Renault Morphoz je studie auta, které umí měnit velikost. Na povel se natáhne

Měl patřit k hvězdám zrušeného ženevského autosalonu, elektromobil budoucnosti, který umí měnit velikost. Podle Renaultu má být Morphoz elektromobilem, jenž umožní uspokojit veškeré potřeby řidiče. Umí se zvětšit, umí měnit svůj interiér nebo prodloužit svůj dojezd díky přídavné baterii a nabíjení za jízdy.

Asi nejvýraznějším specifikem Morphozu je to, že se dokáže natáhnout. V konvenčním módu City má délku 4,4 metru a rozvor 2,73 metru. Je tedy dlouhý asi jako Škoda Scala, ale vzdálenost mezi nápravami má větší než Octavia. V takové konfiguraci má navíc 40kWh baterii, která má umožnit dostatečný 400km dojezd po městě, ale přitom je lehká, aby zbytečně nezvyšovala spotřebu.

V případě potřeby se ale Morphoz umí sám prodloužit do režimu Travel. Rozvor je 2,93 metru a celková délka dosáhne 4,8 metru. Velikostně tedy vůz odpovídá Superbu s rozvorem na úrovni velkých sedanů, jako je BMW řady 7 nebo Mercedes třídy S.

Ve speciálních výměnných stanicích se do prodlouženého Morphozu dá také do podlahy naložit přídavná 50kWh baterie, která zvedne dojezd na 700 km při cestě pod dálnici. Podle Renaultu takto dlouhý dojezd potřebuje vůz jen v deseti procentech případů. Jakmile zapotřebí není, vůz se vrátí ke stanici, ta si rozšiřovací baterii odebere zpět a nabije ji pro další použití.

Takto uložená baterie pak může sloužit k vykrývání potřeby elektrické energie jako bateriové úložiště. To samé ostatně umí i menší nevyjímatelný akumulátor, Morphoz podporuje technologii Vehicle-to-grid, a sám tedy může sloužit k vyrovnávání potřeby elektřiny v síti. Jeho baterie tedy mohou napájet třeba vybavení v domácnosti. Indukční nabíjení má umožnit nabíjení baterie i za jízdy.

V nataženém módu Travel se dozadu posunou rovněž zadní sedadla, aby si cestující mohli užít více prostoru pro kolena. Morphoz podporuje autonomní řízení na úrovni tři, za určitých okolností se tedy umí řídit sám, řidič ale musí být připraven řízení v případě potřeby převzít. Proto sedadlo šoféra vždy směřuje dopředu, sedačka spolujezdce je ale otočná, aby mohl volně komunikovat s pasažéry vzadu.

Šofér si může modulárně uzpůsobit rovněž podobu palubní desky. Displeje na ní lze na povel šoféra schovat, aby nebyly vidět.

Francouzský designérský úlet má podle výrobce ukazovat budoucnost po roce 2025. Technicky je postaven na speciální elektrické platformě nazvané CMF-EV, od níž se dá očekávat, že ji využijí i další elektromobily značky. Menší zástavbové požadavky elektromotorů umožňují umístit kola do rohů karoserie a maximalizovat prostor pro posádku. Baterie umístěná v podlaze do něj nikterak nezasahuje.

"Specifická platforma pro elektroauta nám umožňuje navrhnout, ladit a vůbec postavit modely do zásuvky o poznání jednodušeji, než by to šlo na základu, který budou kromě elektroaut využívat i vozy se spalovacím motorem," píše se v tiskové zprávě. Morphoz tak má být předzvěstí celé řady budoucích elektrických Renaultů.

