Necpěte se do zúžených pruhů, nemáte v nich co dělat. Řidiči často nevědí, jak je jejich auto široké

Na pražském mostě Barikádníků probíhá rekonstrukce svodidel a oprava vozovky. V zúžení jsou dva pruhy, levý má ale jen dva metry. Je tedy tak úzký, že v něm většina aut ani nesmí jet, což ale dělají. Vznikají tak nebezpečné situace, kdy auta ohrožují řidiče v pravém pruhu.

Mezi pražským mostem Barikádníků a ulicí Na Truhlářce se začalo začátkem července opravovat. Opravují se tu římsy, betonová svodidla a části vozovky. Rekonstrukce, která probíhá v sedmi etapách, by měla skončit 14. září letošního roku.

Ze začátku tu v zúžení vznikl jen jeden jízdní pruh, který po připojení z ulice Nová Povltavská doplnil ještě druhý. Jenže situace byla v tomto místě katastrofická, vznikaly zácpy. A tak došlo k úpravě pruhů.

Vytvořil se tu prostor pro dva pruhy, avšak ten levý měří jen dva metry. Je tedy tak úzký, že do něj většina aut ani vjet nesmí. Jenže to dělají, a tak vznikají nebezpečné situace, kdy auto vlevo ohrožuje vozidlo jedoucí vpravo.

"Po zkušenostech z prvních dnů realizace a ve chvíli, kdy není třeba těžká technika a širší manipulační prostor, zhotovitel svůj manipulační prostor zúžil a umožnil tak vytvoření dalšího, užšího pruhu pro menší vozy nebo motocykly, na což řidiče upozorňuje i dopravní značení, a tím se zmírnily kolony ve směru z centra," řekla pro Aktuálně.cz Barbora Lišková, tisková mluvčí Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Zároveň dodala, že podle dopravněinženýrských opatření měl jen jeden jízdní pruh stačit, ale zhotovitel se nakonec rozhodl pro řešení se dvěma pruhy, byť zúženými, aby byla doprava o trochu snesitelnější.

Jenže do pruhu, který měří jen dva metry, na což upozorňuje dopravní značení před zúžením, většina současných aut nemá právo vůbec jet. Je vhodný pro motocykly nebo miniauta.

Moderní vozy se totiž zvětšily a dnes měří víc než dva metry i běžný Volkswagen Golf (2027 mm se zpětnými zrcátky), dokonce sem nesmí ani současná Škoda Octavia, která se zrcátky měří 2017 mm. A to by se ještě mělo pamatovat na bezpečný odstup po obou stranách, a to minimálně 25 cm.

Že řidiči ani netuší, jak je jejich auto široké, se prokázalo v průzkumu rakouského automotoklubu ÖAMTC realizovaném vloni. Přiznalo se k tomu 86 procent řidičů. Každý druhý se při tipování spletl zhruba o 30 centimetrů.

A podobně by to dopadlo pravděpodobně i s Čechy, protože do dvoumetrového pruhu na mostě Barikádníků vjíždí i řidiči s velkými vozy, kteří pak ohrožují auta v pravém pruhu, chaoticky brzdí a lekají se svodidel vlevo a tlačí se do pruhu vpravo. Pokud by došlo k nehodě, budou to oni, kdo zaplatí až dvoutisícovou pokutu, protože jejich vůz je širší, než povoluje značka.

Infrastruktura tedy není připravená na to, že auta jsou dnes široká. Kdyby na mostě Barikádníků zůstal jen jeden pruh, pravděpodobně by případní kritici dennodenních zácp byli mnohem víc slyšet. Takto to tedy lze brát sice jako vstřícnější krok k uklidnění dopravy na frekventovaném pražském uzlu, který ale v praxi moc nepomůže.