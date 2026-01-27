Z Mnichova do Berlína, po dálnici a v zimě. Kolik ujede Elroq v konkurenci 14 aut?

Jak moc se liší normovaná spotřeba elektromobilů od té skutečné, když se teplota drží na nule a vaše cesta vede výhradně po dálnici? Na tuto otázku hledal už podruhé odpověď německý klub ADAC. Tentokrát byla účastníky testu bateriová auta vhodná pro rodinné cestování. Jak daleko na jedno nabití ujela, když se okolní teplota držela na nule?
Zimní období je pro elektromobily velkou výzvou. S klesající teplotou klesá i dojezd, to je známá věc. Když se mrazivé počasí navíc ještě spojí s vysokým tempem německé dálnice, mohou se hodnoty normované spotřeby podle cyklu WLTP a skutečně dosaženého dojezdu významně lišit.
Nejinak tomu bylo i ve druhém ročníku speciálního testu ADAC. Speciální je už proto, že auta se ve skutečnosti po žádné dálnici neproháněla, během celé zkoušky neopustila laboratoř. Specialisté z autoklubu totiž dálnici na úseku Mnichov - Berlín nejprve celou projeli, aby pak její profil s pomocí výkonného počítače převedli do trenažéru. A to včetně všech stoupání, klesání a realistických dopravních situací. Fakt, že všechna auta mají nakonec naprosto identické podmínky jízdy i konstantní teplotu nula stupňů, je pro přesný výsledek zkoušky přínosem.
Do testu tentokrát nastoupilo 14 elektromobilů, které podle autoklubu splňují podmínky pro označení „rodinný“. Další podmínkou bylo, aby jejich cena nepřekročila 100 tisíc eur, tedy zhruba 2,42 milionu korun. A konečně, normovaný dojezd podle WLTP musel být nejméně 500 kilometrů.
Kromě dojezdu autoklub testoval ještě další parametry. Protože testeři dopředu předpokládali, že 580 kilometrů dlouhou dálniční štreku nezvládne bez dobíjení žádný ze zúčastněných, dali elektromobilům na každé nabíjení přesně 20 minut a zkoumali, o kolik se jim za tuto dobu prodlouží dojezd.
Dobíjet během cesty nakonec potřebovala všechna auta. Pouze dvěma z celkového počtu čtrnácti zúčastněných - Audi A6 a Smart #5 - by stačila k dojetí do cíle jedna zastávka. Ostatní vozy musely stavět dvakrát.
Jen jedno nabíjení těsně minulo Teslu Ypsilon. Autoklub vypočítal, že by stačilo zůstat u nabíječky o pět až deset minut déle, než bylo stanoveno, aby také dojela do cíle pouze s jednou zastávkou. Dalších sedm aut pak při druhé dobíjecí zastávce nespotřebovalo celý dvacetiminutový limit.
Do celkového hodnocení kromě dojezdu a rychlosti nabíjení promlouvala ještě spotřeba. Ta se nakonec stala osudnou pro Volvo a BYD, které skončily na posledních dvou místech.
Vítezství si z testu odnáší Audi A6 Avant e-tron Performance. Díky poměrně nízké spotřebě 23,2 kWh je s ním možné při dálničních rychlostech a za nízkých teplot ujet pozoruhodných 441 kilometrů. Teprve po třech hodinách a 49 minutách jízdy průměrnou rychlostí 116 km/h si audi vynutilo přestávku na nabíjení. Během 20 minut pak doplnilo energii na dalších 300 kilometrů. To je více, než dokázal dobít kterýkoli jiný vůz v tomto testu.
BMW i5 Kombi, přímý konkurent audi, zvládl ujet o 90 kilometrů méně, spotřeboval o 2,4 kWh na sto kilometrů více a během zastávek dobil pouze tolik elektřiny, kolik mu stačilo na dalších 184 kilometrů.
Poněkud zvláštní případ je Smart #5. Výrobce u něj totiž uvádí maximální dobíjecí výkon 400 kW a 18 minut pro doplnění energie z 10 na 80 procent. ADAC však měl při testu k dispozici pouze dobíječku s výkonem 300 kW. Přesto se testerům podařilo baterii dobít v udávaném rozsahu za působivých 17 minut a 16 sekund. Lepší než bramborové umístění smartu však nakonec srazila relativně vysoká spotřeba 28,9 kWh/100 km, kterou ADAC přisuzuje mohutné stavbě karoserie s vysokým odporem vzduchu.
Značka, typ, pořadí
Dojezd naměřený (km)
Dojezd WLTP (km)
Spotřeba naměřená (kWh/100 km)
Spotřeba WLTP (kWh/100 km)
Kilometry získané nabíjením (20 min.)
Audi A6 Avant e-tron performance (1.)
441
719
23,2
14,9
299,5
Tesla Y Premium AWD (2.)
406
600
22,2
15,9
194,2
VW ID.7 Tourer Pro (3.)
360
593
23,2
14,7
203,2
Smart #5 (4.)
361
590
28,9
18,4
199,4
Polestar 4 Long Range (5.)
369
600
27,2
18,1
199,4
Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD (6.)
325
570
27,1
16,0
230,8
BMW i5 Touring eDrive40 (7.)
351
602
25,6
15,4
184
Kia EV6 84 kWh RWD (8.)
311
560
28,2
16,9
222,0
Porsche Macan 80.700 (9.)
332
617
28,9
17,7
214,1
Škoda Elroq 85 (10.)
315
554
25,5
15,7
167,2
Mercedes EQE SUV 350+ (11.)
331
550
30,0
20,6
184,7
Opel Grandland Electric 97 kWh (12.)
332
666
27,5
18,2
153,3
Volvo EX90 Twin Motor AWD (13.)
360
611
31,6
20,9
175,3
BYD Sealion 7 Exc. AWD (14.)
293
502
35,3
21,9
160,6
Za šampiona úspornosti autoklub nakonec označil Teslu Model Y: Navzdory pohonu všech kol spotřebovala pouze 22,2 kWh na 100 kilometrů. Pokud však jde o rychlost dobíjení, tam za vítěznou audi zaostávala - její 400voltová architektura se s 800 volty používanými v audi měřit nemohla. Přesto nakonec díky spotřebě skončila celkově na velmi pěkném druhém místě.
Na opačném konci žebříčku vidíme BYD Selion 7 AWD Excellence. Jeho ohromující spotřebu 35,3 kWh/100 kilometrů nelze podle klubu vysvětlit pouze pohonem 4×4. ADAC zároveň připomíná, že podobně neslavně dopadl v loňském ročníku i jiný model čínské automobilky, BYD Seal.
Také spotřeba Volva EX90 byla zklamáním: 31,6 kWh/100 km znamená předposlední místo. „Švédské SUV vděčí za svou schopnost ujet 360 kilometrů na jedno nabití výhradně své obrovské baterii s kapacitou 107 kWh,“ konstatuje ADAC.
Žádné z testovaných aut z testu neodešlo s hodnocením „velmi dobré“, Audi A6 Avant e-tron se mu však velmi přiblížilo. Nakonec dostalo známku „dobré“, stejně jako druhá Tesla Y. Dalších deset vozů dopadlo „uspokojivě“, zatímco Volvo EX90 a Byd Selion si vysloužily „dostatečnou“.
Právě desítka „uspokojivých“ se však podle autoklubu v některých detailech výrazně liší, zejména pokud jde o cenu. „Za vítěze této skupiny se může považovat i Škoda Elroq - stojí o polovinu méně než Porsche Macan, ale na dlouhých cestách si vede téměř stejně dobře,“ konstatuje závěrem ADAC.
