější Mini, třídveřovém Cooperu C, je vedle ceny 644 800 korun zajímavý jen skutečně malý odstup od elektrické varianty. Ta začíná na 699 400 korunách a ano, není nejlevnější, nicméně tomuto titulu je blízko. Spalovací Cooper C má pod kapotou benzinový přeplňovaný tříválec se 115 kW v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem.
Ve výbavě se pak u něj objevují dvouzónová automatická klimatizace, navigace a rádio s kruhovou dotykovou obrazovkou, přední a zadní parkovací senzory a kamera, přední LED světla nebo 16palcová litá kola.
Nejlevnější Porsche - 2 078 252 Kč
Nejrychlejší cesta k novému Porsche už dávno nevede přes Boxster a Cayman, a dokonce ani přes Panameru. Teď je to elektrické SUV Macan za 2 078 252 korun. Auto s výkonem až 265 kW při funkci Overboost a elektrickým dojezdem 641 kilometrů.
Výbava tak drahého auta je samozřejmě bohatá: dvouzónová automatická klimatizace, rádio s dotykovou obrazovkou a deseti reproduktory, elektrická přední sedadla s vyhříváním, LED přední světla nebo 20palcová litá kola.
Nejlevnější Subaru - 805 000 Kč
Ačkoliv Subaru bylo vždy spojeno se silným individualismem a určitou výstředností, leckoho i tak překvapí, že cesta k nejlevnějšímu modelu japonské značky je dražší než třeba k modelu BMW. A přitom jde o stejný segment kompaktních hatchbacků. Premiantem v případě Subaru je totiž model Impreza za 805 tisíc korun.
Pod kapotou má takové auto benzinový hybrid se 100 kW v kombinaci s automatem CVT a především pohonem všech kol. Ten asi nejvíce navyšuje cenu v porovnání s konkurencí. Výbava pak obsahuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, 11,6palcové rádio, 360stupňovou kameru, sledování mrtvých úhlů, bezklíčkové odemykání a startování, LED přední světla nebo 17palcová litá kola.
Nejlevnější Volvo - 865 000 Kč
U Volva není ani tak překvapivá částka, za niž se jeho nejlevnější model nabízí, ale spíš to, o jaký model jde. Podobně jako v případě BYD se totiž jedná o elektromobil, konkrétně malé SUV EX30. To má v základu jeden elektromotor vzadu s 200 kW a elektrický dojezd 335 kilometrů.
Ve výbavě nechybí automatická klimatizace, rádio s 12,3palcovým displejem a podklady map od Googlu, přední a zadní parkovací senzory, LED přední světla nebo 18palcová litá kola.
