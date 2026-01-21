Přeskočit na obsah
Benative
21. 1. Běla
Nové automobily

Nečekaná přehlídka nejlevnějších aut. Modely, které v cenovém žebříčku překvapí

Jan Matoušek
Kolik stojí nejlevnější Dacia, za jakou cenu koupíte nejdostupnější škodovku či na jaké částce začíná základní Hyundai, je poměrně známé. Jsou to auta, které se pravidelně objevují v žebříčcích nejlevnějších modelů. Víte však, jak dostupné je skutečně BMW nebo jestli čínská auta přinesla nízkou cenu? Podívali jsme se na nejlevnější modely značek, u nichž vás tato možnost asi nikdy nenapadla.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Nejlevnější BMW - od 794 300 Kč

BMW řady 1
BMW řady 1Foto: BMW

Nové BMW s cenou pod 800 tisíc korun minimálně v Česku není utopistické. Přestože nejvíce prodejů mívají nakonec modely z druhé strany cenového spektra. Vstupním vozem v nabídce je pětidveřový kompaktní hatchback řady 1 za 794 300 korun. V takovém případě je pod kapotou benzinový tříválec s 90 kW a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Je to navíc méně než u konkurenčních Audi A3 i Mercedesu třídy A.

Výbava přitom obsahuje automatickou klimatizaci, multimediální systém s navigací a dotykovou obrazovkou, parkovací kameru i senzory, adaptivní LED světla nebo 17palcová litá kola. Není to úplně chudý příbuzný.

