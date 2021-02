Konec spalovacích Fordů. Všechny evropské osobní modely budou od roku 2030 elektrické

Evropská pobočka automobilky Ford představila nový plán svého dalšího růstu na starém kontinentu. Jeho součástí je výrazný příchod k elektrifikaci, osobní Fordy nebudou od roku 2030 dostupné jinak než jako čisté elektromobily.

Do zásuvky by měly být všechny osobní Fordy prodané v Evropě již od poloviny roku 2026, o čtyři roky později pak značka počítá s tím, že Focus a spol. budou jen a jen čistými elektromobily.

Posun by měl proběhnout i v případě užitkových aut, všechny jejich modely v nabídce Fordu by od roku 2024 měly být dostupné i jako hybrid do zásuvky nebo čistý elektromobil a v roce 2030 by pak prodeje těchto variant měly tvořit dvě třetiny. Na rozdíl od osobáků ale automobilka mlčí o tom, kdy ukončí prodej spalovacích verzí svých dodávek.

Plošný přechod k elektromobilitě je další fází plánu k dlouhodobě udržitelné budoucnosti automobilky v Evropě. Ten již nese první ovoce, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 se evropský Ford vrátil do černých čísel.

"Po úspěšné restrukturalizaci a návratu k ziskovosti na konci loňského roku nyní s potěšením vstupujeme do další fáze našeho plánu, vedeni závazkem přinášet našim zákazníkům expresivní nové vozy, zatímco zrychlujeme směřování k plně elektrické budoucnosti Fordu v Evropě," řekl Stuart Rowley, prezident Ford of Europe. "Očekáváme, že i letos budeme v Evropě pokračovat v silném pozitivním trendu a zůstaneme na dobré cestě k dosažení cílové šestiprocentní EBIT marže."

Globálně chce značka do elektrických pohonných ústrojí investovat 22 miliard dolarů, tedy takřka půl bilionu korun.

V Evropě by jedna miliarda dolarů měla připadnout na továrnu v německém Kolíně, kde se v současné době vyrábí hatchback Fiesta. Do budoucna by se jako první evropský závod Fordu měla zabývat pouze výrobou elektromobilů. Od roku 2023 by v ní mělo vznikat elektroauto postavené na platformě MEB německého koncernu Volkswagen, s nímž Ford podepsal dohodu o strategické spolupráci. V Kolíně navíc vznikne prostor pro další čistě elektrický model.

Přechod k elektromobilitě je pro Ford klíčový kvůli avizovanému zákazu prodeje aut se spalovacími motory ve Velké Británii. Na pro Ford nejdůležitějším evropském trhu chtějí v roce 2030 zakázat prodej aut se spalovacími motory, do roku 2035 mají dostat výjimku jen plug-in hybridy a full hybridy schopné krátkodobé jízdy čistě na elektřinu.

Evropská odnož americké automobilky je přitom zatím nejvýznamnějším hráčem, který se k podobnému přechodu na elektromobilitu přihlásil. Od roku 2025 chce pouze čistě elektrická auta nabízet britský Jaguar, luxusní Bentley plánuje přechod na rok 2030 a ve stejném roce by auta se spalovacím motorem nemělo prodávat ani švédské Volvo. Uvedl to jeho šéf Hakan Samuelsson.