Elektrická budoucnost Hyundai. Ioniq 5 dostal retro design, zároveň je i nabíječkou

První auto koncernu Hyundai na platformě E-GMP i první vůz nové značky Ioniq. Těch zásadních, ale i menších, prvenství nemá elektrický Ioniq 5 zrovna málo a Korejci si od křížence velkého hatchbacku a SUV mnohé slibují. Vždyť vnější design odkazuje na model Pony, vůbec první auto se znakem Hyundai na kapotě.

Ioniq 5 navazuje na rok a půl starý koncept 45, z kterého podědil celou řadu designových prvků. To nejdůležitější se ale stejně skrývá pod karosérií. Jde o první použití platformy E-GMP u sériového auta koncernu Hyundai. Postupně se tento modulární základ má stát výchozím stavebním kamenem, když ne úplně všech, tak naprosté většiny elektromobilů Hyundai, Kia, Ioniq i Genesis. U pionýra nových technologií pak Korejci rozhodně nešetřili. V nabídce budou dvě velikosti baterie, ale především výběr mezi pohonem jedné nebo obou náprav.

Začneme u menší baterky s kapacitou 58 kWh. V případě zadokolky má elektromotor výkon 125 kW, u čtyřkolky se přidává druhý elektromotor vpředu, a vůz tak disponuje celkem 173 kW a 605 Nm. Stovku pak pokoří za 6,1 sekundy.

Větší baterie s kapacitou 72,6 kWh má jediný zadní elektromotor s výkonem 160 kW. Když se však přidá ještě ten přední, stoupne síla na 225 kW a točivý moment na 605 Nm. Ioniq 5 tak zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,2 sekundy. Větší baterka s pohonem zadních kol pak dojede do vzdálenosti 470 až 480 km - nejdále ze všech nabízených kombinací.

Už při premiéře platformy E-GMP Hyundai sliboval použití elektrického systému s přecházením mezi napětím 400 V a 800 V. A Ioniq 5 tuto vlastnost nabízí, což znamená, že je možné jej nabíjet výkonem až 350 kW. Z 10 na 80 procent kapacity baterie tak je možné dostat se za 18 minut a 100 km dojezdu je možné "načerpat" dokonce za pět minut.

Kromě toho ale umí novinka také nabíjet i jiné věci, třeba elektrokolo nebo elektrickou koloběžku, příkonem až 3,6 kW. Navíc má k tomu dvě přípojná místa. Jedno je pod zadními sedadly a je možné jej používat jen v době, kdy je auto nastartované. Druhé přípojné místo je venku u místa klasického nabíjení vozu, přičemž to lze využívat i ve chvíli, kdy auto nastartované není.

Ačkoliv se to z fotek nemusí zdát, Ioniq 5 je větší než Tucson. Má délku 4635 mm a k tomu třímetrový rozvor náprav. To je mimochodem výrazně více než u velkého SUV Santa Fe. Uvnitř je tak i kvůli úplně rovné podlaze dostatek místa, zadní sedačky jsou navíc posunovatelné v rozmezí 135 mm. O 140 mm lze posouvat také středovou konzoli, používat ji tak mohou cestující vpředu i vzadu.

Kufr má objem 531 až 1591 litrů, k tomu má auto ještě malý prostor i vpředu, kam se vejde 57 litrů nákladu u zadokolky, respektive 24 litrů u čtyřkolky. Za vůz je také možné zapojit přívěs o hmotnosti až 1600 kg.

Jak už bylo řečeno, vnější design vychází z konceptu 45 a odkazuje také na první osobní Hyundai Pony. A z konceptu zůstala vozu celá řada prvků, jakkoliv tvar zadního sloupku není tak agresivně skloněný a místo posuvných dveří má sériová podoba ty klasické, ovšem se zapuštěnými klikami. Co zůstalo, to je provedení předních i zadních světlometů, které jsou hranaté a umístěné do tmavého pozadí.

Zachován je i dramatický zlom na boku automobilu, kola v rozích karoserie pak nabízejí průměr až 20 palců. Některé trhy pak dostanou poprvé u vozu Hyundai kamery místo zpětných zrcátek, v nabídce bude i střecha se solárními panely.

Interiér by měl spojovat přívlastky digitální a udržitelný. Druhý přívlastek tak znamená používání ekologických materiálů, například recyklovaných lahví PET, ekologické kůže, přírodní vlny nebo příze z rostlinných materiálů. Přívlastek digitální pak zahrnuje 12palcový displej místo klasických budíků a stejně velkou obrazovku jako výstup multimediálního systému s hlasovým ovládáním.

Kromě toho nabídne Ioniq 5 jako první model Hyundai také průhledový displej s rozšířenou realitou, který tak na přední sklo promítá informace třeba z navigace nebo asistenčních systémů. Vedle toho bude možné některé funkce ovládat i na dálku prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. K dispozici bude rovněž plejáda bezpečnostních asistentů včetně třeba kamerového sledování mrtvých úhlů, možnosti částečně autonomní jízdy po dálnici nebo 360stupňového kamerového systému kolem vozu.

Na vybraných trzích lze už Ioniq 5 předobjednat, u nás tato možnost zatím není. V Německu stojí rezervace tisíc eur, v přepočtu necelých 26 tisíc korun. Auto samotné stojí od 41 900 eur, v přepočtu asi 1,088 milionu korun, s větší baterií a pohonem všech kol přijde v zaváděcí limitované sérii na 59 550 eur, tedy v přepočtu asi 1,546 milionu korun. Na vybrané trhy se novinka dostane už letos v létě. Nabídku značky Ioniq mimochodem v následujících letech rozšíří sedan 6 a velké SUV 7.