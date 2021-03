Toyota poprvé odhalila nové Aygo. Mini z Kolína bude mít nízkou cenu a prvky SUV

Evropský trh s nejmenšími vozy automobilky postupně jedna po druhé opouštějí. Ne tak Toyota, která ve středočeském Kolíně vyrábí model Aygo i jeho sourozence pro Citroën a Peugeot. O budoucnosti těchto aut se dlouho spekulovalo, a zatímco osud francouzských modelů se zdá být zpečetěn, japonská automobilka v segmentu miniaut zůstane i nadále.

Jak bude vypadat třetí generace nejmenší Toyoty, ukazuje koncept Aygo X Prologue. Ten vedle designu naznačuje i to, že si novinka ponechá stávající jméno - spekulovalo se totiž, že by budoucí městská Toyota mohla dostat jméno jiné. Čeho se naopak u nové generace pravděpodobně nedočkáme, to je třídveřová karoserie.

Ta už před časem zmizela z nabídky stávajícího provedení a také koncept Aygo X Prologue má pětici dveří. Na nich zaujmou zapuštěné kliky, což je jen jedno z nových designových řešení.

Tvary 3,7 metru dlouhého vozu má na svědomí evropské designérské studio ED2 se sídlem ve francouzském Nice. Viditelná je inspirace aktuálním Yarisem, zároveň si ale nové Aygo zachovává svou charakteristickou tvář. Vpředu i vzadu jsou světlomety propojeny světelnou lištou, jestli se však toto řešení dostane i do sériové varianty, je otázka. Například tvar skupinových svítilen je ale jasným odkazem na aktuální provedení, mohl by se tak stát jedním z pojících prvků stávající a nové generace vozu.

Koncept nového Ayga se ale inspiroval i modely SUV. Má tak například vyšší světlou výšku, stříbrně lakované středy nárazníků, střešní ližiny, velká litá kola nebo barevně odlišné podběhy. Ostatně dvoubarevné lakování, které může vzdáleně připomenout rám Tridion u Smartů, je jedním z charakteristických řešení konceptu, na nějž upozorňuje i samotná Toyota.

Vizuálně pak kontrast černé a červené dodává konceptu robustnost. Výhodou vyplývající z vyšší světlé výšky je i zvýšená pozice za volantem, kterou vyhledává stále více řidičů.

Interiér svého nejmenšího modelu japonská automobilka zatím neukázala, lze tak jen spekulovat, jestli i Aygo dostane kupříkladu volně stojící obrazovku multimediálního systému, jakou má aktuální Yaris nebo Corolla. Koncept Prologue je každopádně vybaven řadou chytrých řešení. V zadním nárazníku tak je držák na nosič jízdních kol, ve vnějších zrcátkách si lze všimnout dvou akčních kamer pro natáčení dění v okolí auta.

Už na začátku března Toyota potvrdila, že základem nového Ayga bude platforma GA-B z modulární rodiny TNGA, kterou aktuálně využívají i Yaris a Yaris Cross. Minivůz se tak stane třetím typem na stejné architektuře pro malá auta. Pod kapotou zůstane klasický a zatím blíže nespecifikovaný spalovací motor. Nabízí se především použití litrového tříválce z Yarisu.

Toyota chce totiž i nadále udržet nízkou cenu (momentálně stojí Aygo v Česku od 239 900 korun a patří tak k nejlevnějším novým autům), což je podle ní atribut, který budou zájemci o ta nejmenší auta vyhledávat i v budoucnosti. Pomoci tak k tomu má jednak použití spalovacího motoru, a ne drahé elektrifikované jednotky, a také sdílení techniky s již zmíněným Yarisem.

Strategie japonského výrobce jde přitom částečně proti evropskému proudu. Automobilky segment minivozů hromadně opouštějí, protože není prodejně tolik atraktivní, marže nejsou příliš vysoké a naopak tyto modely zvyšují flotilové emise. A za každý gram nad limit musí výrobci platit nemalé pokuty. Toyota přitom patří ke značkám, které mimo jiné kvůli vysokým prodejům hybridních verzí svých modelů, nemají se splněním limitů až takový problém, a mohou zůstat i v okrajových segmentech, navíc se spalovacími motory.

A pokud už někteří výrobci mezi minivozy zůstávají, často spalovací motory nahrazují dražšími elektrickými, což se promítá i do cen jednotlivých modelů. Jen za poslední dobu se představila nová čistě elektrická generace Fiatu 500, první Dacia do zásuvky se jménem Spring a pouze s elektrickým motorem už koupíte také modely Smartu nebo na některých trzích Renault Twingo. A Opel nebo Ford segment miniaut před časem opustily úplně, nástupce se nejspíše nedočká ani Škoda Citigo, přestože po poslední modernizaci byla dostupná jen s elektrickým motorem.

Až přitom v Kolíně zastaví produkci aktuální generace trojčat Toyota Aygo, Citroën C1 a Peugeot 108, také francouzské modely podle všech informací nedostanou přímého nástupce. Už teď přitom továrnu ve středočeském městě vlastní celou Toyota, která převzetí dokončila prvního ledna letošního roku. Oba modely však pro Citroën a Peugeot vyrábí i nadále.

Pokud by se navíc francouzské značky rozhodly v segmentu minivozů přece jen zůstat, pravděpodobně by využily spíše techniku Fiatu, protože od začátku letošního roku definitivně tvoří s italskou automobilkou skupinu Stellantis.

Jestli se bude nová generace Toyoty Aygo i nadále vyrábět v Kolíně japonská automobilka zatím oficiálně nepotvrdila. Zahraniční média to však mají za hotovou věc a i proto, že v letošním roce začne z linek v Česku vyjíždět Yaris na stejném základu jako budoucí městské auto, se pokračování ve stávajícím závodě nabízí. Toyota navíc do modernizace výroby a rozšíření kapacit investovala čtyři miliardy korun.

Výroba nového Ayga by měla začít už v příštím roce. Ostatně koncept X Prologue nemá alespoň vizuálně k sériovému automobilu zas tak daleko.