Jak vypadají auta budoucnosti? Mají řízení jako z videohry a interiér ze slámy a vína

Koncepty na velkých autosalonech vždy sloužily jednak k přilákání pozornosti návštěvníků na stánek výrobce, a jednak taky pro otestování určitých řešení. Mnohdy ukazovaly budoucnost značky, tu bližší, tu vzdálenější. V poslední době ale s úpadkem automobilových výstav ubylo rapidně i konceptů. Přesto jsme vybrali několik z poslední doby, které ukazují, jak budou auta vypadat za několik let.

Toyota Aygo X Prologue, Audi Q4 e-tron, Renault Mégane eVision. Co mají tato auta společného? Ukazují, jak za pár měsíců budou vypadat sériové Aygo, Q4 e-tron nebo nový Mégane s plně elektrickým pohonem. Předpovídají už jasně narýsovanou budoucnost a prakticky pouze testují některá designová řešení, která se mohou při přechodu do sériové výroby ještě trochu změnit. A pak jsou tu koncepty, které v sériové výrobě neuvidíme možná ještě řadu let, možná nikdy. Ty ale často ukazují budoucí směřování celého automobilového průmyslu.

Jedním z takových konceptů je DS Aero Sport Lounge, který se měl představit na loňském, krátce před začátkem zrušeném ženevském autosalonu. Pětimetrová limuzína je přitom odrazem dnešních trendů. Výrazný a pro modely značky DS typický vnější design doplňuje čistě elektrický pohon, zvýšená světlá výška, jdoucí ruku v ruce se zvýšenou pozicí za volantem, a samozřejmě udržitelnost v kombinaci s luxusem.

To se projevuje především v interiéru, kde je ve velkém použitá sláma, tvořící intarzie, a bavlněný satén. Ve výplních dveří jsou pro změnu mikrovlákna. Ani tak ale Francouzi nezapomněli třeba na několik obrazovek, digitální zrcátka nebo ovládání řady funkcí přes umělou inteligenci Iris. Vnější design pak černá z nového tvaru karoserie, 23palcových kol a proti sobě se otevírajících dveří.

"Pokud představíme koncept s novým tvarem karoserie a s interiérem, jehož materiály jsou originální, luxusní a mají jasně daný účel, je to proto, že náš projekt v této části trhu je v pokročilé fázi vývoje," řekla při premiéře vozu trochu tajemně šéfka DS Béatrice Foucherová. Možná se tak už brzy dočkáme slámy i v kabině sériového automobilu.

Bentley z rýžových slupek

Udržitelnost použitých materiálů ve spojení s elektrickým pohonem je ostatně určitým poznávacím znamením řady nedávných konceptů nejen od mainstreamových, ale i prémiových značek. Automobilky se, s nadsázkou řečeno, předhánějí, která použije zajímavější ekologický materiál s potenciálem dostat jej jednou i do sériové produkce. A tak zatímco DS Aero Sport Lounge vsadil na slámu, Bentley třeba na rýžové slupky.

Jeho necelé dva roky staré kupé EXP 100 GT je vizí luxusního automobilu pro rok 2035. A poznávacím znamením se mu staly organické materiály. Začít můžeme vnějším lakem s pigmenty vyrobenými uměle z popela rýžových slupek. Ty by přitom jinak nejspíš skončily na skládce. Karoserie samotná je z hliníku a uhlíkových vláken a má i prvky z mědi.

Potah sedadel sice připomíná kůži, ve skutečnosti jde ale o materiál z vedlejších produktů, které vznikají při výrobě vína. Dřevo na obložení je pro změnu pouze z přirozeně popadaných stromů, dlouhodobě uchovávaných v rašeliništích, řekách či jezerech.

A z aut s udržitelnými materiály lze jmenovat dále třeba Lexus LF-30 Electrified, který je vizí automobilu pro rok 2030. Ten má vedle futuristického designu a výkonu 400 kW prostřednictvím čtveřice elektromotorů také ekologický interiér. To znamená, že podlaha a ovladače na volantu jsou ze zuhelnatělého cedrového dřeva, výplně dveří pro změnu mají vlákna využívající recyklovaný kov. Technicky Lexusu nechybí rozšířená realita v interiéru a auto má rovněž řízení bez mechanické vazby.

Hyundai, co má místo volantu joysticky

Ovšem budoucnost automobilismu není jen v udržitelných materiálech a elektrickém pohonu (tomu se v posledních měsících upsalo hned několik automobilek - Bentley, Jaguar Land Rover, Ford, Volvo, Audi nebo Mini). Takový Renault Morphoz z loňského zrušeného ženevského autosalonu si totiž pohrává s myšlenkou, jak by vypadala nabídka dvou automobilů v jednom.

Ve zkratce se francouzské SUV umí "na povel" natáhnout. Jestliže v jízdním režimu City, tedy město, má délku 4,4 metru a rozvor náprav o délce 2,73 metru, v režimu Travel, tedy cestování, se umí natáhnout na 4,8 metru a 2,93 metru mezi nápravami. Upraví se i poloha zadních sedadel, cestující tak budou mít na delších cestách více místa pro nohy. Naopak na manévrování v přeplněných ulicích se více hodí kompaktnější rozměry.

A ruku v ruce s upravenou délkou jde i upravený dojezd. Když se totiž Morphoz prodlouží, je možné u speciální stanice doplnit standardní 40kWh baterii ještě druhou 50kWh. Celkem tak má auto kapacitu 90 kWh. Spolu s baterií dojde v režimu Travel i k navýšení výkonu. A když chce řidič svůj vůz zkrátit, nechá druhou baterii u stanice zase vyjmout. Z dalších trendů lze jmenovat třeba obrazovku ve volantu, kterou má Morphoz uvnitř.

Jak blízko sériové výrobě má "prodlužování" vozu, je otázkou. Platforma CMF-EV, na které auto stojí, však sériové modely francouzské značky začne podpírat už letos, a také vnější design se po jistých úpravách dočká v příštích letech produkčního uplatnění.

Naopak ukázkou toho, jak by se v budoucnu mohlo ovládat auto, je Hyundai Prophecy. Aerodynamické a elegantní čtyřdveřové kupé má totiž místo volantu dva joysticky - jeden na středovém tunelu, druhý ve dveřích. Podle automobilky lze tlačítky na joysticích ovládat až 90 procent funkcí vozidla, zároveň jejich použitím vznikl prostor pro pohodlnější sezení.

Před řidičem je místo volantu jen velká obrazovka, na kterou navazuje druhá přes celou šířku interiéru, volně přecházející do výplní dveří. Vedle nového způsobu řízení auto zaujme i filtračním systém se senzorem jemného prachu, který udržuje čistý vzduch v kabině. Hyundai na něj sází dokonce tolik, že Prophecy nemá stahovací boční okna. Veškerý vzduch je tak přiváděn přes otvory v přední části vozu, ven se pak dostává otvory na spodním okraji dveří.

Nepřekvapí, že atraktivně střižený koncept stojí na platformě E-GMP, která se stane základem téměř všech budoucích elektromobilů Hyundai, Kia, Genesis i Ioniq. Ostatně Ioniq 5 je prvním Hyundai, které ji dostalo v sériové výrobě, Kia na ni chystá crossover EV6. Ovšem Prophecy není jen designové cvičení.

"Z konceptu bude vycházet model Ioniq 6, který by měl být představený v průběhu roku 2022," potvrzuje mluvčí českého zastoupení Hyundai David Pavlíček. Podle něj by mělo sériové auto patřit k technologické špičce na trhu. Že i v ní půjde o elektromobil, je pak samozřejmé, stejně tak lze očekávat atraktivní design - konec konců Ioniq 5 se od konceptu 45 až tolik nezměnil.

Ten je ostatně pravděpodobně nejdůležitější letošní novinkou Hyundaie a Korejci si od křížence velkého hatchbacku a SUV mnohé slibují.

V Mini jako v obýváku

A vlastně na podobnou notu jako Hyundai Prophecy, tedy využívání vnitřního prostoru bez konvenčních prvků, hraje i Mini s konceptem Vision Urbanaut. Rozdílem je, že britský model je vizí toho, jak by mohla vypadat za několik let auta do města. 4,46 metru dlouhý vůz na první pohled vypadá jako MPV, má ovšem v rozích umístěná kola, což spolu s elektrickým pohonem maximalizuje vnitřní prostor.

Do kabiny se nastupuje přes pravé boční posuvné dveře a čtyři sedadla je možné konfigurovat do nejrůznějších poloh. Dvě přední místa jsou otočná, levé zadní opěradlo lze pak sklopit, zatímco pravé zadní opěradlo otočit. Když auto stojí, palubní deska sjede níže a vytvoří v přední části k sezení pohovku. Čelní sklo u stojícího vozu je navíc možné vyklopit směrem ven. To má podle automobilky dodávat pocit balkonu. Kabina modelu Urbanaut má být zkrátka něco jako obývák na kolech.

To je věc, která se s rozvojem autonomního řízení může, především u městských aut (ale nejen u nich), stávat čím dál běžnější. Ostatně s touto myšlenkou operují i někteří další výrobci. Mini Vision Urbanaut zatím není zcela autonomní, byť tuto funkci podporuje a v jednom z několika režimů nastavení se zvládne řídit samo.

"V roce 1959 započalo úplně první Mini použitím napříč uloženého motoru v konstrukci automobilů menší revoluci," připomíná šéf designu britské automobilky Oliver Heilmer. "V případě Mini Vision Urbanaut jsme byli schopni koncept znovu pozměnit a ještě zvětšit, v poměru k jeho velikosti, využitelný prostor uvnitř vozu," dodává.